وسط تحقيقات في عمليات فساد مستشار النمسا سيباستيان كورتس يقدم استقالته

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مستشار النمسا سيباستيان كورتس يرفع الراية البيضاء ويقدم استقالته.
التفاصيل بعد قليل
تتعرض مكاتب المستشار النمساوي وحزبه لمداهمات من قبل الشرطة، وسط أنباء عن اتهامات بالفساد والرشاوي بين الحزب ووسائل إعلامية. وقال مكتب المدعي العام النمساوي إنه سينشر بياناً صحفياً في وقت لاحق.
يخيم الظلام على لبنان بعد توقف معملين رئيسيين لإنتاج الكهرباء إثر نفاد الوقود، في ثاني انهيار للشبكة الكهربائية خلال أسبوع. وقالت وزارة الطاقة اللبنانية إنها تبذل "كل ما في وسعها" لحل المشكلة.
في وقت تستذكر فيه ألمانيا ضحايا هجوم هاله، تعرض جندي إسرائيلي سابق لاعتداء في برلين، بعد بضعة أيام فقط من "رفض فندق استقبال موسيقيّ بسبب قلادة على شكل نجمة داوود"، وسط تحذيرات من زيادة الجرائم المعادية للسامية.
كشفت طالبان أنها طالبت واشنطن برفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني، وناقشت معها "فتح صفحة جديدة"، وذلك في أرفع اجتماع بين الجانبين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. في حين قالت واشنطن إن هدفها هو الضغط على الحركة.
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