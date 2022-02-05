 وسائل إعلام: محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان تتكلل بالنجاح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.02.2022

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وسائل إعلام: محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان تتكلل بالنجاح

تمكنت فرق الإسعاف المغربية من الوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء في قرية شمال المملكة وإخراجه منه.

Marokko Chefchaouen | Rettungsaktion | Junge steckt in Brunnen fest

سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل

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