 وست هام الإنجليزي يضع عينه على نجم مغربي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.08.2023

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رياضة

وست هام الإنجليزي يضع عينه على نجم مغربي

مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، تضاعف عدة أندية أوروبية من جهودها لتدعيم صفوفها بلاعبين جدد. فريق وست هام الإنجليزي وضع عينه على نجم مغربي يتألق منذ سنوات في الدوري الإسباني لكرة القدم.

النصيري يحتفل بالتسجيل مع منتخب المغرب.

يوسف النصيري قوي جدا في الضربات الرأسية، صورة أرشيفية.

يقدم فريق وست هام بداية قوية للغاية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فقد فاز "المطارق" في مبارتين وتعادل في واحدة من أصل ثلاث مباريات خاضها حتى الآن، ليحتل وصافة "البريمرليغ" حاليا خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ 9 نقاط كاملة من ثلاثة انتصارات.

ورغم هذه البداية القوية، فإن وست هام يعمل على تقوية صفوفه بعدة لاعبين، وفي مراكز مختلفة على أمل الذهاب بعيدا في المنافسات المحلية والقارية "يشارك إشبيلية أيضا في مسابقة  الدوري الأوروبي هذا الموسم".

ويعد  الهجوم من أبرز المراكز، التي تحتاج إلى الدعم قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويبدو أن الفريق المُلقب بـ"المطارق" قد وجد ضالته في لاعب يتألق منذ سنوات في الدوري الإسباني، وقدم كأس عالم رائعة للغاية مع منتخب المغرب.

فقد صحيفة "ديلي ميل" أن فريق وست سهام الإنجليزي يرغب في التعاقد مع يوسف النصيري نجم إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضافت أن وست هام مستعد لفتح خزائنه لإقناع إدارة إشبيلية بالتخلي عن خدمات الهداف المغربي.

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ويتوفر وست هام حاليا على سيولة مالية كبيرة، بعدما باع نجم وسطه ديكلان رايس إلى أرسنال بصفقة تجاوزت الـ 100 مليون يورو. كما أن مدرب "المطارق" ديفيد مويس يضغط بشدة على إدارة الفريق لتدعيم الفريق بأكثر من عناصر جديدة، ومن بينها يوسف النصيري.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسبانية أن فريق إشبيلة لا يمانع في بيع يوسف النصيري، إلا أن الفريق الأندلسي يشترط الحصول على مقابل مالي جيد. يشار إلى أن إشبيلية يعاني من عجز في الميزانية وصل إلى حوالي 90 مليون يورو.

وكان فريق وست هام قد حاول مسبقا التعاقد مع يوسف النصيري، بيد أن إشبيلية رفض آنذاك التخلي عن خدمات نجمه الهداف. لكن الوضع تغير الآن بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها إشبيلية، وتفرض عليه بيع بعض نجومه لسد العجز المالي للفريق الأندلسي.

يشار إلى أن يوسف نصيري (26 عاما)، يرتبط بعقد مع فريق إشبيلية يمتد حتى صيف 2025. وتبلغ القيمة السوقية للدولي المغربي حاليا حوالي 20 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".

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    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

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    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


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