 وسط إجراءات مشددة بسبب كورونا.. ألمانيا تمنع المئات من دخول البلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.02.2021

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أخبار

وسط إجراءات مشددة بسبب كورونا.. ألمانيا تمنع المئات من دخول البلاد

منعت الشرطة الألمانية نحو 500 شخص من دخول البلاد بعد بدء العمل بالقواعد المشددة على الحدود مع التشيك وولاية تيرول النمساوية ليلة السبت/ الأحد في ألمانيا، وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

تكدس السيارات على المعبر الحدودي شيرندينغ بين ألمانيا والتشيك

تكدس السيارات على المعبر الحدودي شيرندينغ بين ألمانيا والتشيك

منعت السلطات الألمانية في ولاية بافاريا أكثر من 500 شخص من الدخول عبر  المعابر الحدودية  مع التشيك وولاية تيرول النمساوية الأحد (14 فبراير/ شباط 2021)، وذلك بعد مضي أول 12 ساعة على تطبيق الإجراءات المشددة على الحدود الألمانية لمكافحة جائحة كورونا في ظل انتشار طفرات الفيروس.

مختارات

في تقرير حصري لوكالة الأنباء الألمانية، تبيّن أن قواعد أولوية منح اللقاح تمّ خرقها في تسع ولايات من أصل ستة عشر ولاية ألمانية على الأقل، ما أحدث جدلا كبيرا حول طريقة التعامل مع اللقاحات التي تخلف أصحابها عن موعد أخذها.

اعترفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بسوء التقدير وارتكاب أخطاء تتعلق بالسرعة والحزم في التعامل مع الموجة الثانية لوباء كورونا، معربة عن أملها في حدوث زيادة ملحوظة في وتيرة التطعيم ضد كورونا في بلادها.

رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر انتقادات المفوضية الأوروبية بشأن إغلاق ألمانيا حدودها مع التشيك وتيرول النمساوية. هذا في وقت استبعد خبراء ألمان تعافي الاقتصاد بشكل تلقائي بعد الإغلاق الجاري.

قررت السلطات الألمانية إغلاق الحدود مع التشيك وتيرول النمساوية بسبب زيادة عدد الإصابات بسلالات كورونا المتحورة فيهما. ويبدأ فرض القيود بعد عدة أيام. ولن يسمح بالعبور من التشيك إلى ألمانيا إلا لحالات استثنائية.

اتفقت المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16 على تمديد الإغلاق حتى السابع من مارس/ آذار المقبل. كما تم الاتفاق على إجراءات أخرى منها ما يتعلق بالمدارس أيضا وذلك بعد اجتماع قمة عبر الإنترنت.

وخلال حضوره لقاء مع ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، ويوآخيم هيرمان، وزير الداخلية البافاري، قال كارل-هاينز بلومل، رئيس إدارة الشرطة الاتحادية في مدينة شيرندينغ اليوم الأحد إن هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم الدخول إلى البلاد وفقاً للقواعد الجديدة.

وأضاف بلومل أنه تم  إجراء تفتيش  على أكثر من 1700 شخص منهم أكثر من 700 شخص على الحدود التشيكية. وأشار بلومل إلى كثافة عمل الشرطة الاتحادية في هذه الأيام وإلى الحاجة إلى كل القوات، وقال إن الشرطة تتعاون بشكل وثيق في أعمال الرقابة والتفتيش مع شرطة الحدود البافارية التي تتولى المسؤولية عن جزء من نقاط التفتيش بطول الحدود مع التشيك وولاية تيرول.

كما أعلنت الشرطة الاتحادية بدء فحوص للمسافرين القادمين في رحلات جوية من النمسا والتشيك في مطار فرانكفورت غربي ألمانيا منذ ليلة السبت/ الأحد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن أفراد الشرطة يتحققون مما إذا كان الأشخاص القادمين عن طريق مطار فرانكفورت ألماناً أو من مواطني الاتحاد الأوروبي أو منحدرين من دول خارج الاتحاد ولديهم إقامة سارية في ألمانيا. وأضاف المتحدث أنه يتم أيضاً فحص ما إذا كان المسافرون لديهم تحليل  كورونا  سلبي وتسجيل رقمي للدخول أم لا.

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فيديو: تفشي السلالة البريطانية من فيروس كورونا في التشيك

وتسري هذه الإجراءات على أربع رحلات جوية اليوم الأحد، ثلاث منها قادمة من النمسا وواحدة من براغ. وهبطت الطائرة الأولى في موعدها صباح اليوم الأحد في فرانكفورت.

من جهته، وفي حوار مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أوضح  وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر  أنه ستكون هناك مراقبة صارمة لقواعد الدخول إلى ألمانيا تبدأ سريانها اعتباراً من اليوم الأحد، مضيفاً أن "من لا ينتمي لأحد الاستثناءات القليلة لن يمكنه الدخول". وذلك بالنسبة للقادمين من الحدود بين التشيك وولاية تيرول النمساوية. وخوفاً من تحورات فيروس كورونا المعدية المنتشرة في هذه الدول سيكون هناك ضوابط ومراقبة صارمة على المعابر الحدودية المقابلة في ولايتي بافاريا وساكسونيا الألمانيتين. 

وشدد زيهوفر على ضرورة أن يقدم المسافرون إلى داخل ألمانيا نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا، مؤكدا أن ذلك يسري أيضا على سائقي الشاحنات.

وبحسب لائحة وزارة الداخلية الاتحادية، يتم السماح للألمان فقط وكذلك للأجانب الذين لديهم مسكن أو تصريح إقامة في ألمانيا بالدخول من هذه الأماكن. ويُستثنى من ذلك أطباء وممرضون وعاملون في قطاع الرعاية وكذلك سائقو شاحنات.

وفي آخر الإحصائيات المعلن عنها من قبل معهد "روبرت كوخ" الحكومي للأمراض المعدية، فقد سُجّلت 6114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين الماضية، فضلاً عن تسجيل 218 حالة وفاة.

يشار إلى أنه غالبا ما يقل عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها يوم الأحد، نظراً لتراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس خلال العطلة الأسبوعية.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

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