وسائل التواصل الاجتماعي ـ تجربة مستخدِم

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اليوم، يمكن للخوارزميات الذكية تجميع المعلومات وتقييمها بسرعة فائقة، واستخلاص قرارات مستقلة منها. وتستفيد بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل شي إن أو تيك توك بشكل كبير من هذا.
أثار انتشار تطبيق تيك توك الصيني السريع على مستوى العالم قلق مشرعين ومنظمات تعنى بحماية الخصوصية، فما أسباب القلق؟
واجهت ميتا أو فيسبوك سابقا، أزمة خلال العام الماضي بسبب انخفاض قيمة أسهم الشركة نتيجة ضعف الإيرادات والمشاكل التنظيمية والرهان الكبير على ما سوف تحققه منصات "ميتافيرس". ومن المتوقع أن تستمر الأزمة خلال العام الجديد.
في محاولة للحفاظ على أكبر عدد ممكن من المستخدمين، أعلنت فيسبوك الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً أنها أدخلت تعديلاً إلى تطبيقها. وسيجعل التعديل الجديد فيسبوك مشابها لـ "تيك توك".
بعد عام على تغيير اسم الشبكة الأم من فيسبوك إلى ميتا، تسعى المجموعة العملاقة جاهدة لتوسيع الزخم حول الميتافيرس واعدة بمعدات أكثر تطوراً وإيرادات مالية لصانعي المحتوى وتحسينات على الصور الرمزية.
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