 وسط إغلاق تام - تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.01.2021

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وسط إغلاق تام - تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي

تأتي ذكرى ثورة تونس "دون طعم" هذا العام، حسب البعض. ورغم تفردها بين دول الربيع العربي، تعاني البلاد من أزمات سياسية واقتصادية متعاقبة، تغذي لدى البعض الحنين لنظام بن علي، الذي فر في مثل هذا اليوم متجها إلى السعودية.

صورة للعاصمة تونس بتاريخ 14 كانون الثاني /يناير 2021

صادفت الذكرى العاشرة لـ"هروب بن علي"، أول أيام الإغلاق التام بسبب جائحة كورونا

مع حلول موعد الذكرى العاشرة لـ"هروب بن علي"، بدأت تونس الخميس (14 يناير/ كانون الثاني) أول أيام الإغلاق التام بسبب جائحة كورونا، والذي يستمر حتى الأحد المقبل.
وخلا شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة التونسية الخميس من المتظاهرين وانتشرت فيه قوات الأمن، فيما حال الإغلاق التام بسبب كوفيد-19، دون الاحتفال كما جرت العادة منذ عشر سنوات بذكرى سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي. ونشرت قوات الأمن متاريس على طول الشارع وأغلقت الممرات الفرعية للشارع ف وفقا لصحافية في وكالة فرانس برس.

هل تونس على الطريق الصحيح؟

مختارات

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه، بينما دعا قيادي في حزب قلب تونس إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد اشتداد الخصومة بين هذا الحزب وبين الرئيس قيس سعيد.

في حادثة لم تقع منذ سنين وصل 400 مهاجر، يرجح أنهم ينحدرون من تونس، إلى جنوب إيطاليا، على متن قوارب لاذت بالفرار فورا. وأعلنت دراسة جديدة فقدان قرابة نصف مليون تونسي لموارد رزقهم خلال فترة الحجر الصحي بسبب كورونا.

 ويتجول بعض الصحافيين والمصورين في الشارع الذي تجمع فيه في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 آلاف المحتجين المطالبين برحيل زين العابدين بن علي. واعتاد التونسيون العودة إليه كل سنة في مثل هذا التاريخ، غالبا للتذكير بمطالب الثورة. وقال أحد المصورين "ذكرى 14 كانون الثاني/ يناير دون طعم" هذا العام.

 ويقول رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي "كان من المفروض النزول للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة (في وسط العاصمة التونسية) للمطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية، لأن الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2011 لم تهتم بهذا المطلب". ويستدرك "لكن يوم 14 كانون الثاني/يناير سأبقى في البيت للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لأن الأزمة الصحية شديدة ويجب اتخاذ اجراءات قوية".

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) منذ أسابيع للتظاهر والمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولايات كبرى في البلاد على غرار صفاقس (وسط) وقفصة (غرب)، إلا أن المشاركة كانت ضعيفة وتم تأجيل بعضها.

 وكتبت صحيفة "لا برس" الحكومية الخميس "يجب أن نكون جد متفائلين لكي نصدق أن تونس على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الثورة".

 ويشعر العديد من التونسيين بإحباط، تغذيه نسبة البطالة المرتفعة والتضخم وتدهور القطاع الصحي. وفاقمت تداعيات الوباء الوضع الاقتصادي الصعب، وخسرت البلاد عددا كبيرا من الوظائف.

مهد "الربيع العربي" وحالة فريدة فيه

 في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 وبعد أسابيع من احتجاجات سلمية كانت بدأت إثر إقدام بائع الخضار المتجول الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في محافظة سيدي بوزيد (وسط) المهمشة، تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية التونسية وفي شارع الحبيب بورقيبة. وغادر بن علي في تلك الليلة تونس متجها إلى العربية السعودية حيث عاش في المنفى بضع سنوات بعيدا عن الأضواء، قبل أن يتوفى في 2019.

