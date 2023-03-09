 وسائل النقل العام في برلين | عالم السرعة | DW | 17.03.2023

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عالم السرعة

وسائل النقل العام في برلين

مراسل مجلة عالم السرعة من لندن يختبر وسائل النقل العام في برلين. وأكمل معنا جولة مكثفة حول كيفية الوصول إلى وجهته في العاصمة الألمانية في أسرع وقت ممكن.

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