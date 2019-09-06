وسط حماية الشرطة.. رسوم غرافيتي للتغطية على شعارات نازية في دورتموند

تحت حماية الشرطة، بدأ فنانو غرافيتي (رسوم جدارية) اليوم الجمعة(السادس من أيلول/سبتمبر 2019) حملة لإزالة شعارات نازية في حي دورستفيلد بمدينة دورتموند في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا. وعبر رسوم جدارية، قام الفنانون بوضع رسوم جديدة للتغطية على شعارات نازية على أحد الجدران في شارع سكني، يدعي يمينيون متطرفون هناك أنه "حي نازي".
تجدر الإشارة إلى أن حي دورستفليد في دورتموند يُعتبر معقلا مشهورا على مستوى ألمانيا لأوساط النازيين الجدد في مدين تشتهر بعراقة الحركة العمالية فيها وبقوة الأحزاب اليسارية. وتسعى المدينة والشرطة والمواطنون من خلال هذه الحملة إلى التأكيد على مناهضة التحريض والتطرف اليميني.
وقالت إدارة المدينة إن الشعارات النازية التي تلطخ الحي تعتبر شوكة في أعين المواطنين منذ سنوات، مضيفة أن اليمينيين المتطرفين يستخدمون هذه الشعارات لإرهاب المعارضين لهم وإقصائهم.
وقام وزير الداخلية المحلي للولاية، هربرت رويل، بجولة في الحي للوقوف على جهود إزالة الشعارات النازية.
ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ)
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إضرام النار وسيلة المتطرفين ضد الأجانب في ألمانيا
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إضرام النار وسيلة المتطرفين ضد الأجانب في ألمانيا
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إضرام النار وسيلة المتطرفين ضد الأجانب في ألمانيا
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إضرام النار وسيلة المتطرفين ضد الأجانب في ألمانيا
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إضرام النار وسيلة المتطرفين ضد الأجانب في ألمانيا
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إضرام النار وسيلة المتطرفين ضد الأجانب في ألمانيا
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إضرام النار وسيلة المتطرفين ضد الأجانب في ألمانيا
كل مساء أثنين يخرج آلاف من الألمان للتظاهر في بعض المدن ألمانية ضد "الأسلمة" في ألمانيا. وتتزايد المخاوف بإمكانية لجوئهم للعنف ضد الأجانب.
الكاتب: DW / ع.ع