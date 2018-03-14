وسط توترات بين روسيا والغرب ـ جائزة "ساخاروف" تُمنح لأوكراني

سيمنح البرلمان الأوروبي اليوم (الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018) جائزة "ساخاروف" لحقوق الإنسان المسجون في روسيا أوليغ سينتسوف. وتكافئ الجائزة التي استحدثت في 1988 سنويا من يقدمون "مساهمة استثنائية في النضال من أجل حقوق الانسان في العالم". و يبلغ سينتسوف من العمر 42 عاما وهو منحدر من شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014، ويقبع بالسجن في منشأة روسية بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.

ويعكس وضع المخرج الأوكراني طبيعة العلاقات المتوترة بين روسيا وأوكرانيا منذ وصول المؤيدين للغرب الى الحكم في كييف في 2014 وما تبعه من قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014 ونزاع مسلح في الشرق الاوكراني مع القوات الانفصالية الموالية لروسيا أوقع اكثر من عشرة آلاف قتيل.

وكان سينتسوف بين ثلاث شخصيات رشحها البرلمان الأوروبي في بداية تشرين الأول / أكتوبر لنيل الجائزة إلى جانب الناشط المغربي ناصر الزفزافي ومجموعة منظمات غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين في المتوسط.

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وقد منح العديد من الفائزين بها جائزة نوبل للسلام بعد ذلك، بدءا بنلسون مانديلا الذي كان أول من حصل على جائزة ساخاروف في 1993 والزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.

وفي 2018، منحت جائزة نوبل للسلام للأيزيدية ناديا مراد التي حصلت على جائزة ساخاروف في 2016، والطبيب النسائي الكونغولي دينيس موكويغي (حصل على جائزة ساخاروف في 2014).

وتبلغ قيمة جائزة ساخاروف التي تحمل اسم العالم السوفياتي اندريه ساخاروف (1921-1989) أحد أهم المنشقين في الاتحاد السوفياتي، خمسين ألف يورو.

وكان قد حُكم على سينتسوف وهو أشد منتقدي ضم روسيا عام 2014 لشبه جزيرة القرم بالسجن عقدين في عام 2015 ، وأُودع في سجن روسي بعد إدانته بالتآمر لارتكاب هجمات إرهابية في القرم.

ح.ز/ ه.د (أ.ف.ب / د.ب.أ)