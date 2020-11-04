وسائل إعلام: ترامب يحسم ولاية فلوريدا الكبيرة والمهمة لمصلحته ويحصل على صوت إضافي

دونالد ترامب أدلى بصوته في ولاية فلوريدا

تصاعدت الحملة الانتخابية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث عقد دونالد ترامب تجمعات حاشدة في فلوريدا وأوهايو ونورث كارولينا. في غضون ذلك ، خاطب المرشح الديمقراطي جو بايدن مؤيديه في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا. وقد أدلى بالفعل أكثر من 50 مليون شخص بأصواتهم مبكرا، من بينهم ترامب نفسه.