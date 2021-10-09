وسط تحقيقات في عمليات فساد.. مستشار النمسا يقدم استقالته

استقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم السبت (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021) وسط تحقيقات في عمليات فساد. وقال كورتس في تصريحات متلفزة مساء اليوم إن الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم" مع موقف المعارضة ضده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء، مضيفاً أنه يريد "ترك مساحة" لضمان "حكومة مستقرة" في بلاده. وأضاف كورتس: "بلدي أكثر أهمية من نفسي".
وأشار كورتس إلى أنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد، مضيفاً أن الرئيس اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبيرغ منصب المستشار. وأكد كورتس أنه يعتزم الاستمرار زعيماً لحزبه المحافظ (حزب الشعب النمساوي) ورئيس كتلة الحزب في البرلمان أيضاً.
ويقوم مكتب المدعي العام بالتحقيق مع كورتس وأعضاء مقربين في فريقه الوزاري للاشتباه في عمليات فساد وخيانة للأمانة. وكان محققون من مكتب المدعى العام لمكافحة الفساد داهموا مقرات كورتس وحزب الشعب النمساوي يوم الأربعاء الماضي، فضلاً عن وزارة المالية وشركة إعلامية، بحثاً عن مواد للتحقيق. ووفقاً للمحققين، هناك مؤشرات على أنه تم استخدام أموال من وزارة المالية في حملة لمساعدة كورتس ليصل إلى مقاليد السلطة.
وجاءت الاستقالة بعد أن فشل حزب الخضر النمساوي، الذي يشكل حالياً جزءاً من ائتلاف حاكم مع حزب الشعب النمساوي المحافظ (حزب كورتس) في محاولته تمرير الميزانية الوطنية، قبل أن يهدد اقتراح بحجب الثقة بانهيار الحكومة. وذكرت وكالة أنباء (إيه بي إيه) اليوم السبت أن الخضر أرادوا عقد اجتماع آخر لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء، غير أن طلب نائب المستشار وزعيم حزب الخضر فيرنر كوغلر بعقد الاجتماع، رُفض من جانب حزب المحافظين.
وكان من المنتظر أن يجابه كورتس، الذي ينفي الاتهامات، طلباً بسحب الثقة في جلسة طارئة يعقدها البرلمان يوم الثلاثاء المقبل. وكانت إقالة كورتس من منصبه في حكم المؤكد، لكنه فضل أن يقدم استقالته بنفسه. وشرعت جميع الأحزاب الأخرى في محادثات استكشافية من أجل تشكيل حكومة بديلة تجنباً لإجراء انتخابات جديدة.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
سيباستيان كورتس – النمسا
سيباستيان كورتس البالغ من العمر 31 عاماً على أعتاب أن يكون من أصغر قادة حكومة في العالم بعد فوز حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. كورتس الذي شغل منصب وزير الخارجية بالنمسا قد يرأس الحكومة المستقبلية كمستشار، وبذلك يصبح من أصغر رؤساء حكومة أوروبية على الإطلاق.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
ماريو فريك – ليشتنشتاين
وفي كانون الأول/ ديسمبر 1993 أصبح فريك الذي كان يبلغ من العمر 28 عاماً فقط رئيس حكومة ليشتنشتاين. وهذا جعله أصغر رئيس حكومة في العالم. واستمر فريك في حكم سادس أصغر دولة في العالم حتى نيسان/ أبريل 2001. وفيما بعد بين عامي 2005 و 2014، شغل منصب رئيس نقابة المحامين في ليشتنشتاين.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
بانديلي ماجكو – ألبانيا
كان ماجكو الذي يشغل الآن منصب وزير الدولة للمغتربين في ألبانيا، رئيساً لحكومة بلاده في الفترة من سبتمبر/ أيلول 1998 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 1999، وكذلك من فبراير/ شباط إلى يوليو/ حزيران 2002. وفي عام 1998 عندما شغل منصب رئيس الحكومة، كان عمره 30 عاماً إلا أنه بدأ حياته السياسية في سن مبكرة حيث انتُخب كعضو بالبرلمان الألباني في عام 1992.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
إيغور لوكسيك – مونتينيغرو
لوكسيك هو وزير خارجية مونتينيغرو الحالي من الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وشغل منصب رئيس وزراء من عام 2010 إلى عام 2012 حيث كان عمره لا يتعدى 34 عاماً. وقبل ذلك، كان وزيراً للمالية في مونتينيغرو (الجبل الأسود) منذ عام 2004، حيث لم يكن قد وصل بعد إلى 30 عاماً.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
بنظير بوتو – باكستان
في عام 1988، فازت بنظير بوتو بالانتخابات الباكستانية لتصبح أول امرأة في دولة إسلامية تتسلم رئاسة الوزراء في سن لا يتعدى 35 عاماً. أدت اليمين كرئيسة وزراء باكستان في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 1988، حيث شغلت المنصب حتى عام 1990 ثم مرة أخرى من عام 1993 إلى عام 1996. عادت لتترشح لرئاسة الوزراء في 2007، ولكن قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية، قُتلت بوتو في محاولة اغتيال إرهابية.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
فيكتور أوربان – هنغاريا
هو رئيس وزراء هنغاريا الحالي، والمعروف بسياساته المناهضة للمهاجرين. قبل فترة حكمه الحالية، كان رئيساً للحكومة بين عام 1998 وعام 2002. وحين تسلم منصبه آنذاك، كان أوربان الذي لم يتعد حينها 35 عاماً رئيساً ومؤسساً لحزب المحافظين المدني الهنغاري المعروف بالاختصار فيدز.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
عاطفة يحيى آغا – كوسوفو
كانت عاطفة يحيى آغا رئيسة لكوسوفو في الفترة من 2011 إلى 2016، وهي أول امرأة تقود الحكومة في البلاد على الإطلاق. وفي سن الـ36، كانت أيضاً أصغر شخص يُنتخب لمنصب حكومي في كوسوفو حيث أن الحد الأدنى لسن الترشح هو 35 سنة.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
إيمانويل ماكرون – فرنسا
في 7 مايو/ أيار 2017 فاز إيمانويل ماكرون الذي يبلغ من العمر 39 عاماً الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد اليمينية مارين لو بان، ليصبح أصغر رئيس فرنسي سناً على الإطلاق. قبل عام من شغله منصب الرئيس أسس حركة "آن مارش" (الآن لا ريبوبليك آن مارش، أو "الجمهورية إلى الأمام"). وقبل ذلك، كان وزيراً للشؤون الاقتصادية في الفترة من 2014 إلى 2016 خلال رئاسة الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند.
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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي
يوسف الشاهد – تونس
الشاهد هو رئيس وزراء تونس منذ أغسطس/ آب 2016 حيث كان عمره 40 عاماً عندما تولى منصبه. ومنذ 2015 شغل الشاهد الذي درس العلوم الزراعية، عدة مناصب في أول حكومة منتخبة ديمقراطياً في البلاد تحت رئاسة رئيس الوزراء حبيب الصيد. وعندما أعربت جمعية ممثلي الشعب عن شكوكها بحكومة الصيد، اقترح الرئيس التونسي الشاهد كرئيس للوزراء حيث تولى منصبه في 27 أغسطس/ آب 2016.