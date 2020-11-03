 وسط أنباء عن تمرد... إقالة المدير التقني لشالكه الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.11.2020

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رياضة

وسط أنباء عن تمرد... إقالة المدير التقني لشالكه الألماني

أعلن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) فسخ تعاقده مع المدير التقني في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام أنه تم استبعاد ثلاثة لاعبين من التدريبات: أمين حارث ونبيل بن طالب وفيداد إيبسيفيتش.

Deutschland FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

أعلن نادي شالكه، متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، الثلاثاء (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) فسخ تعاقده مع المدير التقني ميشائيل ريشكه، في الوقت الذي أوردت فيه تقارير صحفية أنباء حول استبعاد ثلاثة لاعبين من التدريبات.

ويعيش شالكه، الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997 وأحد أكثر الأندية شعبية في ألمانيا، أزمة رياضية ومالية، تفاقمت بفعل فيروس كورونا المستجد. وذكر بيان لشالكه أنه تم الاتفاق بالتراضي مع ريشكه، الذي يتولى مسؤولية التخطيط للفريق منذ أيار/ مايو 2019، على فك الارتباط بينهما قبل نهاية عقده.

مختارات

سجل ناشئ دورتموند الواعد يوسف موكوكا "هاتريك" في مباراة ضد شالكه، ليتم استهدافه من قبل جماهير الغريم الأزرق، ما دعا الاتحاد الألماني للكرة لفرض غرامة بحق شالكه مع إلزامه بتحسين معاييره الأمنية في المباريات المقبلة.

فرض نادي شالكه الألماني على نجمه المغربي أمين حارث غرامة مضاعفة بعد كسره إجراءات العزل المنزلي وعدم التجمع بسبب كورونا، وذلك بعد ذهابه إلى بار للشيشة. معلومات صحفية تكشف عن مبلغ ضخم ستوجب عن حارث دفعه.

أبعد من الفريق الأول إلى فريق تحت 23 عاماً في نادي شالكه، وذلك بالرغم من أن الدولي الجزائري نبيل بن طالب واحد من أهم لاعبي الفريق. فما سبب هذا القرار؟

وقال يوشين شنايدر، مدير الكرة في شالكه: "نود أن نتوجه بالشكر إلى ميشائيل ريشكه على العمل الذي قام به. في النهاية لدينا رؤية مختلفة بشأن المستقبل الرياضي للنادي".

من جانبه أوضح ريشكه: "لدي قناعة بأن الفريق لديه الإمكانيات التي تؤهله للبقاء في الدوري وسأواصل تشجعيهم في كل مباراة".

وبحسب الموقع الالكتروني لمحطة "سبورت1" التلفزيونية، فإنأمين حارث ونبيل بن طالب وفيداد إيبسيفيتش تم استبعادهم من تدريبات الفريق، لكن الأسباب لم تتضح بعد. كما تحدثت شبكة "سكاي سبورتس" عن وقوع خلافات بين المدرب مانويل باوم واللاعبين الثلاثة عقب خسارة شالكه على ملعبه أمام فولفسبورغ بهدفين دون مقابل السبت الماضي. ولم يؤكد شالكه هذه التقارير لكنه لم ينفِ مغادرة المدافع بنيامين ستامبولي الملعب بين شوطي المباراة أمام فولفسبورغ.

وقال شنايدر: "بنجي (بنيامين) تفاعل بخيبة أمل مع قرار استبداله بين شوطي المباراة، نعم، ولكنه لم يغادر الملعب قبل النهاية. هذا تقرير خاطئ".

ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليغا برصيد ثلاث نقاط جمعها من ثمان مباريات، علماً بأن الفريق لم يحقق أي انتصار خلال 24 مباراة بالدوري خاضها على مدار الموسمين الماضي والحالي.

