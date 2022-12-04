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متى ستُطرح وسائل منع الحمل للرجال؟ بعد توقف العمل في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، بدأت الأبحاث تتسارع بهذا الخصوص، أبحاث تعتمد على التدخل بهرمون التستوستيرون. فما هي إمكانية منع الحمل الهرموني لدى الرجال؟
على عكس الأعراض التقليدية للنوبة القلبية التي تظهر عند الرجال، هناك علامات غير نمطية وغير محددة للمرض نفسه عند النساء، ما يؤخر تشخيص النوبة القلبية في كثير من الأحيان. فما السبب في هذا الإختلاف؟
يمتاز البعض بامتلاكه لشهية مفتوحة دائما، فيصعب على البعض ضبط وجباتهم، ويرجع خبراء التغذية أسباب ذلك إلى بعض العادات الغذائية اليومية السيئة. فيما يلي نورد لك أسباب الشعور بالجوع رغم تناول الطعام.
كشفت دراسة حديثة أن متلازمة تكيّس المبايض لدى النساء تزيد من احتمالات إصابتهن بمرض السكري. الإشكالية تكمن في أن هذا الاضطراب الشائع، غالباً ما يُشخَّص بعد فوات الأوان.
هل يمكن الحديث عن ممارسة الجنس في الفضاء مع الاستعداد لتسيير رحلات سياحية فضائية؟ فعلى الرغم من أن الحديث عن الجنس في الفضاء ظل من المحرمات، إلا أننا سنوضح في التقرير المعلومات المتاحة حاليا بهذا الخصوص.
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