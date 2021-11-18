 وسط استمرار الإصابات.. ألمانيا تقرّ أول إلزام محدود بالتطعيم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وسط استمرار الإصابات.. ألمانيا تقرّ أول إلزام محدود بالتطعيم

أقرّ البرلمان الألماني ومجلس الولايات أول إلزام محدود بالتطعيم أو بالتعافي ضد كورونا، ليدخل حيز التنفيذ. ويطبق على العاملين في القطاع الصحي وسط تسجيل انخفاض بسيط للغاية في عدد الإصابات.

تعاني ألمانيا من موجة رابعة لكورونا وصلت فيها الأرقام حدا قياسيا

تعاني ألمانيا من موجة رابعة لكورونا وصلت فيها الأرقام حدا قياسيا

أقرّ البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة (10 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، أول إلزام محدود بالتطعيم ضد كورونا، والذي سيُفرض على العاملين في القطاع الصحي، إلى جانب إقرار قواعد أخرى لإدارة الأزمة.

ووافق على التشريع 571 نائبا، وعارضه 80، وامتنع عن التصويت 38 نائبا. ثم أقرّ مجلس الولايات (يسمى بوندسرات وهو المؤسسة الثانية التي تصوّت على المشاريع الفدرالية) بعد ذلك التشريع، الذي تقدم به الائتلاف الحاكم الجديد، خلال جلسة طارئة.

وبموجب التشريع الجديد، سيتعين على الموظفين في المرافق التي بها أشخاص بحاجة للرعاية، مثل دور رعاية المسنين والمستشفيات، تقديم دليل على تلقيهم التطعيم أو التعافي من الإصابة بكورونا حتى 15 آذار/مارس 2022  المقبل.

وبجانب الأطباء، سيُسمح لفترة محدودة للصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين بالمشاركة في حملة التطعيم.

وبموجب التشريع الجديد، سيُجرى إضافة وتمديد صلاحيات للولايات لتشديد إجراءات مكافحة كورونا في نطاقها الإقليمي.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضا طفيفا اليوم الجمعة مقارنة بأمس الخميس.

مشاهدة الفيديو 02:01

ألمانيا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا

مختارات

كشف باحث ألماني الأصل شارك في اكتشاف سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد أن سلائف المتحور قد تكون موجودة منذ فترة طويلة جداً، فيما سجلت السلطات الصحية الألمانية تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات داخل البلاد.

في مناشدة الوداع، وفي تسجيل هو الأخير بين أكثر من 660 تسجيل سجلتها في منصبها ناشدت أنغيلا ميركل المواطنين بالتعامل مع "الفيروس الخبيث بجدية" وأخذ "الفيروس الغادر على محمل الجد". وتذكرت ميركل بدايات رسائلها منذ 2006.

527 حالة وفاة تسجلها ألمانيا في يوم واحد، ما يعكس حجم التدهور الوبائي في البلاد وسط ارتفاع أعداد الإصابات اليومية في منحى مستمر منذ أسابيع.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 412,7 مقابل 422,3 أمس الخميس، ومقابل 442,1 قبل أسبوع.

وسجلت البلاد كذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 484 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 390حالة قبل أسبوع،بعد يومين على حصيلة صادمة.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 61 ألفا و288 حالة إصابة جديدة. وكان عدد هذه الحالات وصل إلى 74 ألفا و352 قبل أسبوع بالضبط. 

من جانبه أعلن وزير الصحة الألماني الجديد، كارل لاوترباخ، أن مكافحة جائحة كورونا تتصدر أولويات الحكومة الألمانية الجديدة.

وقال لاوترباخ اليوم الجمعة في جلسة مناقشة تعديلات في قانون الحماية من العدوى بالبرلمان الألماني إن "الأولوية القصوى لنا هي حماية السكان في الأزمة الصحية... سنبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الازمة بسرعة".