خ.س/ ي.أ (د ب أ)

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    أول هدف

    انطلق الدوري الألماني لكرة القدم (بونديسليغا) أول مرة في صيف عام 1963. ولم تمر لحظات على بداية أول مباراة، حتى سجل لاعب فريق دورتموند، فريدهيلم كونيتسكا (تيمو) الهدف الأول في مرمى فريق فيردير بريمن. كان الهدف سريعا جدا بالنسبة للمصورين. ولم يتمكن أحد منهم من التقاط صورة للهدف.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    أسوأ فريق على الإطلاق

    أُبعد نادي هيرتا برلين عن بطولة الدوري لموسم عام 1965 بسبب ارتفاع تكاليف البث. الأمر الذي دفع منظمي الدوري للتفكير بإشراك فريق آخر من برلين. فاختاروا فريق تاسمانيا 1900، الذي لم يكن مستعدا للمشاركة. خرج النادي بحصيلة هي الأسوأ في تاريخ الدوري الألماني: ثماني نقاط وفي قعر الترتيب، 108 هدفا في مرماه مقابل 18 فقط من تسجيل لاعبيه.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    عضة الكلب

    كان لقاء الدربي بين دورتموند وشالكة في موسم عام 1969 هو الأبرز. فبعد تسجيل الهدف الأول اندفع مشجعو شالكة إلى الملعب، ما دفع الكلاب إلى مهاجمة لاعبين من الفريق هما: فريدل راوش وغيرد نيوزر، اللذان أصيبا بجروح بالفخذ والكتف من عضات الكلاب. حقن الأطباء حقنة ضد عضات الكلاب، لكن ندبة العضة في الفخذ مازالت واضحة إلى اليوم.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    قائم المرمى المكسور

    في موسم عام 1971 دخل مهاجم مونشنغلادباخ، هيربيرت لاومِن، إلى مرمى نادي بريمن وحطم خشبة القائم. وتحطم بعدها المرمى. فشلت محاولات إصلاحه وانتهت المباراة بالتعادل لهدف لكل من الفريقين. لكن نتيجة المباراة حسمت بعد ذلك لبريمن بسبب ما حدث، ليفوز بريمن بهدفين للاشيء.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    فضيحة

    في عيد ميلاده الخمسين فاجأ مدير نادي كيكيرز أوفينباخ، هورست كانيلاس، جماهير فريقه عندما قدم أمام ضيوفه تسجيلات اتصالات بين لاعبين ومسؤولين، تدور حول تقديم رشاوى في مباريات مهمة في موسم 1970/ 1971. تم إقصاء لاعبين ومدربين من الدوري كما تم إنزال فريقي بيليفيلد وأوفينباخ إلى الدرجة الثانية.

  • Eintracht Braunschweig Mannschaftsbild 1973

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    قمصان بدعاية

    كان فريق آينتراخت براونشفايغ هو أول فريق لبس قمصانا تحمل دعاية، وذلك في عام 1973. حملت القمصان صورة لماركة "ييغر مايستر" وهو نوع من المشروبات الكحولية. فجّرت هذه الدعاية نقاشا حادا في الأوساط الرياضية. إدارة الدوري وصفت اللاعبين بأعمدة دعاية، ما دفع النادي لرفع الدعاية لإزالة الدعاية عن القمصان. بعد ثمانية أعوام، لم يكن هناك فريق في الدوري لا يحمل دعاية على قمصان لاعبيه.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    الحكم السكران

    خلال مباراة جمعت فريقي بريمن وهانوفر عام 1975، أعلن حكم المباراة فولف – ديتر آهلينفيلدر نهاية الشوط الأول من المباراة بعد اثنتين وثلاثين دقيقة فقط. السبب هو، أن الحكم كان قد شرب شرابا كحوليا قبل انطلاق المباراة في أحد المقاهي. حينها قال الحكم "نحن رجال، لا نشرب فانتا". واليوم يمكن لزائري بارات بريمن طلب شراب الحكم آهلينفيلدر، ليقدم له بيرة ونوع من أنواع العرق.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga Fussball Anzeigetafel beim 12:0 von Gladbach gegen Dortmund

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    نتيجة مذهلة

    عند نهاية موسم 1978 كان كل من كولونيا ومونشنغلادباخ يملكان نفس عدد النقاط في قمة الدوري. لكن فريق كولونيا يملك عشرة أهداف أكثر من منافسه. مونشنغلابداخ فاز على دورتموند بنتيجة مذهلة (12 إلى صفر). وهو ما كاد أن يمكنه من حمل لقب الدوري. لكن الحظ لم يحالفه، فقد فاز كولونيا على فريق آخر بنتيجة (5 إلى صفر) ما جعله يفوز بلقب دوري ذلك الموسم.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga Ewald Lienen mit aufgeschlitztem Oberschenkel