 وتمكنت تونس، وحدها بين ما صار يعرف بدول "الربيع العربي"، من مواصلة مسار الانتقال الديموقراطي، بينما دخلت الدول الأخرى إما في فوضى وغياب للأمن أو عادت الى أنظمة متسلطة تحكم فيها السلطة بقبضة من حديد.

 ويقول الطالبي "يمكن أننا محبطون، ولكن هذا لا يعني أن هناك إحساسا بالندم. عشر سنوات، هذا قليل لتغيير نظام جاثم منذ عقود. يمكن أن نفتخر بالتقدم الذي حصل".  ويعلل كلامه قائلا "أرسينا نظاما سياسيا جديدا وتوافقنا على دستور بالرغم من أنه لم يُفعّل كليّا واحترمنا آجال الانتخابات". ويتابع "اليوم يجب أن يكون هناك انتقال اقتصادي".أوضاع تغذي

أوضاع تغذي الحنين للنظام السابق!

 واستنفدت تونس التي يعتمد اقتصادها على المانحين الدوليين إلى حد بعيد، في الربيع الفائت برنامجا للدعم منحه صندوق النقد الدولي، من دون أن تتمكن من النهوض باقتصادها وإصلاح القطاعات الحيوية فيه.

 وأثّر وباء كورونا بصفة مباشرة على قطاع السياحة الذي يعتبر ركيزة للاقتصاد ومصدرا للعملة الصعبة، وأصبح هذا القطاع يعاني من أزمات متواصلة منذ العام 2011 الى اليوم، وخسر كثيرون من العاملين في المنشآت السياحية وظائفهم التي كانت تعيل عشرات العائلات.

 في موازاة ذلك، تعطلت أنشطة استخراج الفوسفات والنفط في ولايات مثل قفصة وتطاوين (جنوب) بسبب الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالتشغيل وتحسين البنية التحتية داخل هذه الولايات المهمشة.

في المقابل، تعيش الطبقة السياسية تناحرا وصراعات متواصلة على السلطة ويتهمها بعض التونسيين بخدمة مصالح فئات معينة من المجتمع على حساب البعض الآخر.

 وإزاء انسداد الآفاق وارتفاع البطالة، ارتفعت أعداد المهاجرين غير القانونيين من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية وسجلت أرقاما قياسية منذ العام 2011. ويُشكل المهاجرون التونسيون أكبر عدد بين جنسيات المهاجرين الذين وصلوا الى إيطاليا العام الماضي (حوالى 38 في المئة).

 وتفيد أرقام وزارة الداخلية الإيطالية أن 12883 تونسيا وصلوا الى إيطاليا في العام 2020، أي قرابة خمسة أضعاف مقارنة بعددهم في العام 2019.

 ويعتبر مركز دراسات "ترانسناشونال" في أمستردام أن الحكومات التسع المتعاقبة "وجدت صعوبة في إحداث توازن بين مصالح النخبة التقليدية وباقي المواطنين المهمشين". 

ويغذي الإحساس بالإحباط والخذلان بعض الحنين الى النظام القديم، ويعمل بعض السياسيين على دعم هذا التوجه، مثل "الحزب الدستوري الحر"، الذي تترأسه المحامية عبير موسي ويدعو الى إقصاء الإسلاميين وعلى رأسهم حزب النهضة الذي يتواجد في السلطة منذ ثورة 2011، والعودة الى نظام رئاسي قوي.  بينما يعتبر الطالبي أن "الشباب الذي ترعرع في الحرية لا يزال يؤمن بالثورة".

 ص.ش/إ.ف (أ ف ب)

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    ليلى بن علي وأبناؤها

    لا تزال زوجة الرئيس التونسي الأسبق الراحل، زين العابدين بن علي، ليلى بن علي (64عاماً) التي تطلق عليها غالبية من التونسيين اسم "الحلاّقة"، تعيش في جدة مع ابنها الوحيد محمد وابنتها نسرين، وهي من أكثر وجوه نظام بن علي كرها من قبل التونسيين وتلاحق في عدد من القضايا. ابنتها، نسرين تزوجت بفنان الراب المشهور كادوريم الذي ظهر في صور مع العائلة ثم تحدثت الصحافة المحلية عن طلاقهما فيما بعد.

