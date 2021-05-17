 وسط انتقادات.. برلين تستبعد في الوقت الراهن تشديد قوانين معاداة السامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وسط انتقادات.. برلين تستبعد في الوقت الراهن تشديد قوانين معاداة السامية

أكدت الداخلية الألمانية أن برلين لا تنوي حالياً تشديد عقوبات معاداة السامية إثر تجاوزات رافقت مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين بعد التصعيد العسكري بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.

Symbolbild deutsch-israelische Beziehungen

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين (17 مايو/ أيار 2021) في برلين أنه لا توجد لدى الحكومة "خطط حالية" لفرض عقوبات أكثر صرامة بشأن قوانين معاداة السامية. من جهته قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن زايبرت إنه يجب معاقبة معاداة السامية بحكم القانون المعمول به. وأضاف "على الجميع أن يعرف ذلك، ويجب توضيح الأمر باستعمال وسائل دولة القانون".

مختارات

واستطر زايبرت موضحاً: "ما سُمع في الأيام القليلة الماضية من كراهية اليهود والانتهاكات المعادية للسامية أمر مخز". وأدان واقع أن "صحفيًا إسرائيليًا تعرض للهجوم على هامش مظاهرة هنا في برلين" ووصف الحادث بأنه "شائن بشكل خاص". وهذا يسلط الضوء على حقيقة أنه في بعض الحالات لا يستطيع اليهود في ألمانيا التنقل بحرية وأمان كما يحق لكل مواطن. وهذا يجعلنا غاضبين. وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى وجود معاداة للسامية في العديد من المجموعات السكانية "لطالما كان المتطرفون اليمينيون والنازيون الجدد جزءًا منها". "في هذه الأيام يتضح لنا مرة أخرى أن هناك أيضًا مسلمون معادون للسامية". مثل هذا الموقف "غير مقبول" في ألمانيا. وفي الحالات الفردية، يمكن معاقبة جرائم معاداة السامية بالترحيل حسب زايبرت.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "ما سُمع في الأيام القليلة الماضية من كراهية ضد اليهود وسباب معاد للسامية أمر مخز"، كل متظاهر مطالب بالتفريق بين انتقاد سياسات دولة إسرائيل، المسموح للجميع التعبير عنه، و"ما لا يمكننا قبوله بأي حال من الأحوال"، أي الكراهية والعدوان على اليهود والشعب الإسرائيلي. وفي ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في المدن الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع للتعبير بشكل أساسي عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

وكان هناك سبب آخر للمظاهرات، وهو يوم ذكرى "النكبة" الموافق 15 أيار/ مايو الجاري، الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى فرار وطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين مما سيصبح فيما بعد إسرائيل في عام .1948 ووقعت حوادث وأعمال شغب في عدة مظاهرات، وكان أسوأها في برلين. ووقعت حوادث وأعمال شغب في عدة مظاهرات، وكان أسوأها في برلين.

وتتولى الشرطة الألمانية حاليا تقييم الوضع الجنائي لبعض الشعارات التي رددها مشاركون في المظاهرة. وأعلنت رئيسة شرطة العاصمة، باربارا زولفيك، اليوم في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني إن الشرطة سجلت مقاطع صوتية لـ "بعض الشعارات المعادية لإسرائيل والسامية" وتقيم حالياً مدى جنائيتها.

مشاهدة الفيديو 02:35

فيديو: ألمانيا: الجالية اليهودية في برلين

وأشارت زولفيك إلى أن هناك اشتباها مبدئيا في انتهاك هذه الشعارات للقانون، لكنها تتأرجح على خط رفيع بين المسؤولية الجنائية وحرية التعبير عن الرأي. وذكرت زولفيك أن الشرطة استعانت بمترجمين فوريين خلال المظاهرة لمراجعة الشعارات واللافتات العربية، مشيرة إلى أن اللغات المستخدمة خلال المظاهرة كانت العربية والألمانية.

وقال وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس غايزل، إنه تم تلطيخ نصب تذكاري يهودي في حي فريدريشسهاين ببرلين بطلاء أخضر ليلة الأحد/ الاثنين. وذكر غايزل أن هناك حاليا 85 منشأة يهودية، مثل معابد يهودية ونصب تذكارية، تحميها الشرطة عبر حراس أمن منتشرين بشكل دائم أو في دوريات. وأعلن غيازل أنه من المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة لإبداء التضامن مع إسرائيل مساء الخميس المقبل أمام بوابة براندنبورغ التاريخية. 

ويذكر أن المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين شارك فيها 3500 شخص في حي نويكولن ببرلين، والتي دعت إليها مجموعات فلسطينية. وألقى متظاهرون حجارة وزجاجات على الشرطة أول أمس السبت، ما أسفر عن إصابة 93 شرطيا بجروح طفيفة، وتم اعتقال 65 شخصا مؤقتا.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "فلسطين حرة" و"إسرائيل قاتلة الأطفال" و "إسرائيل قاتلة النساء". ووفقا لتقرير صادر عن المنتدى اليهودي للديمقراطية ومناهضة معاداة السامية، الذي يراقب المشهد الإسلامي الراديكالي، كان من بين المتظاهرين أنصار لحركة حماس والإخوان المسلمين وتنظيم "الذئاب الرمادية" اليميني التركي المتطرف.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود

    أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.

  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.