وسائل إعلام أمريكية: عشرة قتلى في هجوم مسلح في بافالو بولاية نيويورك

قُتل عشرة أشخاص عندما فتح مسلح النار في متجر بقالة في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك، وفق ما نقلت صحيفة "ذا بوفالو نيوز" عن مسؤولين في الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة كان في موقع الحادث، وعن مصدر مقرب من وكالات إنفاذ القانون، أن "عشرة أشخاص قتلوا برصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب ثلاثة آخرون اثنان منهم في حالة حرجة".

وأكد مصدر في قوة إنفاذ القانون لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أنه تم احتجاز مطلق النار. وأشار المصدر إلى أن المشتبه به هو رجل من ذوي البشرة البيضاء وتردد بأنه كان يصيح بهتافات عنصرية أثناء إطلاق النار في مركز "توبس فريندلي ماركت" التجارى.

وأوضح المصدر أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا على ما يبدو في الرأس.

وفي وقت سابق، قال قسم شرطة مدينة بافالو على تويتر إن الشرطة توجهت إلى موقع "إطلاق نار عشوائي" في متجر بقالة اليوم السبت واحتجزت مشتبها به.

وأضاف قسم الشرطة أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص، دون أن يحدد عددهم أو مدى خطورة إصاباتهم. وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول على تويتر إنها تتابع واقعة إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يعقد مسؤولو الشرطة مؤتمرا صحفيا بعد وقت قصير. وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، التي تنحدر من مدينة بافالو، إن سلطات الولاية قدمت المساعدة للمسؤولين المحليين في المدينة. وطلبت هوكول من العامة الابتعاد عن موقع الحادث

ص.ش (أ ف ب/ رويترز، د ب أ)