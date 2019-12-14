 وسيلة تقلل مدة الانتظار لمرضى الصدمة النفسية من اللاجئين | ثقافة ومجتمع | DW | 15.12.2019

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ثقافة ومجتمع

وسيلة تقلل مدة الانتظار لمرضى الصدمة النفسية من اللاجئين

في ألمانيا ينتظر عادة اللاجئون الذين تعرضوا لصدمات نفسية أكثر من نصف عام لتلقي العلاج، بيد أن أطباء نفسيين اطلقوا مبادرة غير حكومية يمكن من خلالها لهؤلاء الذين يعانون من الصدمة النفسية تقصير مدة الانتظار.

عالجت المراكز النفسية والاجتماعية للاجئين وضحايا التعذيب حوالي 21400 لاجئ وضحية تعذيب في عام 2017

تدعم الحكومة الاتحادية بالفعل 53 مركزًا للعلاج النفسي الاجتماعي في جميع أنحاء ألمانيا

يتعين على اللاجئين المصابين من ضحايا التعذيب والذين تعرضوا لصدمات نفسية الانتظار لفترة طويلة من أجل الحصول على العلاج في ألمانيا. في المتوسط، تكون المدة 7.3 أشهر، وفقا للجمعية الاتحادية للمراكز النفسية والاجتماعية للاجئين وضحايا التعذيب (BAfF). الأرقام تعود إلى العام 2017ـ معلومات أحدث غير موجودة.

مختارات

صرح خبير نفسي ألماني من أصل إيزيدي أن أكثر من 90 بالمئة من الإيزيديات اللائي لجئن إلى ألمانيا والبالغ عددهن نحو ألف سيدة، يعانين من صدمات نفسية شديدة بسبب المعايشات التي مررن بها على يد تنظيم "داعش" الإرهابي. (23.08.2018)

في سوريا والعراق وأفغانستان.. عايش لاجئون حروبا واقتتالا وأحداثا مرعبة. والنتيجة مرعبة أيضا، فوفقا لدراسة حديثة يعاني 600 ألف من اللاجئين في ألمانيا من صدمات نفسية شديدة، وحوالي نصف عدد اللاجئين الاجمالي من صدمات مختلفة. (30.10.2018)

ووفقًا للبيانات المنشورة، عالجت هذه المراكز المتخصصة حوالي 21400 لاجئ وضحية تعذيب في عام 2017، ونستدل من هذه الأرقام، مدى الحاجة الكبيرة إلى العلاج والمشورة.

خبير الصحة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD كارل لاوترباخ دعا مؤخرا عبر المجلة التلفزيونية في قناة ARD إلى زيادة عدد أماكن العلاج. وقال إنه بدون علاج مناسب للمصابين بهذه الصدمات، فإن هذا سيشكل خطرا عليهم وعلى المجتمع، كما يقول. 

وبحسب مجلة فوكوس الألمانية تدعم الحكومة الاتحادية بالفعل 53 مركزًا للعلاج النفسي الاجتماعي في جميع أنحاء ألمانيا. بيد أن الدعم المالي القادم لهذه المراكز من الولايات الألمانية التي تتواجد بها المراكز، تشكل القسم الأكبر من ميزانيتها مقارنة بالدعم القادم من الحكومة الاتحادية. ومع ذلك، تظهر خريطة لمراكز العمل أن الخدمات المقدمة تختلف بشكل كبير حسب المنطقة الجغرافية، ففي حين توجد العديد من المراكز في ولاية شمال الراين وستفاليا، لا يتوفر سوى مركز واحد في ولاية مكلنبورغ فوربومرن ، وفي بافاريا لا يوجد سوى مركزين، ومراكز أخرى قيد الإنشاء.

مبادرة لدعم العلاج

ولكن ماذا يمكن أن يفعل الأشخاص المصابين بصدمات نفسية حتى يحصلوا على مكان للعلاج؟ وكيف ينبغي أن يتصرف مساعدو اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين لديهم علاقة وثيقة بالأشخاص المصابين بصدمات نفسية؟ هناك مبادرة للمساعدة الذاتية يقدمه موقع " Refugee Trauma Help" وهو موقع أطلقه أخصائيون نفسيون  من مركز الطب النفسي بيرجيت كراك في مدينة زولنغن.

سوف يجد المعنيون تفسيرات حول الأعراض المرضية وكيفية التدرب على التعامل مع الصور أو الذكريات التي عايشوها. يمكن لمساعدي اللاجئين أيضًا معرفة كيفية تطور الصدمة والحصول على نصائح لعدم تفاقم الموقف أو حتى حمايتهم من التعرض للصدمات النفسية.

صدمات نفسية

وتولي بيرجيت كراك، المؤسسة لهذا المشروع أن النصائح المقدمة يمكن أن تساعد  الأشخاص المصابين بصدمات نفسية، لكنها لا تحل أبدا محل العلاج.

وفي حالة الصدمات النفسية، يكون الاتصال الشخصي مع المعالج مهمًا للغاية. تقارن الأخصائية ما تقدمه بقرص مسكن للألم. وتضيف "حقيقة أنك لم تعد تعاني من الألم لا يعني أنك لم تعد مضطرًا للذهاب إلى الطبيب، بيد أنك أفضل حالًا الآن".

ويمكن افتراض أن علاج الصدمات النفسية يستغرق وقتا، مثلما أدت معايشة الصدمات النفسية لسنوات في التأثير على نفسية المريض.

"مساعدة الصدمات النفسية للاجئين" متاحة بالفعل بعدة لغات، ومنها العربية، بيد أن الترجمة في الموقع تستغرق وقتًا طويلًا ويتم اعتمادها حاليًا من قبل أفراد عاديين. وتقول كراك للمجلة الألمانية، المواد في اللغة العرية متوفرة منذ عام واحد فقط، في حين جاري العمل الآن على الترجمة إلى الاسبانية. ولا يزال البحث جاريا عن مساعدة في الترجمة إلى التركية والروسية.

مهاجر نيوز 2019

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أطفال جمعتهم المعاناة

    من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "عمالة" مبكرة

    قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    وحل الشتاء يزيد المعاناة

    يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أحذية مهترئة

    أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    الحلم بأبسط الحقوق

    مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مسؤولية أكبر من العمر

    الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مساعدات قليلة

    تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    ألعاب مهترئة

    يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "مصلحو دراجات" صغار

    دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    يعيشون في بقايا خيم!

    في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    معاناة وأمل بتلقي المساعدة

    يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين


مختارات

أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

يعيش اللاجئون في المخيمات اللبنانية تحت ظروف صعبة. مهاجر نيوز قصد "المخيم 002" في بلدة الطَيْبِة البقاعية، على بعد أكثر من 80 كلم من بيروت، لتوثيق مشاهدات أبطالها صغار وسعادتهم مؤجلة وأحلامهم مُعلّبة. (18.02.2019)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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