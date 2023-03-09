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مراسل مجلة عالم السرعة من لندن يختبر وسائل النقل العام في برلين. وأكمل معنا جولة مكثفة حول كيفية الوصول إلى وجهته في العاصمة الألمانية في أسرع وقت ممكن.
على عكس مواطنه باير ليفركوزن الذي فاز على فيرينتسفاروش المجري في الدوري الأوروبي، اكتفى أونيون برلين بالتعادل أمام سانت جيلواز البلجيكي. وفيما تعادل أرسنال الإنكليزي أمام سبورتينغ لشبونة، فاز روما على سوسيداد الإسباني.
أتلفت ولايات ألمانية أكثر من 17 مليون كمامة بسبب إنتهاء تاريخ صلاحيتها. في المقابل لا زالت ولايات أخرى في انتظار موافقة الجهات المسؤولة لإتخاذ هذه الخطوة. في حين أعلنت وزارة الصحة إلغاء إلزام المسافرين بإرتداء الكمامة.
في خطوة أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونددت بها دول أوروبية، باشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 % في مجمع فوردو. وفيما أدانت لندن وباريس وبرلين توسيع إيران برنامجها النووي، عبرت واشنطن عن قلقها.
يستعد تشيلسي الانجليزي لمواجهة حاسمة على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. تتصاعد الأصوات المطالبة برحيل بوتر عن تشيلسي بعد عدة نتائج سيئة. فهل تكون المباراة قُبلة حياة؟
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