وذكر لاوترباخ أنه بتعديل قانون الحماية من العدوى، سيُجرى توفير الأداة اللازمة لكسر موجة "دلتا" ولدرء موجة "أوميكرون" قدر الإمكان.

ع.ا/و.ب (د ب أ)

  • Symbolbild Trauer Covid-19-Tote Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    حصيلة مؤسفة

    بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الإنذار الأخير

    على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    قلق على المسنين

    في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.

  • Maskenpflicht in Deutschland | Schüler in Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    .. وعلى الصغار أيضا!

    في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    ضغط شديد على أقسام العناية المشددة

    هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    معيار جديد لرصد الحالة الوبائية

    أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.

  • Deutschland Chaos und Menschenmassen am Hauptbahnhof Hamburg

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الفيروس في كل مكان

    هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.

  • Homeoffice - Arbeitsplatz in der Coronakrise

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    بيتي هو مكتبي

    من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أسواق عيد الميلاد

    أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة

    لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.

  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

    الجرعة الثالثة

    أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.


مواضيع ذات صلة

HANDOUT - 18.11.2021, Berlin: Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, 3.v.l) nimmt im Bundeskanzleramt an der Ministerpräsidentenkonferenz teil. Mit ihr sitzen Olaf Scholz (SPD, l-r), geschäftsführender Bundesfinanzminister, Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, Helge Braun (CDU), Bundeskanzleramtsminister und Hendrik Wüst (CDU, r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen im Raum. Das Treffen wurde zum Teil virtuell als Videokonferenz abgehalten. Im Zentrum der Beratungen stand die Corona-Lage. Foto: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. قواعد جديدة لمواجهة كورونا وميركل تدعو لجرعات تعزيزية 18.11.2021

تتجه ألمانيا نحو إقرار قواعد جديدة موحدة على الصعيد الاتحادي لمواجهة كورونا، منها فرض قاعدة "3 جي"، بينما أكدت ميركل ضرورة توفير الجرعات التعزيزية للراغبين في ذلك، وهو موضوع يدور حوله حاليا الكثير من الجدل في ألمانيا.

Auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig, steht eine Physiotherapeutin am Bett einer Patientin. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren. | +++ dpa-Bildfunk +++

"الموجة الرابعة" تعصف بالنموذج الألماني في محاربة كورونا 12.11.2021

تفشي فيروس كورونا في ألمانيا بشكل غير مسبوق، تحولت معه من بلد "نموذج"، يُقتدى به عالميا في سياسات محاربة الجائحة، إلى بؤرة مقلقة للوباء. فما هي خلفيات هذا التحول كما يرى ذلك المحللون والمعلقون الألمان؟

Wann endet die Maskenpflicht in Deutschland Experten gehen davon aus, dass uns der Mundschutz noch eine Weile erhalten bleibt. Archivfoto: Themenbild-Kommt der Bruecken Lockdown, um die dritte Welle zu brechen Menschenleerer Odeonsplatz in Muenchen mit Feldherrnhalle und Theatiner Kirche. Schild Maskenpflicht in den Fussgaengerzonen in Muenchen am 06.04.2021. Ausgangssperre,Ausgangsbeschraenkung,Nachtaufnahme, *** When will the mask obligation end in Germany Experts assume that the mouth guard will remain with us for a while Archive photo Topic image Will the bridge lockdown come to break the third wave Empty Odeonsplatz in Munich with Feldherrnhalle and Theatiner church Sign Mask obligation in the pedestrian zones in Munich on 06 04 202

مسؤول ألماني: غير المطعمين ضد كورونا سيواجهون قيودا في الحياة العامة 25.07.2021

توقع مسؤول ألماني بارز أن السكان غير المطعمين ضد كورونا سيضطرون لمواجهة عدة قيود في الأشهر المقبلة. وتشجع برلين بشكل كبير جميع السكان على التطعيم وباتت مراكز اللقاح مفتوحة للجميع منذ مدة دون أخذ موعد.