وسائل إعلام إيرانية: طحنون بن زايد في زيارة نادرة لطهران

قال موقع إخباري تابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الأحد (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد سيزور طهران غداً الاثنين.

وذكر موقع "نور نيوز" أن ابن زايد تلقى دعوة رسمية من الأمين العام للمجلس علي شمخاني وسيبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية مع طهران.

بدورها أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الأحد بأن مستشار الأمن الوطني

الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد سيجري مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال الزيارة، التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ناقشا خلاله مختلف القضايا بما في ذلك القضايا السياسية والقنصلية والثنائية.

ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية مع الإمارات بأنها علاقات متنامية، وقال إن الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على مواصلة مشاوراتها وتعاونها الفعال مع الأصدقاء والجيران.

من لقاء لقاء نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، بمسؤولين إماراتيين في دبي.(أرشيف)

وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قد أكد نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في مؤتمر صحافي أن بلاده سترسل وفداً إلى إيران قريباً بهدف تحسين العلاقات مع طهران، مشدداً على أن بلاده تبقي حلفاءها الخليجيين بالصورة. وأضاف قرقاش: "هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج. نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي"، مضيفاً أن أبو ظبي لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية.

يأتي ذلك في وقت تعهد فيه إيران بفتح فصل جديد في العلاقات مع الإمارات بعد لقاء لنائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، بمسؤولين إماراتيين في دبي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتبادل الزيارات أمر نادر بين إيران ودول الخليج، في ظل وجود ملفات كثيرة يختلف عليها الطرفان، واتهام دول خليجية للجمهورية الإسلامية بالتدخل في شؤون دول عربية أخرى مثل اليمن ولبنان.

ع.غ/ م.س (د ب أ، رويترز، آ ف ب)