وسط توتر مع أمريكا - إيران تعلن تصنيع صاروخي سليماني والمهندس

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في خطاب بثه التلفزيون اليوم (الخميس 20 آب/أغسطس 2020) إن طهران أطلقت صاروخا باليستيا سطح/ سطح يبلغ مداه 1400 كيلومتر وصاروخ كروز جديدا، متجاهلة مطالب الولايات المتحدة بوقف برنامجها الصاروخي. وأضاف حاتمي "الصاروخ سطح/سطح، والمسمى باسم الشهيد قاسم سليماني، يبلغ مداه 1400 كيلومتر، فيما يزيد مدى صاروخ كروز، الذي يحمل اسم الشهيد أبو مهدي، عن 1000 كيلومتر". وعرض التلفزيون الرسمي صوراً للصاروخين.

وقتل سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي في يناير كانون الثاني في غارة أمريكية استهدفت موكبهم في مطار بغداد.

يأتي الإعلان عن الصاروخين الجديدين في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء أجله في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وعاود فرض عقوبات صارمة على إيران.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني "الصواريخ وبخاصة كروز مهمة جدا بالنسبة لنا...حقيقة أننا تمكنا من زيادة مداها من 300 (كم) إلى ألف في عامين تعد إنجازا ضخما".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن وزير الدفاع الإيراني الحديث، خلال إزاحة الستار عن منجزات جديدة لوزارة الدفاع بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، عن "التقدم الكبير الذي حققته الصناعة الدفاعية في البلاد...اعتمادا على مبدأين أساسيين هما الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجات البلاد". وركز على منجزات المجال الصاروخي الذي "يعد العنصر الأساسي لقدرة الردع لدى البلاد".

في السياق نفسه، حذر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو روسيا والصين من تجاهل إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي وجهه الرئيس دونالد ترامب بتفعيلها في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية اليوم الخميس.

م.م/ص.ش (د ب أ، رويترز)