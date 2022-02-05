وسائل إعلام: محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان تتكلل بالنجاح

إنقاذ الطفل ريان.. فرق الإنقاذ تتسلح بالأمل في الأمتار الأخيرة

تستمر جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان صباح اليوم السبت بعد استكمال الحفر العمودي والشروع في الحفر الأفقي منذ مساء أمس للوصول إلى الطفل العالق في بئر على بعد 32 مترا.