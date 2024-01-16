تواصل الهجمات ـ "اتفاق" أوروبي على تشكيل مهمة لردع الحوثيين

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي مبدئيا على تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن في البحر الأحمر، فيما أعلن الجيش الأمريكي مصادرة مكونات صواريخ إيرانية الصنع موجهة إلى جماعة الحوثيين المدعومة من طهران، والتي استهدفت مجددا إحدى السفن.

قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الثلاثاء (16 كانون الثاني/يناير 2024) إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مبدئياً لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات حركة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير/شباط على أن تبدأ العمل سريعاً. وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة. وقال الدبلوماسيون إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للتكتل وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ودولاً أخرى ستسير دوريات في البحر الأحمر في مهمة جديدة أُطلق عليها اسم "حارس الازدهار" لتهدئة مخاوف تأثير الاضطرابات بأحد أهم الشرايين التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي. لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة، خاصة الدول الأوروبية، أبدوا تحفظات على الخطة واعترضوا على فكرة أن تكون تحت قيادة واشنطن.

في هذه الأثناء تواصلت هجمات الحوثيين على السفن، حيث قالت شركة أمنية ومصدران بوزارة الشحن اليونانية اليوم الثلاثاء إن ناقلة بضائع فارغة ترفع علم مالطا استُهدفت بصاروخ في أثناء عبورها شمالاً بالبحر الأحمر على مسافة 76 ميلاً بحرياً إلى الشمال الغربي من مدينة الصليف الساحلية باليمن. وقال أحد المصدرين اليونانيين إن السفينة زوغرافيا المملوكة لليونان كانت تبحر من فيتنام إلى إسرائيل وعلى متنها طاقم مكون من 24 فرداً وكانت فارغة من البضائع عندما تعرضت للهجوم. وأضاف "لم تقع إصابات.. فقط أضرار مادية".

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وتبنّى المتمردون المدعومون من إيران استهداف السفينة اليونانية "بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة"،مشيرين إلى أنها كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.

ضربة أمريكية جديدة ومصادرة أسلحة إيرانية

وأبلغ مسؤولان أمريكيان رويترز بأن الجيش الأمريكي نفذ اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن، وذلك في أحدث تحرك عسكري للجماعة المتحالفة مع إيران بسبب استهدافها لسفن الشحن في البحر الأحمر. وقال المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الهجوم استهدف أربعة صواريخ مضادة للسفن.

وأعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء مصادرة مكونات صواريخ إيرانية الصنع على متن قارب في بحر العرب كانت موجهة إلى الحوثيين، في أول عملية من نوعها مذ بدأ المتمردون استهداف سفن قبالة اليمن. ونفذت قوات النخبة في البحرية الأمريكية ("نيفي سيلز") العملية في 11 كانون الثاني/يناير في المياه الدولية قرب سواحل الصومال، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان الثلاثاء.

وتتضمن المضبوطات "مكونات صواريخ بالستية وصواريخ كروز" على ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة إكس. وكشف البيان أن عنصرين من قوات النخبة أعلِن فقدان أثرهما في البحر، شاركا في هذه المهمة. ونقل عن قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا مواصلة "عملية بحث حثيثة" للعثور عليهما.

وأكدت سنتكوم "إنها أول عملية مصادرة لأسلحة فتاكة تقليدية متطورة من مصادر إيرانية للحوثيين منذ بدء الهجمات الحوثية على سفن تجارية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023". وأضافت أن "المكونات التي ضبطت تتضمن أجهزة دفع وتوجيه ورؤوس حربية للصواريخ البالستية للحوثيين وصواريخ كروز مضادة للسفن إضافة إلى مكونات مرتبطة بالدفاع الجوي"، موضحة أن "التحليل الأولي يشير إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة بحارة أبرياء على متن سفن تجارية دولية تعبر البحر الأحمر".

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)