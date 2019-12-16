 وسط أجواء سياسية مشحونة ـ إجراءات أمنية مشددة في برشلونة قبيل الكلاسيكو | أخبار | DW | 18.12.2019

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أخبار

وسط أجواء سياسية مشحونة ـ إجراءات أمنية مشددة في برشلونة قبيل الكلاسيكو

تستعد السلطات الأمنية في إقليم كتالونيا بحوالي ثلاثة عنصر من رجال الأمن والشرطة لتأمين مباراة الكلاسيكو المؤجلة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، والتي تقام وسط أجواء سياسية مشحونة في الإقليم الساعي إلى الانفصال.

Spanien | Proteste in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

ذكر تقرير إعلامي أن نحو ألف من أفراد الشرطة الكتالونية وألفين من أفراد الأمن الخاص إلى جانب الشرطة الوطنية، سيتولون اليوم الأربعاء (18 كانون الأول/ ديسمبر) تأمين مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين

الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو"، والمؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

مختارات

للمرة الأولى ستقوم مسابقة كأس السوبر الإسبانية بنظام الـ4 فرق وستستضيفها، وللمرة الأولى أيضاً، السعودية لثلاثة أعوام. وستقام النسخة الأولى في شهر يناير المقبل بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا. (11.11.2019)

رفض البرلمان الإسباني مشروع موازنة رئيس الحكومة سانشيز، والأخير طلب بدوره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل القادم، في وقت تخيم فيه أجواء استمرار أزمة استقلال كاتالونيا. فكيف يبدو الوضع في إسبانيا؟ (16.02.2019)

وذكرت قناة "آر.تي.في.إي" التليفزيونية الإسبانية أن الإجراءات المشددة تأتي في ظل المظاهرات التي يخطط لها الانفصاليون في إقليم كتالونيا والتي قد تزيد من حدة التوتر في المباراة المشحونة بالفعل بالتوترات بسبب التطورات السياسية .

وينتظر أن توقف الشرطة أي مشجع يحاول الدخول إلى أرض الملعب الذي يحتضن مباراة القمة بين عملاقي الكرة الإسبانية.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الكلاسيكو في 26 تشرين أول/أكتوبر لكن تقرر تأجيلها بسبب اضطراب الحالة الأمنية والسياسية في كتالونيا إثر صدور أحكام بالسجن ضد تسعة رموز سياسية في كتالونيا.

وتعتزم منظمة "تسونامي الديمقراطية" وضع حواجز بالقرب من الاستاد لمنع وصول المشجعين إلى الكامب نو، وجرى التخطيط لإطلاق مظاهرات في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينيتش).

وعادة ما يعتبر نادي برشلونة رمزا لإقليم كتالونيا، ويعتبر الكثير من مشجعيه، نادي ريال مدريد بمثابة رمز للنظام الإسباني.

رياضيا من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم منافسة شرسة، حيث تأتي في وقت يبدو فيه مستوى الفريقين متقاربا إلى حد كبير. ويحتل برشلونة الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وربما تلعب مباراة الغد، وهي الكلاسيكو الأول في إسبانيا الموسم الجاري، دورا كبيرا في رسم ملامح المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

  • Spanien Fohne von Katalonien (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    حصد الانفصاليون في انتخابات كاتالونيا إغلبية المقاعد في البرلمان الإقليمي، وحصلت الأحزاب الانفصالية في الإقليم الإسباني معا على 70 مقعدا من أصل 135، وبوسعها حكم الإقليم إذا شكلت ائتلافا فيما بينها.

  • Wahlen in Katalonien 2017 (Reuters/E. Gaillard)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    حصول الانفصاليين على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان لا يعني أنهم حصلوا على الأكثرية المطلقة من أصوات الناخبين، لا بل إنهم لم يحصلوا حتى الأغلبية البسيطة، والسبب في ذلك عائد إلى النظام الانتخابي المتّبع. فالقانون الانتخابي في كاتالونيا يتضمن نظام ترجيح للأصوات يعطي أفضلية للمناطق الريفية التي يتجذر فيها الانفصاليون، ما منحهم الفوز من حيث عدد المقاعد.

  • Brüssel Demonstration für unabhängiges Katalonien (Reuters/Y. Herman)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    المفوضية الأوروبية أعلنت أن الانتخابات التي جرت في كاتالونيا وفاز فيها الانفصاليون بالأغلبية المطلقة "لن تغيّر" موقف الاتحاد من المسألة الكاتالونية.

