 وسط تحقيقات في عمليات فساد مستشار النمسا سيباستيان كورتس يقدم استقالته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2021

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وسط تحقيقات في عمليات فساد مستشار النمسا سيباستيان كورتس يقدم استقالته

مستشار النمسا سيباستيان كورتس يرفع الراية البيضاء ويقدم استقالته.

مستشار النمسا سيباستيان كورتس يرفع الراية البيضاء ويقدم استقالته.

التفاصيل بعد قليل

مختارات

التحقيق مع مستشار النمسا للاشتباه في تلقي رشى وخيانة الأمانة

تتعرض مكاتب المستشار النمساوي وحزبه لمداهمات من قبل الشرطة، وسط أنباء عن اتهامات بالفساد والرشاوي بين الحزب ووسائل إعلامية. وقال مكتب المدعي العام النمساوي إنه سينشر بياناً صحفياً في وقت لاحق.  

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