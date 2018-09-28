 وسط انتقادات ـ أردوغان ينهي زيارته لألمانيا بافتتاح مسجد كولونيا | أخبار | DW | 29.09.2018

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أخبار

وسط انتقادات ـ أردوغان ينهي زيارته لألمانيا بافتتاح مسجد كولونيا

أنهى الرئيس التركي زيارته إلى ألمانيا من مدينة كولونيا حيث افتتح المسجد المركزي بالمدينة. وشهدت كولونيا أكبر انتشار للشرطة في تاريخها وغاب عن الافتتاح أهم الشخصيات السياسية من المدينة وولاية شمال الراين فيستفاليا.

Deutschland Erdogan eröffnet Zentralmoschee der Ditip in Köln-Ehrenfeld (picture alliance/AP Photo/M. Meissner)

اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته الرسمية إلى ألمانيا اليوم السبت (29 أيلول/ سبتمبر 2018) بافتتاح مسجد مركزي في مدينة كولونيا (كولن) غرب البلاد. وقالت الشرطة الألمانية إن طائرة الرئيس التركي أقلعت مساء السبت من مطار كولونيا / بون غرب البلاد عائدة إلى تركيا. وترافقت زيارة أردوغان في كولونيا التي استمرت عدة ساعات اليوم السبت مع 
تظاهر آلاف من مؤيديه والعديد من معارضي سياسته.

وافتتح الرئيس أردوغان عصر السبت المسجد المركزي بحي إيرنفيلد بمدينة كولونيا الألمانية، والذي يعد من أكبر مساجد ألمانيا وأوروبا، تابع لجمعية "ديتيب" التركية، حسب وكالة فرانس برس. ونشرت الشرطة في كولونيا الآلاف من عناصرها لمواكبة زيارة أردوغان للمدنية، في ما وصفه رئيس الشرطة المحلية أوفي ياكوب بأنه أكبر انتشار للشرطة في تاريخ المدينة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح المسجد إن رحلته إلى ألمانيا كانت "زيارة ناجحة للغاية في فترة حرجة للغاية" رغم الخلافات بين الدولتين. وأوضح: "نحتاج إلى التركيز على القضايا المشتركة، ووضع بعض الخلافات في الرأي مع ألمانيا جانبا"، مستشهدا بالصراع السوري وحزب العمال الكردستاني المحظور "PKK" كمجالات تتطلب التعاون.

وبدأ العمل على بناء المسجد في 2009 وبالرغم من مواجهته معارضة كبيرة وإثارته جدلا محليا، بدأ باستقبال المصلين عام 2017 قبل أن يفتتحه أردوغان رسميا السبت. ويعتبر المسجد المشيد بالإسمنت والزجاج، بمآذنه التي يصل ارتفاعها إلى 55 مترا وقبته التي يبلغ قطرها 36 متراً ومساحته البالغة 4500 متر مربع، من أضخم مساجد أوروبا، وهو مصمم بحسب مهندسه بول بوم ليكون رمزا للانفتاح.

انتقادات وعدم مشاركة في الافتتاح

وكان أردوغان قد وصل إلى كولونيا قادما من برلين بعد ظهر السبت في آخر أيام زيارته لألمانيا، التي دامت ثلاثة أيام. وكان في استقباله بمطار كولونيا أرمين لاشيت رئيس ولاية شمال الراين فيستفاليا. وقال لاشيت للصحفيين في المطار إنه تحدث مع أردوغان حول سيادة القانون في تركيا وأوضح له أن العلاقة بين البلدين تخيم عليها الآن أشياء أهمها موجة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية وكذلك حرية الصحافة والعقيدة.

Deutschland Türkischer Präsident Erdogan in Köln (Reuters/W. Rattay)

يعتبر مسجد كولونيا من أكبر مساجد أوروبا.

