 وسط حماية الشرطة.. رسوم غرافيتي للتغطية على شعارات نازية في دورتموند | أخبار | DW | 06.09.2019

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أخبار

وسط حماية الشرطة.. رسوم غرافيتي للتغطية على شعارات نازية في دورتموند

وسط حماية الشرطة، أطلق فنانو غرافيتي حملة واسعة لإزالة الشعارات النازية على جدران حي دورستفيلد بمدية دورتموند بغرب ألمانيا، حيث يخيم المشهد اليميني النازي المتطرف على الحي في مدينة معروفة بمواقفها اليسارية.

Dortmund-Dorstfeld Aktion gegen Nazi-Schmierereien (picture-alliance/dpa/F. Strauch)

تحت حماية الشرطة، بدأ فنانو غرافيتي (رسوم جدارية) اليوم الجمعة(السادس من أيلول/سبتمبر 2019) حملة لإزالة شعارات نازية في حي دورستفيلد بمدينة دورتموند في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا. وعبر رسوم جدارية، قام الفنانون بوضع رسوم جديدة للتغطية على شعارات نازية على أحد الجدران في شارع سكني، يدعي يمينيون متطرفون هناك أنه "حي نازي".

مختارات

قبل أسابيع تحدثت وسائل الإعلام الألمانية وكذلك وزارة الداخلية عن وجود قوائم بأسماء أشخاص أو مؤسسات لدى اليمين المتطرف. اتحادات ونقابات صحفية ألمانية ناشدت وزير الداخلية توفير المزيد من الحماية لأعضائها. (28.08.2019)

أقامت مدينة كيمنتس الألمانية الكثير من الفعاليات لتحسين سمعتها بعد جريمة قتل شاب ألماني بسكين لاجئ سوري وأعمال الشغب التي أسفرت عنها. غير أن جهود المدينة وحملة "نحن أكثرية" لا تجد قبولا عند الجميع لأكثر من سبب. (22.08.2019)

تجدر الإشارة إلى أن حي دورستفليد في دورتموند يُعتبر معقلا مشهورا على مستوى ألمانيا لأوساط النازيين الجدد في مدين تشتهر بعراقة الحركة العمالية فيها وبقوة الأحزاب اليسارية. وتسعى المدينة والشرطة والمواطنون من خلال هذه الحملة إلى التأكيد على مناهضة التحريض والتطرف اليميني.

وقالت إدارة المدينة إن الشعارات النازية التي تلطخ الحي تعتبر شوكة في أعين المواطنين منذ سنوات، مضيفة أن اليمينيين المتطرفين يستخدمون هذه الشعارات لإرهاب المعارضين لهم وإقصائهم.

وقام وزير الداخلية المحلي للولاية، هربرت رويل، بجولة في الحي للوقوف على جهود إزالة الشعارات النازية.

ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ)

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    الكاتب: DW / ع.ع


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