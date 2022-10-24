 وسائل التواصل الاجتماعي ـ تجربة مستخدِم | كليك | DW | 24.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

وسائل التواصل الاجتماعي ـ تجربة مستخدِم

اليوم، يمكن للخوارزميات الذكية تجميع المعلومات وتقييمها بسرعة فائقة، واستخلاص قرارات مستقلة منها. وتستفيد بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل شي إن أو تيك توك بشكل كبير من هذا.

المزيد من المركز الإعلامي

Smiling caucasian woman relaxing on couch in living room wearing headphones and using laptop. spending free time at home with technology. || Modellfreigabe vorhanden

كيف أتخلص من إدمان التطبيقات؟ 24.10.2022

6.10.2022, Tokio, Japan, Roboter als Kellner

روبوتات لسوق العمل 17.10.2022

تقنية السيارات ذاتية القيادة تساعد المكفوفين

تقنية السيارات ذاتية القيادة تساعد المكفوفين 17.10.2022

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - تكنولوجيا لمزيد من الاستقلالية 17.10.2022

المزيد كليك

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - مجلة كليك 24.10.2022

Model Cara Delevingne wears a creation for Fendi's Spring-Summer 2021 Haute Couture fashion collection presented Wednesday, Jan. 27, 2021 in Paris. (AP Photo/Francois Mori)

تطبيق تسوق يؤدي إلى الإدمان 24.10.2022

ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 02.02.2018 in einer Wohnung in Hamburg und schaut geschockt auf ihr Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

فخّ التلعيب 24.10.2022

Happy teenage girl using a smart phone watching online content sitting in a park

كيف تربطنا التطبيقات بها 24.10.2022

اقرأ أيضا

Photo illustration Meta logo and Facebook - Instagram seen displayed on a smartphone In Brussels - Belgium on 08 October 2022. (Photo Illustration by Jonathan Raa/NurPhoto)

بعد عام على إطلاقه.. "ميتا" تحاول جاهدة إقناع المستخدمين بـ"ميتافيرس" 15.10.2022

بعد عام على تغيير اسم الشبكة الأم من فيسبوك إلى ميتا، تسعى المجموعة العملاقة جاهدة لتوسيع الزخم حول الميتافيرس واعدة بمعدات أكثر تطوراً وإيرادات مالية لصانعي المحتوى وتحسينات على الصور الرمزية.

TikTok and Facebook logos displayed on a phone screens are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on July 18, 2021. (Photo Ilustration by Jakub Porzycki/NurPhoto)

"فيسبوك" يسير على خطى "تيك توك" 22.07.2022

في محاولة للحفاظ على أكبر عدد ممكن من المستخدمين، أعلنت فيسبوك الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً أنها أدخلت تعديلاً إلى تطبيقها. وسيجعل التعديل الجديد فيسبوك مشابها لـ "تيك توك".

Auf TikTok in Russland ist die Nachricht auf Russisch zu lesen: Wir haben einige TikTok-Funktionen in Ihrer Region eingeschränkt. Sie können vorübergehend keine Videos einstellen oder live übertragen. Wir werden Sie informieren, sobald diese Funktionen wieder verfügbar sind. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung unseres Dienstes. Tiktok schränkt den Dienst in Russland ein, da nach einer Gesetzesänderung Gefängnisstrafen für Äußerungen drohen, die von der offiziellen Darstellung des Krieges in der Ukraine abweichen.

دراسة: تيك توك يشجع المحتوى المضلل حول الحرب على أوكرانيا 22.03.2022

وجهت دراسة جديدة انتقادات واسعة لمنصة تيك توك بالتغاضي عن محتوى مضلل لصالح طرفي الحرب في أوكرانيا تنشره حسابات متعددة، ومن ذلك محتوى يبرّر الغزو الروسي بمعلومات كاذبة.

March 17, 2022, Asuncion, Paraguay: Illustration: Ukraine 24 Facebook page is displayed on a smartphone backdropped by cropped waving flags of Ukraine and Russia. Ukraine 24 posted a warning on Facebook that its broadcast and website were hacked on Wednesday. A fake video depicting Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy circulated on social media and was placed on Ukraine 24 website by hackers before it was debunked and removed. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Press Wire

حملة تضليل إعلامي روسية تستنسخ وسائل إعلام أوروبية 08.10.2022

تشن روسيا حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق تستنسخ بشكل شبه كامل مواقع وسائل إعلام معروفة لتنشر عليها مقالات تنقل رواية الكرملين حول الحرب في أوكرانيا، مستهدفة بصورة خاصة الرأي العام الألماني.