 وسائل منع الحمل للرجال؟ | المستقبل الآن | DW | 04.12.2022

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المستقبل الآن

وسائل منع الحمل للرجال؟

متى ستُطرح وسائل منع الحمل للرجال؟ بعد توقف العمل في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، بدأت الأبحاث تتسارع بهذا الخصوص، أبحاث تعتمد على التدخل بهرمون التستوستيرون. فما هي إمكانية منع الحمل الهرموني لدى الرجال؟

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