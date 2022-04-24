وسط مخاوف من فوز لوبان.. إعلان نسبة المشاركة في رئاسيات فرنسا

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 26.41 بالمائة حتى منتصف نهار الأحد (24 نيسان/ أبريل 2022)، أي أقل بنقطتين تقريباً مقارنة بالوقت نفسه من الدورة الثانية للسباق الرئاسي عام 2017 (28,23 بالمائة)، على ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.

غير أن المشاركة تخطت نسبة 25.5 بالمالئة المسجلة منتصف اليوم الذي أجريت الجولة الأولى في 10 نيسان/ أبريل الجاري، عندما تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى الجولة الثانية، والتي أظهرت استطلاعات عدة أنها قد تشهد امتناع ناخب من أربعة عن التصويت.

من جانب آخر حذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان مارك أيرولت من فوز اليمينية مارين لوبان في سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وأشار أيرولت في تصريحات لصحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد إلى أنه قبل الاستفتاء الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، أشارت جميع استطلاعات الرأي إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك صوّت المواطنون (البريطانيون) لصالح خروج بلادهم من الاتحاد.

مشاهدة الفيديو 02:20 الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم

وتابع السياسي الفرنسي البارز: "يسعى التيار اليميني المتطرف بفرنسا لتدمير مؤسسات الجمهورية الخامسة وكذلك نظام القيم العالمي المستمر منذ الثورة الفرنسية".

وبحسب تصريحات أيرولت، من الممكن أن يؤدي فوز لوبان بالانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى نشوب أعمال عنف.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم فرنسا اليوم الأحد، حيث يحق لـ 48.7 مليون ناخب، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

يُشار إلى أن استطلاعات الرأي أشارت مؤخراً إلى تقدم ماكرون على لوبان بنسبة تتراوح بين 55 و56.5 بالمائة، كما أنه حصد في الجولة الأولى أصوات أكثر من لوبان، ولكن فوزه ليس مؤكداً.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ)