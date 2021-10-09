وسط تحقيقات في عمليات فساد مستشار النمسا سيباستيان كورتس يقدم استقالته

طالبان تطالب واشنطن بـ"فتح صفحة جديدة" ورفع الحظر عن الأصول

كشفت طالبان أنها طالبت واشنطن برفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني، وناقشت معها "فتح صفحة جديدة"، وذلك في أرفع اجتماع بين الجانبين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. في حين قالت واشنطن إن هدفها هو الضغط على الحركة.