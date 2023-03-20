 وسائل التواصل الاجتماعي ـ تجربة مستخدِم | كليك | DW | 20.03.2023

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كليك

وسائل التواصل الاجتماعي ـ تجربة مستخدِم

اليوم، يمكن للخوارزميات الذكية تجميع المعلومات وتقييمها بسرعة فائقة، واستخلاص قرارات مستقلة منها. وتستفيد بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل شي إن أو تيك توك بشكل كبير من هذا.

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