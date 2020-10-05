 وسط اتهامات متبادلة.. تواصل القصف يهدد بانهيار هدنة كاراباخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وسط اتهامات متبادلة.. تواصل القصف يهدد بانهيار هدنة كاراباخ

انتهكت الهدنة الإنسانية التي تُشرف عليها روسيا في إقليم ناغورني كاراباخ من قبل طرفي النزاع، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن قلقه البالغ عن تطور الوضع في القوقاز وسط اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا.

تبادل الطرفان المسؤولية عن انتهاك الهدنة.

تبادل الطرفان المسؤولية عن انتهاك الهدنة.

أعلن وزير خارجيةالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم (الاحد 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن الاتحاد يعرب عن "قلقه البالغ" لانتهاكات وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ. وقال بوريل في بيان "اطلعنا بقلق بالغ على تقارير تحدثت عن استمرار الأنشطة العسكرية وخصوصا ضد أهداف مدنية وعن سقوط ضحايا مدنيين".

وتبادلت القوات الأرمينية الانفصالية في ناغورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني الأحد التهم بعدم الالتزام بهدنة دخلت حيز التنفيذ السبت، وبمواصلة قصف مواقع مدنية.

 وبعد ظهر اليوم، لم يجر إعلان أي تبادل للأسرى أو للجثث، وهو واحد من بنود وقف إطلاق النار الإنساني الذي تم التفاوض عليه في موسكو ويفترض أنه دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس السبت.  واتهمت أذربيجان الانفصاليين الأرمن بعدم احترام شروط الهدنة، وتحدثت عن تعرض مدينة غاندجا ثاني كبرى مدن أذربيجان للقصف، ومقتل تسعة مدنيين.

 

اتهامات متبادلة

وندد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تغريدة بـ"انتهاك سافر لوقف إطلاق النار" و"بجريمة حرب". وقال واقف ديارغاهلي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية "لا تحترم القوات المسلحة الأرمينية الهدنة الإنسانية وتواصل الضربات الصاروخية والمدفعية على مدن وقرى وأذربيجان".

 في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إن "القوات الأذربيجانية تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشن هجمات على الجنوب بواسطة مدرعات وصواريخ. الوحدات (الانفصالية) قضت بحزم على الأعمال المعادية".

مشاهدة الفيديو 01:51

اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بخرق الهدنة المبرمة بين الطرفين

في غاندجا، شاهد صحافيون مسعفين أذربيجانيين وهم يرفعون أنقاض مبنى مدمر وينتشلون من تحته جثتين. وأشار الزعيم الأرمني الانفصالي أراييك هاروتيونيان صباح اليوم إلى أن قواته تحترم "اتفاق وقف إطلاق النار"، متحدثاً عن وضع "أكثر هدوءاً" من اليوم السابق.

 وشهدت عاصمة الإقليم ستيباناكرت ما لا يقلّ عن ثلاث جولات قصف خلال الليل، وفق صحافيين. وبعد الظهر، حيث كان يمكن سماع دوي ضربات مدفعية بعيدة من خط الجبهة.

 

تواصل الجهود الديبلوماسية

 والإثنين يعود إلى موسكو وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان الذي خاض مع نظيره الأذربيجاني المفاوضات التي أفضت إلى الهدنة. وسيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما أكدت المتحدثة باسمه لوكالة فرانس برس ومن المقرر أن يلتقي أيضا ممثلي مجموعة مينسك (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة) لكن الموعد لم يحدد بعد.

ودعا وزيرا الخارجية التركي والروسي بحسب بيان روسي بعد مكالمة هاتفية إلى "ضرورة الاحترام الصارم لكل أحكام" الاتفاق.

 وانفصل إقليم ناغورني كاراباخ ، الذي يشكل الأرمن غالبية سكانه، عن أذربيجان بعد حرب مطلع تسعينات القرن الماضي أسفرت عن ثلاثين ألف قتيل. ومنذ ذلك الحين تتهم باكو يريفان باحتلال أرضها وتحصل جولات عنف بشكل منتظم.

 والمعارك التي تتواجه فيها منذ 27 أيلول / سبتمبر قوات ناغورني كاراباخ المدعومة من يريفان والقوات الأذربيجانية، هي الأخطر منذ وقف إطلاق النار المعلن عام 1994.

 وأُحصي سقوط أكثر من 500 قتيل في المعارك الأخيرة، بينهم نحو ستين مدنياً، في حصيلة قد تكون في الواقع أكبر بكثير، إذ إن أذربيجان لا تعلن عدد القتلى في صفوف جنودها وكل معسكر يدّعي أنه قتل آلاف الجنود من المعسكر المقابل.

  • Deutschland Gottesdienst Gedenken Mord an Armeniern Gauck Rede

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    لم تستخدم ألمانيا تعبير "إبادة جماعية" من قبل مراعاةً لتركيا، لكن الرئيس غاوك استخدم هذه المفردة على هامش إحياء الذكرى المئوية لما قام به العثمانيون، ملمحاً إلى مسألة تحمل بلاده آنذاك جزءا من المسؤولية.

  • Papst hält Messe zum 100. Jahrestag des Massenmords an Armeniern

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    البابا فرنسيس وصف أيضاً الجرائم ضد الأرمن بالإبادة الجماعية. لتكون المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس للكنيسة الكاثوليكية بمثل ذلك. وأضاف البابا، بعد الاعتراضات التركية الشديدة على تصريحاته، بأنه "لا يمكننا أن نصمت وأن لا نتكلم عن الذي شاهدناه وسمعناه".

  • default

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    أما الحكومة التركية فرفضت الاعتراف بالمذابح كـ"جريمة إبادة جماعية". وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو: نشارك آلام أطفال وأحفاد الأرمن، الذين فقدوا بعد تهجيرهم القسري في سنة 1915.

