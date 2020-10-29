 وسائل إعلام: ترامب يحسم ولاية فلوريدا الكبيرة والمهمة لمصلحته ويحصل على صوتا إضافيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2020

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وسائل إعلام: ترامب يحسم ولاية فلوريدا الكبيرة والمهمة لمصلحته ويحصل على صوتا إضافيا

US Wahl 2020 | Präsidentschatskandidat Donald Trump (Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/picture alliance)

الرئيس دونالد ترامب يحسم ولاية فلوريدا الكبيرة والمهمة لمصلحته ويحصل على صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابي.

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