وسائل إعلام: حكومة السعودية تصادق على منح تأشيرات سياحية للأجانب

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الأحد (الثالث من مارس/ آذار) على منح تأشيرات سياحية للأجانب، في مسعى منها لتنويع مصادر دخل البلاد وتنمية السياحة. وتقول الحكومة السعودية إن الإصلاحات الاقتصادية التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليار في 2015.

وكانت التأشيرات في المملكة تقتصر في السابق على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل إلى جانب الحجاج والمعتمرين الذين يحصلون على تأشيرات خاصة. وظلت السعودية تناقش لسنوات خططا لجذب أعداد كبيرة من السياح من الخارج، لكن الآراء المحافظة والبيروقراطية حالتا دون تنفيذها.

وقالت صحيفة أراب نيوز أمس السبت نقلا عن مجلس الوزراء إن "السفارات والقنصليات ستتمكن من إصدار تأشيرات في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب". ولم تحدد الصحيفة متى ستتوافر التأشيرات.

وفي إطار برنامج الأمير محمد، أنهت المملكة حظرا على دور السينما استمر قرابة 40 عاما وسمحت بإقامة حفلات موسيقية بما فيها عروض لبعض نجوم البوب الغربيين ونظمت فعاليات رياضية دولية.

غير أنه تم إلقاء القبض على عشرات النشطاء والمفكرين ورجال الدين في محاولة على ما يبدو للقضاء على أي معارضة لولي العهد الذي عزز سلطاته بحملة شاملة لمكافحة الفساد.

ورغم الغضب الدولي الذي أثاره مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول والحرب التي تقودها السعودية في اليمن، استغل بعض الغربيين فرصة نادرة لزيارة السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حين جرى تطبيق نظام التأشيرات الجديد بشكل تجريبي.

م.أ.م/ ع.ج (رويترز)