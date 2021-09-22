 وسيلة إعلام ألمانية تقرر بشأن العمل مع نعمة الحسن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وسيلة إعلام ألمانية تقرر بشأن العمل مع نعمة الحسن

محطة "دبليو دي آر" الألمانية تقرر وقف العمل مع الصحفية نعمة الحسن، معلّلة ذلك بـ "انعدام الثقة للعمل المشترك" مستقبلا. يأتي الإعلان عن القرار بعد صدور مقال للصحفية دافعت فيه عن نفسها بوجه الاتهامات بمعاداة السامية.

الصحفية الألمانية من أصل فلسطيني نعمة الحسن

الصحفية الألمانية من أصل فلسطيني نعمة الحسن

بعد أسابيع من البحث، قررت محطة "دبليو دي آر" الألمانية (WDR) وقف العمل مع الصحفية نعمة الحسن في خطوة لن تنهي حتما الجدل حول النقاش الذي أحدثته القضية داخل ألمانيا. وأشعرت المؤسسة الإعلامية العامة، صباح الثلاثاء (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) الوكالة الألمانية للأنباء بأنها "رسميا تقرر وقف العمل" مع الصحفية معللّة القرار  بأن "الثقة للعمل مشترك مستقبلا انعدمت".

مختارات

لا تزال قضية المذيعة الألمانية-الفلسطينية نعمة الحسن تتفاعل، حيث دعا أكثر من 400 شخص في رسالة موجهة للقناة الألمانية (WDR) إلى استمرار التعاون معها. فما هي خلفيات قضية الحسن وسبب تعليق القناة تقديمها أحد برامجها العلمية؟

رفضت الكاتبة والأديبة الإيرلندية، سالي روني، ترجمة روايتها الأخيرة "أيها العالم الجميل! أين أنت؟" للعبرية من قبل دار نشر إسرائيلية. قرار الكاتبة أثار ردود فعل متباينة بين التضامن معها واتهامها بمعاداة السامية.

قال منتدى الشباب في الجمعية الألمانية-الإسرائيلية إن عدداً من مشجعي يونيون برلين الألماني لكرة القدم وجهوا هتافات عنصرية خلال مباراة فريقهم أمام مكابي حيفا الإسرائيلي. ما الذي جرى بالضبط؟

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل في زيارة وداع قبل مغادرتها منصبها. ستلتقي ميركل مع عدد من القيادات السياسية الإسرائيلية. لكن وبحسب باحثة في تل أبيب فإن هناك شعور بالقلق من انتهاء فترة ولاية ميركل.

وقبل ذلك نشرت نعمة الحسن مقالاً على موقع صحيفة "برلينر تسايتونغ" الإلكتروني، انتقدت فيه الصحفية الألمانية ذات الأصل الفلسطيني لـ "افتقار ألمانيا إلى وجود نقاش صادق يفرق بين معاداة السامية والمواقف المنتقدة لإسرائيل".

ونشر اليوم الثلاثاء. وفيه كتبت نعمة "أنا فلسطينية وسأظل فلسطينية سواء راق هذا للرأي العام الألماني أو لا".

وأضافت أنها  تحتفظ لنفسها بالحق في انتقاد الحكومة الإسرائيلية مشيرة إلى أن هذا الأمر غير متاح لها في ألمانيا بماضيها الخاص بالهولوكست. وكان من المفترض بالأساس أن تقدم الطبيبة (28 عاماً) برنامجا علميا في محطة "دبليو دي آر" الألمانية قبل أن تقرر المحطة وقف هذه الخطوة بسبب اتهامات للحسن بمعاداة السامية.

وأعلنت المؤسسة أنها ستدرس ما إذا كان من الممكن أن تضطلع الحسن بمهام تحريرية خلف الكاميرا، إلى حين صدور قرارها النهائي.

وتواجه الحسن انتقادات لأسباب من بينها مشاركتها قبل سنوات في مسيرة القدس في برلين والتي جرت العادة أن تشهد ترديد شعارات معادية للسامية ورفع رموز مؤيدة لحزب الله. وكانت الحسن اعتذرت عن المشاركة في هذه المسيرة.

