وسائل إعلام: كوريا الشمالية تدشن "غواصة نووية تكتيكية هجومية"

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة (الثامن من سبتمبر/أيلو 2023) إنّ كوريا الشمالية دشنت أول "غواصة هجومية نووية تكتيكية" وألحقتها بالأسطول الذي ينفذ دوريات في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

وبحسب وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الأربعاء مراسم الكشف عن الغوّاصة الجديدة، قائلا إنّها جزء من جهود "الدّفع قدما نحو التسليح النووي للبحريّة في المستقبل"، وبأنها ستكون إحدى الوسائل الأساسية "للهجوم تحت الماء". وحسب المصدر شدّد الزعيم الكوري الشمالي كذلك على أنّ "تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبحت مهمّة عاجلة".

وأثار تدشين الغواصة تنديدا من كوريا الجنوبية واليابان، وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في إفادة "النشاط العسكري لكوريا الشمالية يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا لأمن بلادنا أكثر من أي وقت مضى".

بيد أن جيش كوريا الجنوبية قال إن الغواصة لا تبدو جاهزة للعمليات العادية وإن هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية تحاول المبالغة في قدراتها العسكرية.

ويقول محللون إن الغواصة معدلة فيما يبدو من غواصة من طراز روميو الذي يعود للعهد السوفيتي جلبتها كوريا الشمالية من الصين في السبعينيات وبدأت في إنتاجها محليا. وأضافوا أنها مزودة بعشر فتحات إطلاق بما يظهر أنها على الأرجح ستكون مسلحة بالصواريخ وصواريخ كروز.

ومن غير الواضح إن كانت كوريا الشمالية قد تمكنت بالفعل من تطوير مكتمل لرؤوس حربية نووية مصغرة مطلوبة للصواريخ التي يمكن تزويد غواصة بها. ويقول محللون إن صنع رؤوس نووية أصغر سيكون على الأرجح هدفا رئيسيا إذا استأنفت كوريا الشمالية الاختبارات النووية.

يذكر أن برامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية محظورة وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ع.ج.م/و. ب (رويترز، أ ف ب)