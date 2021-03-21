 وسط احتدام المعارك.. التحالف يقصف مواقع عسكرية في صنعاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2021

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أخبار

وسط احتدام المعارك.. التحالف يقصف مواقع عسكرية في صنعاء

أكد سكان أن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل جماعة الحوثي في اليمن قصف أهدافاً عسكرية للجماعة المتحالفة مع إيران في العاصمة صنعاء صباح اليوم الأحد، فيما صدت القوات الحكومة اليمنية هجوماً للحوثيين غرب محافظة مأرب.

أرشيف: قصف جوي لقوات التحالف بقيادة السعودية على صنعاء

أرشيف: قصف جوي لقوات التحالف بقيادة السعودية على صنعاء

اشتدت اليوم الأحد (21 مارس/ آذار 2021) من قبل قوات التحالف الذي تقوده  السعودية ضد مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد التصعيد في محافظة مأرب. وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة أدت إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف يوم السبت إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية. وقال سكان في صنعاء لرويترز إن طائرات التحالف الحربية قصفت مناطق بها معسكرات لقوات الحوثيين في جنوب صنعاء وموقعاً للتصنيع العسكري في شمال المدينة.

وذكرت أيضاً قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي شن قوات التحالف هجمات جوية على العاصمة بما في ذلك مطار صنعاء. وغالباً ما يرد التحالف، الذي تدخل في اليمن في مارس/ آذار 2015، على الهجمات عبر الحدود على السعودية بشن هجمات جوية في اليمن. وأطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دولياً من السلطة في صنعاء أواخر 2014 ويسيطرون الآن على معظم شمال اليمن.

وأمس السبت أيضاً شنت قوات التحالف غارات جوية لدعم قوات الحكومة اليمنية التي صدت هجوماً للمتمردين الحوثيين غرب محافظة مأرب شمال اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية. ونشرت الوكالة تسجيل فيديو قالت إنه يظهر "إحباط محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة، والتصدي لها من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن وقواته الجوية".

مشاهدة الفيديو 20:48

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وذكرت الوكالة أنه "تم القضاء على أرتال الميليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصرها الإرهابية". وتحدث مصدر حكومي يمني لوكالة فرانس برس عن "مقتل 70 مقاتلاً على الأقل، بينهم 22 جندياً من القوات الحكومية وجرح العشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات 48 الماضية". وأوضح المسؤول أن المتمردين "شنوا هجوماً عنيفاً مصحوباً بالدبابات والعربات في جبهة الكسارة وتم التصدي للهجوم القوي بمساندة طيران التحالف".

من جانبهم، تحدث الحوثيون عبر قناة المسيرة التابعة لهم عن 38 غارة جوية شنها التحالف في عدة مواقع في محافظة مأرب. ومن النادر أن يعلن المتمردون الحوثيون عن خسائرهم. ومنذ عام ونيّف يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على مدينة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة من التهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من شباط/ فبراير هجومهم على القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. ويسعى الحوثيون للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها خصوصاً في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن  للدفع باتجاه الحل السياسي. يذكر أيضاً أن واشنطن شطبت الحوثيين من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعوق تقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب. من جهته، دان الاتحاد الأوروبي الهجوم على مصفاة الرياض في بيان السبت داعياً إلى "وقف الاعتداءات". وأكد الاتحاد أن "التصعيد الجاري في وحول اليمن يقوض جهود المبعوث الأممي، ويؤخر آفاق حل الصراع ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي". كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت أن موسكو "تدين بشدة" الهجوم بطائرات مسيرّة الذي تسبب بحريق في مصفاة لتكرير النفط في العاصمة السعودية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "موسكو تدين بشدة العمل العسكري المذكور. ندعو بإصرار كافة الأطراف في النزاع في اليمين إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي الإنساني والتخلي فوراً عن العمليات العسكرية التي تؤدي إلى تدمير البنى التحتية المدنية".

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)

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