كليك

وسائل التواصل الاجتماعي ـ تجربة مستخدِم

اليوم، يمكن للخوارزميات الذكية تجميع المعلومات وتقييمها بسرعة فائقة، واستخلاص قرارات مستقلة منها. وتستفيد بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل شي إن أو تيك توك بشكل كبير من هذا.