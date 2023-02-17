وسائل إعلام: إطلاق نار في هامبورغ أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى

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تسبب إضراب دعت إليه نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في خلو عدد من أهم مطارات ألمانيا من الركاب مع استثناء العمليات العسكرية والطبية. وتستأنف شركة "لوفتهانزا" رحلاتها غدا السبت في المطارات التي يشملها الإضراب.
تحدثت الشرطة عن إصابة سبعة أشخاص بجروح جراء هجوم بسكين في قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ بشمال البلاد. من جانبها كشفت وزيرة الداخلية في ولاية شلفزيغ هولشتاين عن مقتل شخصين. ودوافع الهجوم غير معروفة بعد.
دعا اتحاد ركاب السكك الحديدية في ألمانيا "برو بان" ونقابة سائقي القطارات الألمان "غي دي إل" إلى زيادة الإجراءات الأمنية على متن القطارات، وذلك بعد واقعة هجوم الطعن الذي حدث داخل أحد القطارات المحلية الأسبوع الماضي.
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