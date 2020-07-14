وسط انتقادات.. صوت الأذان يرفع في آيا صوفيا بعد 86 عاما

بعد 86 عاما أمضاها كمتحف، يرتفع صدى الآذان اليوم الجمعة (24 يوليو/ تموز 2020) من متحف آيا صوفيا في اسطنبول، المتحف الذي أعادت تركيا تحويله إلى مسجد بموجب مرسوم رئاسي تعرض لإدانات دولية.

ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاؤه المحافظون الإسلاميون في صلاة الجمعة من المعلم الأثري الذي بناه الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول عام 537 كأكبر كنيسة في العالم المسيحي.

وتم تحويل الكنيسة إلى مسجد بعد الفتح العثماني للقسطنطينية، التي تعرف في العصر الحديث باسم إسطنبول، وذلك في عام 1453 من قبل محمد الثاني، المعروف باسم الفاتح.

وتم تغيير وضع المسجد إلى متحف من خلال مرسوم يعود لعام 1934 موقّع من مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة.

وتعد آيا صوفيا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1985، وهي معلم ثقافي لكل من المسيحيين والمسلمين.

حضور مكثف رغم الجائحة

ويتوقع أن يشارك بين 1700 مسلم في صلاة الجمعة، حسبما ذكرت هيئة الشؤون الدينية التركية. وذكرت وسائل إعلام تركية أن قادة ومسؤولين من دول عدة معظمها إسلامية، مثل قطر وأذربيجان، دعوا إلى هذه الصلاة. وسينشر نحو عشرين ألف رجل أمن لهذه المناسبة.

وتمّ تعيين ثلاثة أئمة لآيا صوفيا الخميس وكذلك خمسة مؤذنين للدعوة إلى الصلاة.

وفي إطار إجراءات الحد من انتشر وباء كوفيد-19، ستقوم السلطات بقياس حرارة المشاركين الذين دعي كل منهم إلى "التزود بكمامة وسجادة صلاة فردية والتحلي بالصبر".

وقام أردوغان الأحد الماضي بزيارة رمزية لآيا صوفيا الأولى منذ القرار المثير للجدل. وأعلنت الرئاسة أنه خلال الزيارة القصيرة تفقد أردوغان الأعمال داخل الكنيسة ناشرة صورا لسقالات في المكان.

انتقادات دولية متواصلة

وقوبل قرار إعادة تحويل المتحف إلى مسجد بانتقادات حادة خاصة من قبل الغرب. فقد أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونسكو ومختلف القادة الكنيسيين عن قلقهم إزاء تغيير الوضع، وسط إصرار الرئيس أردوغان على "حق تركيا التاريخي والسيادي".

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وانتقدت روسيا واليونان القرار بشدة، بينما أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" منه.

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وفي آخر التصريحات الصادرة بهذا الشأن صباح الجمعة، انتقدت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، هذه الخطوة معتبرة إياها "إعلان حرب على تركيا العلمانية" و"إساءة استخدام للدين". كما وصفت السياسية المنتمية لحزب الخضر الألماني المعارض هذه الخطوة "تجاوزا للحدود" يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلالها إلى "حصد الإشادة" من العالم الإسلامي.

وقالت روت في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا إن أردوغان "يقسم المجتمع"، ويحاول بذلك "الإلهاء" عن الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا والفساد.

القطة جيلي ستظل في المسجد

وكان مصير القطة جيلي التي لها الكثير من المعجبين بما فيهم الرئيس الأمريكي السابق براك أوبما، قد استأترث في سياق الجدل الدائر حول هذا الملف، اهتمام الكثير من الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفحات الجرائد، وطرح التساؤل عن مصيرها بعد تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وجلي مشهورة تقريبا كشهرة المكان الذي تعيش فيه منذ سنوات، إذ تحولت القطة رمادية اللون ذات العينين الخضراوين إلى أيقونة مفضلة لدى زوار المكان، بمن فيهم باراك أوباما الذي التقط له مقطع فيديو عام 2009 وهو يربت على جسدها.

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وأعلنت السلطات اليوم أن جلي يمكنها البقاء في المكان.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرويترز إن جلي، مثلها مثل غيرها من القطط في المنطقة، ستبقى في الأماكن التي اعتادت العيش فيها.

وأضاف كالين "ذاع صيت تلك القطة، وهناك العديد غيرها لم يتمتع بعد بتلك الشهرة، ستظل تلك القطة هناك، وكل القطط مرحب بها في مساجدنا".

يذكر أن مرشدة سياحية تدعى أوموت باهتشجي، كانت قد أنشأت حسابا على موقع إنستغرام للقطة جلي قبل أربع سنوات وبات يتوفر على نحو 48 ألف متابع. ويمتلئ ذلك الحساب بصور للقطة، وبعضها مرتبط بأسماء السائحين الذين رأوها.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)