كما تواجه الحسن اتهامات بعمل إعجاب لمنشورات تنتقد إسرائيل على شبكة الإنترنت ومنها هروب سجناء من سجن إسرائيلي شديد الحراسة.

وواصلت الحسن انتقادها في المقال قائلة إن الرأي العام الألماني يطلب منها أن تنكر هويتها الفلسطينية وأكدت: "أنا فلسطينية وتاريخ عائلتي مرتبط بقوة بتاريخ دولة إسرائيل إلى الأبد".

مشاهدة الفيديو 42:31

جاليات يهودية في أوروبا، الجزء الأول

واتهمت الحسن صحيفة "بيلد" التي كانت أول من أطلع الرأي العام على الاتهامات الموجهة إليها، بمحاولة الإساءة لسمعتها لكنها قالت في الوقت نفسه إن صحيفة "بيلد مسموح لها بطبيعية الحال أن تبحث في ماضي شخصية عامة وتوجه أسئلة"، وأضافت: " لكن هناك حدّ بين العمل الصحفي النقدي والحملة الموجهة للمساس بشخص".

وذكرت الحسن أن الحملة ضدها تم الإعداد لها داخل منتديات يمينية منذ فترة طويلة لافتة إلى أن هذه المنتديات تهدف إلى طرد أكبر عدد ممكن من أصحاب العقيدة الإسلامية من الحياة العامة. واستطردت بأن اتهامات معاداة السامية يتم استخدامها بشكل متعمد لأنها فعّالة على نحو خاص في جعل أي شخص على غير توافق مع المعايير المجتمعية ولفتت إلى أن غرض اليمنيين المتطرفين من هذا ليس حماية الحياة اليهودية بل استخدام اتهام معاداة السامية كوسيلة لتحقيق الغرض.

واتهمت الحسن إذاعة "دبليو دي آر" بالسعي إلى إخراج نفسها من خط النار وقالت إن "رد فعل الإذاعة يظهر على نحو نموذجي مدى سوى حالة ثقافة النقاش التي يجري التباهي بها في هذا البلد".

ولم يكن القرار النهائي صادرا، لكن نعمة كانت تشير إلى اجتماع مجلس المحطة يوم الجمعة الماضية والذي ناقش فيه اتهامات معاداة السامية الموجهة إلى الصحفية واتفق المجلس على أن معاداة السامية لا ينبغي أن يكون لها مكان داخل المحطة سواء أمام أو خلف الكاميرا، غير أنه كان هناك خلاف في تقييم ما إذا كانت تعبيرات الحسن عن رأيها تحمل سمة معادية للسامية أم لا.

و.ب/خ.س (د ب أ)

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    نبذ للكراهية ومطالبة بالعدالة

    تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    دين المحبة والعدالة

    "ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    احترام ذوي المعتقدات الأخرى

    "الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "ننتمي إلى المجتمع الألماني"

    وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    تنديد بالتطرف

    وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    اعتداءات..منها حرق للمساجد

    منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "لحظة تُحرِّك المشاعر"

    "لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حضور سياسي وديني

    جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حرية دينية في ألمانيا

    "أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.

    الكاتب: علي المخلافي


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

آلاف المواطنين يجوبون أحياء العاصمة الألمانية رفضاً للعنصرية ودعماً لحقوق المهاجرين  

مواضيع ذات صلة

WESTDEUTSCHER RUNDFUNK KÖLN Quarks Logo der Sendung © WDR, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im Rahmen einer engen, unternehmensbezogenen Berichterstattung im WDR-Zusammenhang bei Nennung Bild: WDR (S1), WDR-Pressestelle/Fotoredaktion, Köln, Tel: 0221/220 -2408 oder -4405, Fax: -8471, fotoredaktion@wdr.de

المذيعة نعمة الحسن ومعاداة السامية: تضامن وانتقادات 22.09.2021

لا تزال قضية المذيعة الألمانية-الفلسطينية نعمة الحسن تتفاعل، حيث دعا أكثر من 400 شخص في رسالة موجهة للقناة الألمانية (WDR) إلى استمرار التعاون معها. فما هي خلفيات قضية الحسن وسبب تعليق القناة تقديمها أحد برامجها العلمية؟