  • Katalonien Wahlen 2017 - Wahlergebnis - Ciudadanos Ines Arrimadas (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    وللمفارقة فإن أكثرية الكاتالونيين صوّتت ضد المعسكر الانفصالي، وهو ما حدا بزعيمة حزب سيودادانوس المناهض للانفصال إينيس اريماداس للقول إنه بعد هذه النتيجة "هناك أمر ازداد وضوحا، وهو أن الغالبية الاجتماعية تؤيد الوحدة مع باقي الإسبان والأوروبيين، ولن يكون بوسع الأحزاب القومية بعد اليوم التحدث باسم كاتالونيا ككل، لأن كاتالونيا هي نحن جميعا".

  • Katalonien Carles Puigdemont (Reuters/A.Gea)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    وكان رئيس الحكومة السابق بوتشيمون قد عمل على استقلال الإقليم ثم علق إجراءات الاستقلال عن مدريد، التي عزلته واصدر المدعي العام الإسباني بحقه أمر ألقاء قبض. فغادر إلى بلجيكا مع أربعة من وزرائه المعزولين.

  • Spainien Königlicher Platz in Barcelona (19. Jahrhundert) (picture-alliance/Prisma Archiv)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1932

    وللصراع بين كاتالونيا ومدريد قصة طويلة، فبعد عام على تأسيس الجمهورية الإسبانية الثانية تم تثبيت وضع إقليم كاتالونيا القانوني عام 1932 بمنحها استقلالاً مؤقتاً.

  • Spanien Francisco Franco (picture alliance/AP Photo)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1939-1975

    لكن الدكتاتور الإسباني الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1892- 1975)، الذي حكم إسبانيا بالنار والحديد حتى عام 1975، ألغى استقلال كاتالونيا وقمع نظامه أي نوع من الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية واللغة الكاتالونيين، بعد أن خرج منتصراً من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

  • Juan Carlos Spanien 200 Jahre der Verfassung von Cadiz (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1979

    بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، منح دستور إسبانيا الديمقراطي الجديد عام 1978 كاتالونيا حكماً ذاتياً، مؤكداً على أن الأمة الإسبانية لا يمكن أن تتجزأ، غير أنها تعترف بحقوق الأقاليم بالإدارة الذاتية.

  • Flash-Galerie Katalanen mit Fahnen (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2006

    مفاوضات طويلة قادت الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على رغبة الكاتالونيين بإعادة إصلاح وضع الحكم الذاتي لإقليمهم، إذ أقر البرلمان الإسباني ميثاق حكم ذاتي لكاتالونيا يعزز سلطات الإقليم المالية والقضائية ويصفه بـ"الأمة".

  • Spanien Referendum Katalonien Demonstration (picture-alliance/Zumapress/M. Oesterle)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2010

    قضت المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006، معتبرة أن استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم لا ينطوي على أي "قيمة قانونية" ورافضة الاستخدام "التفضيلي" للغة الكتالونية في خدمات البلدية.

  • Spanien Unabhängigkeit Katalonien (AFP/Getty Images)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2012

    تظاهر نحو 1.5 مليون شخص في عاصمة الإقليم برشلونة من أجل استقلال كاتالونيا وهتفوا "نحن أمة والقرار لنا"، وقادت تداعياتها إلى انتخابات مبكرة في الإقليم فاز فيها مؤيدو الانفصال عن إسبانيا.

  • Spanien Parlament Katalonien (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2014

    في تحد لمدريد، أجرت كاتالونيا اقتراعاً رمزياً على الاستقلال، صوت فيه أكثر من 80 بالمئة، أي ما يعادل 1,8 ملايين شخص، لصالح انفصال الإقليم، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 37 بالمئة فقط. حكومة مدريد لم تعترف بالاستفتاء ولم تكن له أي تبعات مباشرة.

  • Spanische Pyrenäen Catalonia (Imago/Nature Picture Library)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    يقع إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، و تبلغ مساحته نحو 32106 كلم مربع، ويعتبر سادس أكبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا.

  • Demonstration für Unabhängiges Katalonien Pep Guardiola (picture alliance/AP/dpa/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    العديد من نجوم نادي برشلونة لكرة القدم مثل بيكيه وتشافي ومدرب النادي السابق بيب غوارديولا يدعمون الاستفتاء الإقليم، لكن إدارة النادي لم تؤيد الاستفتاء صراحة، مؤكدة على حق الكاتالونيين بحرية التصويت.


 

مختارات

مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

يستمر الشد والجذب بين كاتالونيا ومدريد، فقد فاز الانفصاليون بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم. بين مدريد وكاتالونيا تاريخ طويل من العلاقات المضطربة وصلت ذروتها بعد محاولة الإقليم الاستقلال وهروب رئيس وزرائه إلى بلجيكا. (10.10.2017)  

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