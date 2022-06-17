وسط أجواء رومانسية.. غوندوغان يحتفل بزواجه من سارة عرفاوي

بعد عقدهما للقران الشهر الماضي في كوبنهاجن، استغل الدولي الألماني ونجم مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان إجازته الصيفية للاحتفال بزفافه من الإيطالية ذات الأصول التونسية سارة عرفاوي.

ونشرت سارة صور الزفاف على موقع انستغرام وهي ترتدي الفستان الأبيض وأرفقت الصورة بعبارة "لا زلت أحلم.. حبي الأبدي.. ". وأضافت للجملة الحرف الأول من اسمها واسم زوجها.

وجرى الاحتفال في أجواء رومانسية وسط حضور العائلة والأصدقاء حيث أضاءت الألعاب النارية التي تم إطلاقها السماء بينما كان الزوجان يستمتعان بأغنية „A Sky Full of Stars" "سماء مليئة بالنجوم" التي تؤديهافرقة الروك البريطانية الشهيرة كولدبلاي.

وكان لاعب الوسط الألماني قد اتخذ خطوة مثيرة في علاقته العاطفيةمع سارة عرفاوي التي التقى بها خلال الاحتفال بالبطولة الأوروبية الأخيرة. وتزوجا في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وقال كل منهما عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: ”تزوجنا، نحن سعداء حقًا، لا أطيق الانتظار للاحتفال مع عائلتنا وأصدقائنا".

والزوجة الجديدة لغوندوغان هي إيطالية تبلغ من العمر 26 عامًا من أصول تونسية، وتعمل مقدمة برامج في محطة RAI الإيطالية ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك مع شركات الأزياء الكبرى.

هـ.د