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    أطول جرح

    خمسة وعشرون سنتمترا كان طول جرح في فخذ لاعب بيليفيلد، إيفالد لينين، الذي أصيب به بعد تدخل قوي من لاعب نادي بريمن، نوربرت سيغمان. لينين اتجه مباشرة لمدرب بريمن أوتو ريهاغل واتهمه بأنه حفز لاعبيه على اللعب بعنف. ريهاغل تعرض لتهديدات ولبس بدلة واقية من الرصاص خلال المباراة اللاحقة.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    ضربة جزاء شهيرة

    في الأسبوع الثالث والثلاثين في موسم عام 1985، كان على لاعب فريق بريمن، ميشائيل كوتزوب إحراز هدف من خلال ضربة جزاء في مرمى بايرن ميونيخ، ليفوز فريقه بالدوري. لكن كرته ضربت القائم، لتنتهي المباراة من دون أهداف. وليفوز بايرن بالدوري بعد فوزه في لقاء الأسبوع الرابع والثلاثين. كوتزوب نفذ 40 ضربة جزاء هزت كراته 39 مرة شباك الخصم. إلا ضربة الجزاء هذه أمام بايرن.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    هدف شبح

    في أبريل عام 1994 وخلال مبارة جمعت نورنبيغ مع بايرن ميونيخ، منح الحكم هدفا لبايرن من كرة مرت جانب المرمى وضربت الشباك من الخارج. ليسمى الهدف بذلك" الهدف الشبح". فاز بايرن بالمباراة بهدفين لهدف. لكن اعتراضات نورنبيرغ لاقت نجاحا وأعيدت المباراة. إلا أن إعادتها لم تنقذ نورنبيرغ من النزل إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام بايرن بخمسة أهداف نظيفة.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    المدرب الغاضب

    في عام 1998، دافع مدرب نادي بايرن الايطالي تراباتوني غالبا عن لاعبيه، إذا ما ظهروا بمستوى سيئ. خلال لقاء صحافي وبعد نزوة غضب منه قال بألمانية ركيكة التالي:"المدرب ليس غبي". "هؤلاء اللاعبين، لعبوا مثل قنينة فارغة". " وأنا انتهى". رغم لغته لكن الجميع فهم ما كان يقصده. فهناك مثل ايطالي يقول" القنينة الفارغة لا تنفع بشيء".

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    فريق أجانب بالدروي الألماني

    في عام 2001 نزل فريق كوتبوس إلى الملعب من دون لاعب ألماني واحد. فكل لاعبي الفريق على الساحة الخضراء كانوا أجانب. انتهت المباراة أمام فولفسبورغ من دون اهداف. دخلت هذه المباراة تاريخ الكرة الألمانية. أسماء الفريق كانت كالتالي: بيبليكا، هويدورفيتش، ماتيوس، اكرابوفيتش، كوبيلانسكي، لاتونديجي، ميرويتا، ريغاكمبف، فاتا، فرانكلين، و لاباك.

  • Bildergalerie 50 Jahre Bundesliga

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    بطل القلوب

    نزل مشجعو نادي شالكه إلى الملعب بعد انتهاء مباراة فريقهم، باعتبار انه قد قفاز بلقب دوري عام 2001. واعتماد على نتيجة هامبورغ مع بايرن. لكن بايرن تمكن في الدقائق الأخيرة من المباراة بالفوز وخطف لقب الدوري.

  • NEU Fußball 1. Bundesliga Relegation Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC Berlin

    تاريخ دوري كرة القدم الألمانية في صور

    الوجه الآخر القبيح

    خلال المواسم الماضية بد مشجعو الفرق يشعلون الألعاب النارية. بالإضافة إلى حالات عنف في الملاعب بين الجماهير. رغم الغرامات التي فرضتها إدارة الدوري على المشاغبين، لكن كثيرين منهم لم يرتعوا، ما نقل صورة سيئة عن كرة القدم.

    الكاتب: اندرياس سيمونز/ عباس الخشالي


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