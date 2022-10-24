وسائل التواصل الاجتماعي ـ تجربة مستخدِم

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اليوم، يمكن للخوارزميات الذكية تجميع المعلومات وتقييمها بسرعة فائقة، واستخلاص قرارات مستقلة منها. وتستفيد بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل شي إن أو تيك توك بشكل كبير من هذا.
بعد عام على تغيير اسم الشبكة الأم من فيسبوك إلى ميتا، تسعى المجموعة العملاقة جاهدة لتوسيع الزخم حول الميتافيرس واعدة بمعدات أكثر تطوراً وإيرادات مالية لصانعي المحتوى وتحسينات على الصور الرمزية.
في محاولة للحفاظ على أكبر عدد ممكن من المستخدمين، أعلنت فيسبوك الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً أنها أدخلت تعديلاً إلى تطبيقها. وسيجعل التعديل الجديد فيسبوك مشابها لـ "تيك توك".
وجهت دراسة جديدة انتقادات واسعة لمنصة تيك توك بالتغاضي عن محتوى مضلل لصالح طرفي الحرب في أوكرانيا تنشره حسابات متعددة، ومن ذلك محتوى يبرّر الغزو الروسي بمعلومات كاذبة.
تشن روسيا حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق تستنسخ بشكل شبه كامل مواقع وسائل إعلام معروفة لتنشر عليها مقالات تنقل رواية الكرملين حول الحرب في أوكرانيا، مستهدفة بصورة خاصة الرأي العام الألماني.
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