  • default

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    الأمم المتحدة، وعلى لسان الأمين العام بان كي مون، تحدثت عن "أعمال شنيعة" و"جريمة ضد الإنسانية". ورفض مون تشكيل لجنة جديدة لبحث الموضوع تاريخيا من قبل الأمم المتحدة. ودعا بان البلدين (تركيا وأرمينيا) إلى مواصلة حوارهما.

  • default

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    أعضاء البرلمان الأوروبي وقفوا دقيقة صمت، إحياء لذكرى مذابح الأرمن. وقدموا بعدها مذكرة طالبوا فيها تركيا بالاعتراف بالمذابح على أنها "إبادة جماعية".

  • default

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    موضوع "مذابح الأرمن" تخطى السياسة إلى الموسيقى والفن. ورغم أن مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الشهيرة تمنع التلميحات السياسية من قبل المشاركين، إلا أن أرمينيا دفعت هذا العام بفرقة موسيقية ستغني أغنية تحمل عنوان "Face the Shadow"، والتي تحمل رسالة سياسية تقول "لا تنكر".

  • Porträt - Daniyel Demir

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    وأوضح دانييل ديمير، رئيس تجمع الآراميين في ألمانيا، بأنه "لو لم تتصرف تركيا بعناد هكذا تجاه هذه القضية، لكانت عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي حدثت بشكل أسرع".

  • default

    مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات

    الرئيس الروسي بوتين لم يعلق رسميا على الموضوع، ولم يقرر لغاية الآن فيما إذا كان سيشارك في احتفالية إحياء الذكرى المائة لمذابح الأرمن، في العاصمة الأرمينية يريفان. الكاتب: ريشارد أ. فوكس/زمن البدري


غموض بشأن واقع المعارك ونتائجها

ولا يزال الواقع على الأرض غير واضح إذ إن كل معسكر ينفي بشكل قاطع التقدم الذي يزعم المعسكر الآخر أنه حققه. وتؤكد أذربيجان أنها سيطرت على عدد كبير من القرى، في حين تقول قوات ناغورني كاراباخ أنها تصدّ الجيش الأذربيجاني.

 وتم التوصل إلى الهدنة في موسكو بعد عدة دعوات وجهها المجتمع الدولي وخصوصاً مجموعة مينسك التي ترأسها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وتؤدي دور الوسيط في هذا النزاع.

 وحذّرت أذربيجان التي تحظى بدعم تركيا، من أن عملياتها العسكرية لن تتوقف نهائياً إلا في حال انسحاب الأرمن من ناغورني كاراباخ.

 وثمة مخاوف من تدويل النزاع إذ إن أنقرة تشجّع باكو على الهجوم فيما موسكو مُلزمة معاهدة عسكرية مع يريفان. وتركيا متهمة أيضاً بإرسال مقاتلين موالين لها من سوريا للقتال في صفوف الأذربيجانيين، الأمر الذي تنفيه باكو. واعتبر الرئيس الأذربيجاني في مقابلة نُشرت الأحد في روسيا، أن أنقرة "يجب أن تؤدي دوراً متزايداً في المنطقة وفي حلّ النزاع".

ح.ز/ أ.ح (أ.ف.ب / رويترز)

 

مختارات

اتفاق على وقف إطلاق النار في كاراباخ "لأغراض إنسانيّة"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن توصل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما اتفق الطرفان على بدء بدء "مفاوضات جوهريّة" لحل النزاع سلميا.  

أذربيجان تعلن التقدم في كاراباخ وأرمينيا تتعهد بنضال تاريخي

شبه رئيس وزراء أرمينيا الصراع في ناغورني كاراباخ بحرب بلاده مع تركيا العثمانية. وارتفع عدد القتلى في النزاع الدائر في الجيب الانفصالي إلى ما لا يقل عن 230 قتيلا. بينما يتبادل الطرفان الاتهامات بالاستعانة بمقاتلين أجانب.  

نشطاء يؤكدون تجنيد مقاتلين سوريين لقاء المال في قتال كاراباخ

بعد الأنباء التي ترددت حول نقل تركيا لمقاتلين سوريين معارضين إلى ناغورني كاراباخ أكد "نشطاء سوريون أن هؤلاء المقاتلين سافروا سعياً وراء مقابل مادي يتراوح بين 1500 إلى 2000 دولار أمريكي شهريا".  

مواضيع ذات صلة

Berg-Karabach Konflikt

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بقصف مناطق مدنية 05.10.2020

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات اليوم بمهاجمة مناطق مدنية في اليوم التاسع من القتال الأكثر دموية في منطقة جنوب القوقاز منذ ما يزيد على ربع قرن.

Berg-Karabach Konflikt

ناغورني كاراباخ.. ألمانيا تدعو أذربيجان إلى القبول بهدنة 07.10.2020

فيما دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باكو إلى القبول بهدنة، أكدت فرنسا أن تركيا تتدخل "عسكريا" في نزاع ناغورني كاراباخ إلى جانب أذربيجان، مجددة مخاوفها من "تدويل" الصراع.

Russland Sotschi Treffen Putin Erdogan

خبراء ألمان ـ مَنْ يصب الزيت في نار كاراباخ.. بوتين أم أردوغان؟ 30.09.2020

بعد سوريا، ليبيا وشرق المتوسط ظهرت بؤرة توتر جديدة في القوقاز تتصادم فيها مصالح القوتين الإقليميتين روسيا وتركيا. بركان بارتدادات تكتونية جعلت ألمانيا وشركاءها يسارعون الزمن قبل أن يأتي حريق القوقاز على الأخضر واليابس.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  