وسائل إعلام: محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان تتكلل بالنجاح

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تمكنت فرق الإسعاف المغربية من الوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر منذ الثلاثاء في قرية شمال المملكة وإخراجه منه.
سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل
تستمر جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان صباح اليوم السبت بعد استكمال الحفر العمودي والشروع في الحفر الأفقي منذ مساء أمس للوصول إلى الطفل العالق في بئر على بعد 32 مترا.
تتواصل الجهود لإنقاذ الطفل المغربي ريان من داخل البئر التي وقع فيها، وسط تضامن كبير حول العالم على مواقع التواصل. تذكر هذه الحادثة بحالات مشابهة شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، نستعرض بعضها.
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