وسط خلافات مع الجيش.. نتنياهو يتجه للتصعيد في الشمال

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن تعليق برلين الموافقة على طلب إسرائيل لشراء آلاف القذائف والأسلحة. وفيما يعترف الجيش الإسرائيلي بنقص في عدد قواته وعتاده، يسعى نتنياهو إلى توسيع العمليات العسكرية شمالا على الحدود اللبنانية.

على وقع حرب واسعة النطاق تلوح في الأفق على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفي وقت تقترب فيه الحرب في قطاع غزة من دخول عامها الثاني، ووسط اعتراف من قبل الجيش الإسرائيلي بنقص في عدد قواته وعتاده، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن تعليق الحكومة الألمانية الموافقة على طلب إسرائيل لشراء آلاف القذائف والأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن برلين تفرض "حظرا هادئا" على بيع الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لاستمرار الحرب في غزة. وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن عملية بيع السلاح من قبل ألمانيا لإسرائيل تأخرت منذ بداية الحرب، ولم تتم الموافقة إلا على عدد قليل من الطلبات.

وتنضم ألمانيا بهذا الموقف، الذي لم يعلن رسميا من قبل الحكومة، إلى عدد من الدول الأوروبية التي فرضت قيودا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية مخاوف بشأن حماية المدنيين في غزة. ويرى محللون أن هذه الخطوة ربما تمثل ضربة قوية لإسرائيل، إذا ما وضع في الاعتبار أن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كأكبر مصدري الأسلحة لإسرائيل.

قرار نتنياهو بتوسيع المعركة على الجبهة الشمالية

فبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، صدرت ألمانيا في الفترة ما بين عامي 2019 و2023 نحو 30 بالمائة من إجمالي الأسلحة التقليدية الرئيسية التي استوردتها إسرائيل، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بنسبة 69 بالمائة. وتأتي هذه التطورات غداة تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارا بتوسيع المعركة على الجبهة الشمالية، في إشارة للتصعيد مع حزب الله اللبناني.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية"

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن انقسام بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بشأن قرار توسيع العمليات شمالا والذي ربطه نتنياهو بقدرات الجيش. ونقلت الهيئة عن نتنياهو قوله لأعضاء الكابينت إن "معركة واسعة في الشمال لن تؤثر على الضغط العسكري في غزة ولا على احتمالات إبرام صفقة".

خلاف بين نتنياهو وغالانت

وركزت هيئة البث الإسرائيلية على انعكاس هذه القضية على الخلاف القائم بالأساس بين نتنياهو الذي يدفع لإطلاق عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله، وبين وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يدعو إلى التريث وإعطاء فرصة إضافية للوساطة قبل شن هجوم "قد يتحول إلى حرب شاملة".

ونقلت هيئة البث عن مقربين من نتنياهو قوله: "إذا حاول غالانت أن يحبط عملية عسكرية في الشمال سيقال من منصبه". وربما تبرهن هذه التصريحات على تفاقم الخلافات وزيادة الهوة بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل. وفيما اعتبر دليلا آخر على النقص الذي يعانيه الجيش الإسرائيلي في صفوف جنوده، كشفت صحيفة "هآرتس"، عن أن الحكومة الإسرائيلية عملت على تجنيد طالبي لجوء أفارقة في صفوف الجيش خلال عملياته في غزة، مع وعدهم بالحصول على حق الإقامة في إسرائيل والحصول على "تسوية قانونية دائمة" لأوضاعهم.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)