وأضاف لاشيت أنه أكد للرئيس التركي أن سيادة القانون شرط مهم لتعميق العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وتركيا. وتابع لاشيت للصحفيين أنه تكلم مع أردوغان حول حالات لألمان يقبعون في السجن في تركيا، وعبر له عن توقعه باحترام حرية الرأي. وأضاف لاشيت أن أردوغان أكد له مجددا على استقلال القضاء التركي.

مختارات

قبل افتتاح الرئيس التركي أردوغان لمسجد في كولونيا بغرب ألمانيا تديره جمعية الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب"، وجه رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا آرمين لاشت انتقادات للجمعية بسبب توظيف طاقتها للعمل السياسي. (29.09.2018)

شهدت العاصمة الألمانية مظاهرات حاشدة ضد زيارة الرئيس التركي لألمانيا. ورفع المتظاهرون لافتات رافضة لوجود أردوغان في برلين. ودفعت الشرطة الاتحادية بحوالي 4200 من عناصرها لتولي مهام الأمن خلال الزيارة. (28.09.2018)

ولم يحضر لاشيت حفل افتتاح المسجد وكذلك عمدة كولونيا هينريته ريكر، التي دافعت عن قرارها بعدم المشاركة في افتتاح المسجد. وقال متحدث باسمها إنه لم يعرض على ريكر المشاركة وإلقاء كلمة في الافتتاح إلا مساء أمس الجمعة. وجاء في البيان أنه "لو كان الجانب التركي مهتما بصورة جادة بمشاركة عمدة المدينة وتقديم رسالة تحية من جانبها، لكانت الدعوة وجهت خلال الأسابيع الماضية لتفسح وقتا كافيا وبصورة لائقة لتلقيها والمشاركة في الحفل."

وبينما احتشد الآلاف من مؤيدي الرئيس التركي في كولونيا نظم نحو نظم ألف متظاهر سلمي معارض لأدروغان وقفة احتجاجية قرب نهر الراين وتساءلوا عن سبب تعاون ألمانيا مع شخص يسجن "الصحفيين" و"أفراد شعبه". وبالقرب من المسجد الذي افتتحه أردوغان رسميا اليوم تجمع مؤيدو الرئيس قبل ساعات من وصوله.

ويشار إلى أن الرئيس التركي، وهو شخصية مثيرة للجدل في ألمانيا، تسبب في إثارة ضجة خلال مأدبة متوترة مع الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير أمس الجمعة، بقوله إن البلاد تؤوي "مئات وآلاف " الإرهابيين.

 

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Berlin Staatsbesuch Erdogan PK mit Kanzlerin Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    "اختلافات ومصالح"

    خلال مؤتمرها الصحفي المشترك مع الرئيس التركي أردوغان في برلين الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2018) أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنه لا تزال هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مشددة على أن هناك مصالح مشتركة مع تركيا كالناتو والهجرة ومكافحة الإرهاب. أما الرئيس التركي فدعا برلين لتسليم ما قال إنهم مئات من مؤيدي رجل الدين فتح الله غولن المقيمين في ألمانيا.

  • Deutschland Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei | mit Bundespräsident Steinmeier (Reuters/R. Krause)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    مقاطعة المأدبة على شرف الرئيس

    وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الجمعة (28 أيلول/ سبتمبر 2018) في قصر "بيلفو" الرئاسي في برلين بالتشريفات العسكرية. وتقام مساء الجمعة مأدبة عشاء على شرفه، الأمر الذي أثار بدوره جدلاً واسعاً في ألمانيا. كما رفض العديد من الساسة الألمان المشاركة في المأدبة المُقامة على شرف الضيف التركي احتجاجاً على سجل حكومته في مجال حقوق الإنسان.

