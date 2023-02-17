 وسائل إعلام: إطلاق نار في هامبورغ أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.03.2023

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وسائل إعلام: إطلاق نار في هامبورغ أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى

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25.01.2023, Schleswig-Holstein, Brokstedt: Einsatzkräfte der Polizei und Rettungsdienste sind an einem Bahnübergang in der Nähe von Bahnhof Brokstedt im Einsatz. Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann sei kurz vor der Ankunft im Bahnhof Brokstedt mit einem Messer auf Reisende losgegangen. Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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