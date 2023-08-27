وسط الاستعداد لتعبئة جديدة.. روسيا تشن هجوما جويا على كييف

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد (27 أغسطس/ آب 2023) إن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على العاصمة كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة. وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاث ساعات.
وقال سيرهي بوبكو مدير الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تيليغرام "دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافا معادية كانت تتحرك في اتجاه كييف". وأضاف أن الهجوم شمل صواريخ كروز. ولم ترد معلومات بعد عن حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة أو إن كان قد أسفر عن سقوط قتلى.
من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الجيش الروسي قام في ليل السبت/ الأحد بمحاولات لشن هجمات على أهداف روسية باستخدام طائرتين مسيرتين، لكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرتهما في منطقتي بريانسك وكورسك. وقال البيان "في ليل 27 أغسطس/ آب وفي الصباح، قام نظام كييف بمحاولة أخرى لشن هجمات إرهابية على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرات مسيرة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء. وأضاف البيان أن "قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت طائرتين مسيرتينودمرتهما فوق أراضي منطقتي بريانسك وكورسك".
كما أعلن مدير المركز الاعلامي لمجموعة القتال الروسية المركزية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، أن وحدات المجموعة صدت سبع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كرانسي ليمان، وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 80 فردا وفق نفس المصدر.
في سياق متصل، نقلت شبكة إخبارية أوكرانية عن أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي الأوكرانى قوله "تواصل الجيش معنا وعلى الأرجح ستكون هناك تعبئة إضافية". وأضاف أن التعبئة لن تتخطى النطاقات التي تم تحديدها في بداية الحرب في 24 شباط/ فبراير 2022. وأوضح دانيلوف أن هذه الخطوة ليست إجراء طارئا وأن التعبئة جارية منذ سنة ونصف السنة. وتابع قائلا "لا حاجة هناك لإثارة جلبة بشأنها، يجري كل شيء وفقا للخطة التي نسير وفقها حاليا".
وأعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية بعدما شنت موسكو غزوها الشامل، مما يعني أن جميع الرجال بين سن 18 و60 عاما ملزمون بأداء الخدمة العسكرية إذا تم استدعاؤهم. ولم يتسن معرفة عدد الرجال الذين تم استدعاؤهم بالتحديد حتى الآن، لكن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أشارت العام الماضي إلى أن العدد يصل إلى عدة مئات الآلاف. وتعني الخسائر في القتال المستمر أن هناك حاجة إلى تدريب مجندين جدد باستمرار وإرسالهم للقتال.
ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
"طباخ بوتين"
ولد يفغيني برويغوجين كما فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ (لينينغراد السوفياتية) عام 1961. بعد 9 سنوات قضاها في السجن على خلفية ارتكاب جرائم أسس في عام 1990 شركة ناجحة لبيع النقانق. وارتقى السلم بعد ذلك وصولاً إلى فتح مطعم أصبح من أهم مطاعم سان بطرسبرغ. وبعد وصول بوتين إلى الرئاسة في عام 2000 راحت مجموعة بريغوجين توفر خدمات طعام للكرملين فحظي بلقب "طاهي بوتين" وقيل إنه حقق المليارات بفضل عقود عامة.
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
تأسيس فاغنر
بدأ الرجل حليق الرأس يظهر إلى دائرة الضوء في أيلول/سبتمبر من عام 2022 بالتزامن مع تكبد الجيش الروسي هزيمة تلو الأخرى في أوكرانيا. آنذاك أعلن بريغوجين أنه أسس عام 2014 مجموعة مرتزقة فاغنر وهي عبارة عن جيش خاص ضم في في البداية مقاتلين قدامى أصحاب خبرة في الجيش وأجهزة الاستخبارات الروسية. وتزامن تأسيس مجموعة المرتزقة مع ضم شبه جزيرة القرم، بيد أن الكرملين لم يعترف بوجود المجموعة حتى نهاية عام 2022.
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
فاغنر وسوريا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مرتزقة فاغنر، التي ضمت في سوريا بالإضافة إلى محاربي الاتحاد السوفياتي السابقين مقاتلين سوريين، تصرفوا مثل "قوات خاصة" في الميدان إلى جانب الجيش الروسي ابتداءً من العام 2015. كما أنّهم موجودون اليوم (2023) بأعداد أقل قرب آبار النفط، وكذلك في محافظتي حماة واللاذقية.