  • Deutschland Erdogan Ankunft in Berlin (Reuters/Presidential Press Office/K. Ozer)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    المراسم الضخمة "أمر سخيف"

    ومنذ الإعلان عن زيارة أردوغان لبرلين وسيل الانتقادات لهذه الزيارة المثيرة للجدل لا يتوقف. وطالت الانتقادات عدة جوانب، أهمها مراسم الاستقبال الضخمة للضيف التركي، وهو ما انتقده عدد من الساسة أبرزهم رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، زارا فاغنكنشت، التي قالت إن "استقبال شخص يهدم الديمقراطية في بلاده ويؤسس ديكتاتورية إسلامية، بالسجادة الحمراء وبكل مراتب الشرف، هو أمر سخيف".

  • Deutschland Generaldebatte im Bundestag zum Haushalts-Etat 2017 Sahra Wagenknecht (picture-alliance/dpa)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    أول زيارة بمراسم عسكرية

    رغم أن أردوغان زار ألمانيا من قبل في أكثر من 12 مناسبة عندما كان رئيساً للوزراء أو حتى رئيساً لتركيا إلا أن زيارته هذه هي أول زيارة رسمية له بمراسم تكريم عسكرية كاملة، ولم تتوقف انتقادات زارا فاغنكنشت على تلك المراسم وإنما اتهمت أردوغان بدعم جماعات إرهابية. أما حزب الخضر، فقد طالب المستشارة ميركل باتخاذ موقف واضح ضد الرئيس التركي وسياسته.

  • Deutschland | Türkischer Präsident Erdogan in Deutschland (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    "إشارة رابعة"

    لم تتوقف زيارة أردوغان في إثارة الجدل عند مراسم الاستقبال الضخمة، بل طالت أيضاً طريقة إلقائه التحية لمؤيديه. ففي طريقه إلى الفندق في برلين حيَّا أردوغان مؤيديه، الذين تجمعوا على جانب الطريق برفع "أصابعه الأربعة" وهي الإشارة المعروفة لدى جماعة الإخوان المسلمين، بالأخص في مصر. غير أنه يبقى من غير المعروف إن كان أردوغان يعني بذلك في برلين أيضا الإشارة إلى الإخوان وواقعة رابعة في مصر، بحسب مراقبين.

  • Deutschland Erdogan Ankunft in Berlin Unterstützer nah Hotel Adlon (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    شعبيته في ألمانيا أكبر

    بالرغم من الانتقادات المتتالية لسياسته ووضع حقوق الإنسان في تركيا، يحظى أردوغان بقاعدة شعبية مهمة بين أفراد الجالية التركية في ألمانيا، ومن بينهم فئة الشباب أيضاً. فقد حصل أردوغان في الانتخابات الرئاسية على نسبة أصوات لدى الجالية التركية في ألمانيا تفوق نسبة ما حصل عليه داخل تركيا نفسها، وفقا للنتائج الأولية.

  • Deutschland Demonstration gegen Erdogan in Düsseldorf (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

    المعارضون "الأعداء"

    قائمة المعارضين "أعداء" أردوغان داخل وخارج تركيا طويلة، وذلك بسبب سياسته القمعية ووضع حقوق المواطنين وحقوق الإنسان في تركيا. وقد رفض العديد من السياسيين المعارضين الألمان لقاء الضيف التركي. كما تقرر تنظيم مظاهرات ضد زيارة أردوغان في عدة مواقع في برلين وكولونيا. وقد أصيب شرطيان في برلين الخميس في مظاهرة عفوية ضد أردوغان، شارك فيها أشخاص ملثمون وألقيت خلالها حجارة على الشرطة. اعداد: إيمان ملوك


مختارات

محطات مثيرة للجدل في زيارة أردوغان لبرلين

منذ الإعلان عن زيارة أردوغان لبرلين وسيل الانتقادات لا يتوقف. ومع وصوله الفعلي لألمانيا تصاعدت أصوات منتقديه، خاصة بسبب مراسم الاستقبال الضخمة، التي حظي بها الضيف. في ما يلي أهم المحطات المثيرة للجدل في زيارة أردوغان. (28.09.2018)  

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