وسط ترحيب دولي.. تجديد إدانة ملاديتش بالسجن مدى الحياة

أيد قضاة جرائم الحرب في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (الثامن من يونيو/حزيران 2021) حكما بالسجن مدى الحياة على القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، وإدانته بارتكاب إبادة جماعية، رافضة جميع الأسانيد التي ارتكز عليها طعنه على حكم محكمة أدنى درجة.
وقاد ملاديتش، 78 عاما، قوات صرب البوسنة خلال الحرب التي دارت رحاها من 1992 إلى 1995.
وأدين عام 2017 في تهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها إرهاب سكان العاصمة البوسنية سراييفو خلال حصار دام 43 شهرا، وقتل أكثر من ثمانية آلاف رجل وصبي مسلم في بلدة سربرنيتشا في شرق البوسنة عام 1995. وأدانته المحكمة وأمرت بسجنه مدى الحياة، لكنه طعن على حكمي الإدانة والسجن.
وجاء في ملخص مكتوب لحكم الاستئناف أن غرفة الاستئناف "ترفض استئناف ملاديتش رفضا تاما... وترفض استئناف الادعاء بأكمله... وتؤكد عقوبة السجن مدى الحياة التي وقعتها المحكمة الابتدائية على ملاديتش".
ويتوج الحكم محاكمات استمرت 25 عاما في المحكمة الجنائية الدولية ليغوسلافيا السابقة، والتي أدانت 90 شخصا. وهذه المحكمة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، ومقرها أيضا لاهاي.
ورحّبت الأمم المتحدة الثلاثاء بالقرار وفق ما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه. وقالت باشليه في بيان مشترك مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة أليس ويريمو نديريتو، إن الحكم "يشير إلى تصميم القضاء الدولي على المحاسبة مهما استغرق الأمر من وقت - وفي حالة ملاديتش، فقد مضى نحو ثلاثة عقود على جرائمه الشنيعة".
كما رحب الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء بتأكيد الحكم "التاريخي" في حق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش من جانب القضاء الدولي في الاستئناف.
وقال بايدن في بيان إن "هذا الحكم التاريخي يظهر أن من يرتكبون جرائم فظيعة سيحاسبون فعلا على ما قاموا به".
إ.ع/ع.ش (أ ف ب، رويترز)
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الكاتب: بريغيت غروتزه/ تقى هلال