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
فاغنر وإفريقيا
في 2018، وفي حين كانت هذه المجموعة قد لفتت الأنظار في أوكرانيا وسوريا وليبيا، بدأت تسري معلومات عن انتشارها في إفريقيا أيضاً. وقد قتل ثلاثة صحافيين روس كانوا يجرون تحقيقاً حول هذه المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وتم كذلك تحديد وجود المجموعة في السودان وموزمبيق ومالي. ويقول مصدر عسكري أوروبي إن المجموعة تُحضِر "الذهب والمعادن من وسط إفريقيا ومن مالي، وهو ما يحتاج إليه بوتين للحفاظ على اقتصاده".
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
فاغنر وأوكرانيا
جند يفغيني آلاف السجناء ليقاتلوا في أوكرانيا مقابل العفو عنهم. ووفر الغزو الروسي لأوكرانيا فرصة من ذهب لرجل الأعمال من أجل الخروج إلى دائرة الضوء بعدما عمل لسنوات في الظل، ليفرض نفسه لاعباً أساسياً في روسيا. وعلى العكس من كبار المسؤولين الروس، تواجد بريغوجين في ميدان المعركة وصوّر جثث رجاله ليطالب بمزيد من الذخيرة.
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
بداية الشقاق
في أيار/مايو 2023 وبعد أكثر من عام من المعارك الشرسة والدامية، حقق بريغوجين هدفه بإعلانه سيطرة فاغنر على باخموت في شرق أوكرانيا. لكن خلال هذه المعركة تفاقم التوتر مع هيئة أركان الجيش الروسي بقيادة فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو اللذين اتهمهما بريغوجين بحرمان فاغنر من الذخائر ونشر عدة لقطات مصورة شتم فيها القادة العسكريين الروس.
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
انقلاب السحر على الساحر
بعد أن اتهم الجيش الروسي بأنه قصف معسكرات مجموعته، تجاوز هذا الرجل المتهور الذي يصعب التنبؤ بتحرّكاته، خط اللاعودة حين قرر الانقلاب على سيد الكرملين. فقاد بريغوجين في حزيران/يونيو تمرداً على القيادة العسكرية ووزير الدفاع سيرغي شويغو، سيطر خلاله لفترة وجيزة على مواقع عسكرية في جنوب روسيا وسار على رأس قواته باتجاه موسكو قبل أن يوقف تحركه في غضون ساعات. وقد وصفه بوتين بأنه "خائن" دون أن يذكره بالاسم.
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
تراجع غامض
بعد تراجع زعيم المرتزقة البالغ من العمر 62 عاماً عن تمرّده، تفاوض على الذهاب إلى منفى في بيلاروسيا، من دون أن يحال إلى المحاكمة أو يُسجن. وخُير مقاتلوه بين الانضمام إليه هناك أو الانضمام إلى الجيش الروسي النظامي أو العودة إلى الحياة المدنية. ومما يدل على غموض الاتفاق أن بريغوجين عاد إلى روسيا، حتى أنه تم استقباله في الكرملين خلال الأيام التي تلت التمرد.
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
آخر ظهور
في حين استقر بعض مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا حيث عملوا "مدربين" بشكل خاص لجنودها، لم يكن مكان زعيمها معروفاً بعد. وقد تعقبه المدونون ورصدوا تحركات طائراته. وفي النهاية، ظهر مساء الإثنين 21 آب/أغسطس في مقطع فيديو قال فيه إنه يعمل في إفريقيا من أجل تعزيز عظمة روسيا في هذه القارة حيث ينفذ رجاله منذ سنوات ما يكلفهم به الكرملين.
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
النهاية
الأربعاء (23 آب/أغسطس 2023) قتل يفغيني بريغوجين، ومعاونه وثمانية ركاب آخرين "بحسب معلومات أولية" في تحطم طائرة خاصة شمال غرب موسكو على ما ذكرت هيئة النقل الجوي الروسية ووزارة الحالات الطارئة. الرئيس الروسي بوتين أكد مقتله وقدم التعازي لعائلته.
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في صور: حياة يفغيني بريغوجين ومصرعه في تحطم طائرة
مصير معلق
تُعد ميليشيا "فاغنر" المسلّحة حاليا الذراع العسكرية لموسكو في الخارج: فهي تستغل الثروات خارج الحدود الروسية، وتحمي حكومات حليفة، وتشن حرب معلومات وتخوض عمليات عسكرية وحشية. ولكن بعد مقتل مالكها يبقى مصيرها معلقاً في الهواء وبرسم المستقبل، رغم تأكيد موسكو أن مصير المجموعة في إفريقيا يعتمد على "البلدان المعنية". إعداد: خالد سلامة