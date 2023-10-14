وسائل إعلام - انسحاب الشيخ جاسم بن حمد من سباق شراء مانشستر يونايتد

انسحب الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني من عملية شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت جماهير مانشستر يونايتد قد احتجت على عائلة "جليزر" المالكة للنادي منذ عام 2005، وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، تم الكشف عن استراتيجية جديدة لبيع النادي أملا في التغيير.

وتمت الإشارة إلى إمكانية بيع النادي والسماح بالاستحواذ عليه، وكان الشيخ جاسم هو أول من بادر بتقديم عرض لشراء النادي. وتبعه بعد ذلك السير جيم راتكليف، لكن عملية تقديم العروض وإبداء النية لشراء النادي ظلت كما هي عليه في ظل تباطؤ عائلة جليزر في اتخاذ الإجراءات بشأن ذلك.

وبعد تواصل عملية المناقشات، انسحب الشيخ جاسم من عملية شراء مانشستر يونايتد. وأبلغ المصرفي القطري ملاك مانشستر يونايتد بقراره خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) السبت (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أن المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني سحب عرضه لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن راتكليف من المقرر الآن أن يحصل على حصة 25% في النادي مقابل حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني (1.7 مليار دولار).

وتستحوذ عائلة غلايزر على النادي الإنكليزي العملاق منذ عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني (961 مليون دولار)، لكنها أثقلت كاهله بديون ضخمة.

وأظهرت الأرقام في آذار/مارس الماضي أن ديون يونايتد ارتفعت إلى 970 مليون جنيه إسترليني.

وكان عرض الشيخ جاسم هو السيطرة الكاملة على يونايتد ووعد بتصفية ديون النادي.

وذكرت بي بي سي أن عرضه كان بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني، لكن المفاوضات انهارت هذا الأسبوع.

وكان فريق الشيخ جاسم قد أعلن في شباط/فبراير الماضي عن تقديمه عرضا لشراء 100 % من النادي، مع وعد بالاستحواذ الكامل بدون ديون عبر مؤسسته "ناين تو"، وكان العرض قد وصل إلى ضعف القيمة السوقية للنادي البالغة 3.2 مليار دولار.

ف.ي/ص.ش (أ ف ب، رويترز)