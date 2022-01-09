 وسط خلافات عميقة ـ انطلاق المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.01.2022

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وسط خلافات عميقة ـ انطلاق المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

انطلاق المحادثات الروسية الأمريكية (10/1/2022)

انطلاق المحادثات الروسية الأمريكية في جنيف وسط تشدد في المواقف من الطرفين

انطلقت محادثات امريكية - روسية حساسة جدا في جنيف اليوم (الاثنين العاشر من يناير/ كانون الثاني 2022) على خلفية مخاوف غربية من احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيافيما تطالب موسكو بتخفيف نفوذ الدول الغربية عند حدودها.

مختارات

أموال طائلة دفعت لإنشاء خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2". وأصبح هذا الخط في صلب المواجهة بين روسيا والبلدان الغربية بشأن أوكرانيا، ما يثير تساؤلات حول من الفائز ومن الخاسر في حال توقف المشروع بشكل دائم؟

 وبدأ الاجتماع صباح اليوم في مقر البعثة الأمريكية في المدينة السويسرية بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأمريكية ويندي شيرمان والروسي سيرغي ريابكوف على ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

ويطلق هذا اللقاء الثالث أسبوعا من الحراك الدبلوماسي المكثف في محاولة خصوصا لنزع فتيل أزمة متفجرة تتمحور على أوكرانيا. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله بعد عشاء عمل مساء الأحد مع شيرمان استمر ساعتين "المحادثات معقدة ولا يمكن أن تكون بسيطة".

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 واتخذت كل من موسكو وواشنطن مواقف حادة قبل هذه المفاوضات. فحذرت واشنطن من خطر وقوع "مواجهة" فيما استبعدت موسكو أي تنازل. وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا على تجنب "عدوان جديد على اوكرانيا" واختيار السبيل الدبلوماسي في حين أن الكرملين الذي يتعرض لضغوط من أجل سحب قواته من الحدود الأوكرانية، يطلب من الدول الغربية ضمانات حول أمن أوروبا وخصوصا ألا يتسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

 وإضافة إلى هذه المحادثات، يعقد اجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الأربعاء في بروكسل ولقاء في فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لاشراك الأوروبيين الذين يخشون أن يتم تهميشهم.

 وتتهم الدول الغربية وكييف الروس بحشد نحو مئة ألف عسكري عند حدود أوكرانيا تحضيرا لغزو محتمل وقد هددت بوتين بعقوبات "هائلة" غير مسبوقة في حال هاجم أوكرانيا مجددا. وقد تصل هذه العقوبات إلى حد منع روسيا من استخدام النظام المالي العالمي وعدم وضع خط انانبيب الغاز "نورد ستريم 2" في الخدمة خلافا لرغبة موسكو.

 

تشاؤم أمريكي روسي بشأن مآل المحادثات

وأكدت موسكو أمس الأحد أنها لن تقدم أي تنازلات تحت ضغط من الولايات المتحدة وحذرت من أن محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية قد تنتهي سريعا، في حين قالت واشنطن إنها لا تتوقع أي انفراجة في المحادثات الأمنية وإن التقدم يعتمد على خفض التصعيد من جانب موسكو. ويعكس موقف روسيا المتشدد هشاشة الفرص أمام المفاوضات التي تأمل واشنطن أن تؤدي لتفادي خطر غزو روسي جديد لأوكرانيا.

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ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن من الممكن جدا أن تنتهي الجهود الدبلوماسية بعد اجتماع واحد. ونقلت الوكالة عنه قوله "لا يمكنني استبعاد أي شيء.. هذا سيناريو محتمل تماما ويجب ألا تساور الأمريكيين.. أي أوهام حيال هذا". وأضاف ريابكوف الذي يرأس الوفد الروسي في جنيف "بالطبع لن نقدم أي تنازلات تحت الضغوط" أو وسط التهديدات المستمرة التي يمارسها المشاركون الغربيون في المحادثات. ونقلت وكالة إنترفاكس عن ريابكوف القول إن موسكو لا تشعر بالتفاؤل وهي مقبلة على المحادثات.

وجاءت توقعات الولايات المتحدة متشائمةبنفس القدر. فقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) "لا أعتقد أننا سنرى أي انفراجة خلال الأسبوع المقبل". وقالت الولايات المتحدة وحلفاؤها ردا على مطالب روسية بتقديم ضمانات، إنهم مستعدون لأن يناقشوا مع روسيا إمكان وضع الجانبين قيودا على المناورات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة. وقال بلينكن إن الطرفين سيطرحان مقترحات على الطاولة ثم سينظرون إذا ما كان هناك أساس للمضي قدما.

دعوة ألمانية لإشراك أوروبا في المحادثات

من جهتها، حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على إشراك أوروبا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول حل النزاع مع أوكرانيا. وقالت بيربوك في تصريحات لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية الصادرة اليوم الاثنين قبل زيارتها الأولى لروما اليوم "بالتأكيد لن يكون هناك قرار بشأن الأمن في أوروبا بدون أوروبا. الطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار... لذلك يعمل وزير الخارجية الفرنسي وأنا على العودة إلى إجراء مناقشات بصيغة نورماندي". وفي صيغة نورماندي المكونة من أربع دول، تحاول فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا حل الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثماني سنوات. وتم تنظيم آخر اجتماع بصيغة نورماندي على مستوى قادة الدول في عام 2019 في باريس. ويجري ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا اليوم مفاوضات في جنيف.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والجدل الدائر حول خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي " نورد ستريم 2 "، قالت بيربوك: "إذا استخدمت روسيا الطاقة كسلاح أو قامت بمزيد من التصرفات العدوانية ضد أوكرانيا، فسوف نتخذ تدابير فعالة مع شركائنا الأوروبيين"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه من "مسؤوليتنا السياسية أن يتمكن كل فرد في أوروبا، بغض النظر عن دخله، من تدبير تكاليف الكهرباء ومنزل دافئ - لذلك من المهم للغاية تعزيز استقلالية إمدادات الطاقة الأوروبية".

ح.ز/ ج.ع.م (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


 

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