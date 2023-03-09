وسائل النقل العام في برلين

قلق أمريكي وإدانة أوروبية لتوسيع إيران لبرنامجها النووي

في خطوة أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونددت بها دول أوروبية، باشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 % في مجمع فوردو. وفيما أدانت لندن وباريس وبرلين توسيع إيران برنامجها النووي، عبرت واشنطن عن قلقها.