  • Archivbild: Belhassen Trabelsi - CEO of Carthago airlines

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    بلحسن الطرابلسي

    يعتبر بلحسن (58عاماً) "عرّاب" العائلة وأكثر رجال الأعمال ثراء. هرب في اتجاه إيطاليا، ثم انتقل إلى كندا حتى العام 2016 حين رفضت السلطات منحه اللجوء، وغادر البلاد لاحقا. قدم بلحسن طلباً للمصالحة، لكنه لم يقبل. أوقفته السلطات الفرنسية في 2019 في جنوب فرنسا وينظر القضاء الفرنسي حاليا في طلب قدمته السلطات التونسية لإعادة بلحسن الذي يواجه أحكاما غيابية بالسجن 33 عاماً في بلاده في ملفات أموال مشبوهة.

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    أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون

    عماد الطرابلسي

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  • Tunesien Moncef Trabelsi Schwager von Zine al-Abidine Ben Ali gestorben

    أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون

    شقيقان في الظل

    لليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، كذلك شقيقان آخران لم يكونا معروفين كثيراً، و هما المنصف الطرابلسي الذي مات في السجن جرّاء سرطان في الدماغ في العام 2013 عن عمر ناهز 63 عاما. ومراد الطرابلسي الذي عانى من أمراض كثيرة قبل وفاته في أبريل /نيسان 2020، بسبب الإهمال الذي لحقه في السجن، بحسب ما جاء على لسان العائلة. (الصورة للمنصف الطرابلسي).

  • Tunesien Flash-Galerie

    أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون

    محمد صخر المطيري

    صخر المطيري (39عاما)، هو طليق نسرين بن علي، ويعرف "بالصهر المفضل" لدى بن علي وزوجته. هرب إلى قطر في العام 2011، ثم إلى السيشيل نهاية 2012. ترجح منظمة "أنا يقظ" المتخصصة في متابعة ملفات الفساد في تونس، أنه حصل على الجنسية السيشيلية. خاض المطيري مفاوضات في العام  2017مع هيئة "الحقيقة والكرامة" في محاولة للوصول الى اتفاق مصالحة يضمن له عودة آمنة إلى تونس في مقابل تحويل 500 مليون دينار كتعويض للدولة.

  • Tunesien Marwan Ben Mabrouk

    أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون

    مروان بن مبروك

    مروان المبروك هو طليق سيرين، ابنة بن علي من زواجه الأول، وهو رجل أعمال نادرا ما تحدث للإعلام. يدير مع أشقائه أكبر المجمعات التجارية في البلاد التي لديها مجموعة شركات لبيع المواد الغذائية والسيارات وبنوك. جمّد القضاء بعضا من ممتلكاته منذ 2011. تمكن في 2019 من استرجاع بعضها بما فيها حصة في شركة الاتصالات الفرنسية أورانج إثر رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عنها، واسترجعت أورانج بعد ذلك هذه الحصة.

  • Tunesien Slim Chiboub

    أقرباء بن علي.. من حياة الرفاهية والوجاهة إلى التشرد والسجون

    سليم شيبوب

    سليم شيبوب (61عاماً) هو أكثر وجوه نظام بن علي قرباً من الناس لكونه كان يدير أكبر النوادي الرياضية في البلاد "الترجي الرياضي التونسي"، ومتزوج بدورساف، ابنة بن علي من زواجه الأول. عاد إلى تونس في العام 2014 من الإمارات، من أجل المصالحة، وهو موقوف اليوم بسبب قضية خاصة. إعداد: إيمان ملوك


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