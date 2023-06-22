وسط مطالبات بإقالة فليك.. كلوب لا يفكر في تدريب المنتخب الألماني

صرح مارك كوزيكه، وكيل أعمال يورغن كلوب، اليوم الخميس (22 يونيو/حزيران 2023) أن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، لا يفكر في تدريب المنتخب الألماني.

وقال كوزيكه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، "يورغن لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول، والاتحاد الألماني لديه مدرب، ولهذا السبب فإن هذا الأمر غير مطروح بالنسبة لنا تماما".

كان ليفربول احتل تحت قيادة كلوب المركز الخامس فقط في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، ويعكف كلوب حاليا على إعادة هيكلة الفريق من جديد . وكان كلوب جدد عقده مع الريدز في الربيع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مشجعي المنتخب الألماني يرغبون في تولي كلوب (56 عاما) تدريب منتخب "الماكينات" في حال إقالة الاتحاد الألماني للمدير الفني الحالي هانزي فليك.

وتصاعدت الانتقادات لفليك من قبل لاعبين حاليين وسابقين وكذا من قبل وسائل الإعلام مع مطالبات بإقالته. ورغم النتائج المخيبة للآمال للمنتخب الألماني في الفترة الأخيرة ، أعرب كل من رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف والمدير الرياضي رودي فولر عن ثقتهم في فليك (57 عاما).

وكان فليك نفسه أكد بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الكولومبي بهدفين نظيفين مساء أول أمس الثلاثاء، أنه سيقود المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا، ووعد بتحقيق انتعاش في المباريات المقبلة في أيلول/سبتمبر.

رغم النتائج المخيبة للآمال للمنتخب الألماني أعرب رئيس الاتحاد الألماني والمدير الرياضي عن ثقتهم في فليك.

وواصل المنتخب الألماني نتائجه الهزيلة في الفترة الأخيرة تحت قيادة فليك، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي، إثر خسارته صفر / 2 أمام نظيره الكولومبي، الثلاثاء الماضي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ضمن استعدادات منتخب "الماكينات" للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

وأصبح فليك مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا خلفا ليواخيم لوف ، الذي رحل عن تدريب المنتخب الألماني بعد الظهور المتواضع للفريق في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2020)، التي أقيمت عام 2021.

وفاز فليك بمبارياته الثماني الأولى مع المنتخب الألماني، لكنه تعرض للطمة عنيفة عقب الخروج المبكر من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر في أواخر العام الماضي وذلك للمرة الثانية على التوالي في المونديال، ثم أعقبها سلسلة من النتائج السلبية في اللقاءات الودية الأخيرة.

وخلال مسيرته التدريبية، فاز فليك الذي عمل مساعدا ليواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا السابق عندما فازت منتخب الماكينات بكأس العالم 2014، بسبعة ألقاب من بينها الثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري الأبطال) خلال فترة توليه قيادة بايرن، التي استمرت لمدة عامين فقط، قبل أن تنشب خلافات بينه وبين مجلس إدارة النادي البافاري عام 2021.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)