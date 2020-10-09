 وسط إجراءات صحية مشددة منتخب ألمانيا يبحث عن أول فوز له في أمم أوروبا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.10.2020

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رياضة

وسط إجراءات صحية مشددة منتخب ألمانيا يبحث عن أول فوز له في أمم أوروبا

رحلة سفر مقيدة جدا بإجراءات صحية لا تسمح بالمكوث إلا ليوم واحد، تنتظر المنتخب الألماني لكرة القدم في كييف، في حين يسعى الفريق لإحراز فوز له ضمن بطولة أمم أوروبا.

من سوأ حظ يوآخيم لوف أن مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الأوكراني ستقام في كييف المصنفة ضمن مناطق الخطر بشأن انتشار كورونا.

من سوأ حظ يوآخيم لوف أن مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الأوكراني ستقام في كييف المصنفة ضمن مناطق الخطر بشأن انتشار كورونا.

تقرر سفر المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة (التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر)، من كولونيا إلى كييف في فقاعة صحية لخوض المباراة المقررة بين ألمانيا وأوكرانيا في دوري أمم أوروبا، وذلك نظرا للمعدلات المرتفعة لخطر الإصابة بعدوى كورونا في أوكرانيا.

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كان من المقرر لعب أربع دقائق بدلا من الوقت الضائع في مباراة ألمانيا وإسبانيا في شتوتغارت وظل منتخب ألمانيا فائزا حتى الدقيقة الرابعة لكن حكم المباراة لم يطلق صافرته، إلا في الدقيقة السادسة بعدما سجلت إسبانيا هدف التعادل.

استعدادا لمواصلة مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية، واجه المنتخب الألماني نظيره التركي على ملعب "راين إينيرغي" بمدينة كولونيا في مباراة ودية مثيرة شهدت تسجيل ستة أهداف.

وقلّص يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عدد اللاعبين في القائمة التي تتوجه إلى أوكرانيا من 28 إلى 23 لاعبا، علما بأن توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني وتيمو فيرنر لاعب تشيلسي الإنجليزي، تعافيا من إصابة ووعكة صحية، على الترتيب.

وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره التركي 3 / 3 في المباراة الودية التي جمعت بينهما في كولونيا أمس الأول الأربعاء، ويتطلع المنتخب الألماني إلى تحقيق انتصاره الأول في دوري أمم أوروبا، بعد أن أخفق في تحقيق أي انتصار خلال ست مباريات سابقة في البطولة.

وتبدو فرصة المنتخب الألماني قوية أمام نظيره الأوكراني الذي يعاني من حالات غياب بسبب الإصابات وحالات عدوى بكورونا.

وتسافر بعثة المنتخب الألماني على متن طائرة مستأجرة ولن يخرج من الفندق سوى للتدريبات ولخوض المباراة المقررة غدا السبت، على أن يعود بعدها مباشرة إلى ألمانيا.

وقال لوف الذي يمكنه أيضا استدعاء نجوم المنتخب من لاعبي بايرن ميونخ، ومن بينهم حارس المرمى مانويل نوير، بعد أن أراحهم في مواجهة تركيا، إن المنتخب سيلتزم بالفقاعة الصحية التي سيتحرك في إطارها.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالقسم الأول في دوري أمم أوروبا برصيد نقطتين، بينما يحتل المنتخب الأوكراني المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

و.ب/ع.أ.ج (د ب أ، سيد)

 

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