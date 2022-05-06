 وسائل إعلام أمريكية: عشرة قتلى في هجوم مسلح في بافالو بولاية نيويورك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

وسائل إعلام أمريكية: عشرة قتلى في هجوم مسلح في بافالو بولاية نيويورك

بعدما قالت الشرطة في بافالو على تويتر إنها توجهت إلى موقع "إطلاق نار عشوائي" في متجر بقالة واحتجزت مشتبها به، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن سقوط 10 قتلى برصاص مسلح.

الشرطة أمام متجر للمواد الغذائية في بافالو بعد إطلاق نار عشوائي داخله.

الشرطة أمام متجر للمواد الغذائية في بافالو بعد إطلاق نار عشوائي داخله.

 قُتل عشرة أشخاص عندما فتح مسلح النار في متجر بقالة في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك، وفق ما نقلت صحيفة "ذا بوفالو نيوز" عن مسؤولين في الشرطة.

مختارات

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة، معتبرا أن اعتداءات نوفمبر 2015 كانت ستكون أقل كارثية لو كان الضحايا مسلحين. ويعتبر حيازة الأفراد للسلاح في أمريكا حقا دستوريا.

بعد أكثر من شهر من وقوع مذبحة بإحدى مدارس ولاية فلوريدا، تجمع آلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب، في واشنطن من أجل الاحتجاج على العنف المسلح في البلاد، في مظاهرة من أكبر المظاهرات في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

 ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة كان في موقع الحادث، وعن مصدر مقرب من وكالات إنفاذ القانون، أن "عشرة أشخاص قتلوا برصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب ثلاثة آخرون اثنان منهم في حالة حرجة".

وأكد مصدر في قوة إنفاذ القانون لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أنه تم احتجاز مطلق النار. وأشار المصدر إلى أن المشتبه به هو رجل من ذوي البشرة البيضاء وتردد بأنه كان يصيح بهتافات عنصرية أثناء إطلاق النار في مركز "توبس فريندلي ماركت" التجارى.

وأوضح المصدر أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا على ما يبدو في الرأس.

وفي وقت سابق، قال قسم شرطة مدينة بافالو على تويتر إن الشرطة توجهت إلى موقع "إطلاق نار عشوائي" في متجر بقالة اليوم السبت واحتجزت مشتبها به.

وأضاف قسم الشرطة أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص، دون أن يحدد عددهم أو مدى خطورة إصاباتهم. وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول على تويتر إنها تتابع واقعة إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يعقد مسؤولو الشرطة مؤتمرا صحفيا بعد وقت قصير.  وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، التي تنحدر من مدينة بافالو، إن سلطات الولاية قدمت المساعدة للمسؤولين المحليين في المدينة. وطلبت هوكول من العامة الابتعاد عن موقع الحادث

ص.ش (أ ف ب/ رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 24:15

خطاب "العنصرية والكراهية" في الولايات المتحدة.. من يغذيه؟

مواضيع ذات صلة

Civilians evacuated from Azovstal steel plant in Mariupol walk accompanied by members of the International Committee of the Red Cross (ICRC) as they arrive at a temporary accommodation centre in the village of Bezimenne, during Ukraine-Russia conflict in the Donetsk Region, Ukraine May 6, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

إجلاء مزيد من المدنيين من آزوفستال.. وزيلينسكي: ماريوبول دمرت بالكامل 06.05.2022

تواصلت عملية الإجلاء البطيئة لمدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، على أن تتواصل السبت. والرئيس الأوكراني يقول إن المدينة دمرت بالكامل لكنها لن تستسلم. وعملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف.

Police arrive at the scene in the aftermath of a shooting attack in Dizengoff Street in the centre of Israel's Mediterranean coastal city of Tel Aviv on April 7, 2022. - At least two people were killed and eight others wounded during an attack in the Israeli coastal city of Tel Aviv on April 7, a hospital said. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

قتلى وجرحى في هجوم بإطلاق الرصاص وسط تل أبيب 07.04.2022

أسفر هجوم مسلح جديد عن مقتل وجرح العديد من السكان في وسط مدينة تل أبيب باسرائيل. الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي وقعت في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

06.02.2018, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Das Islamische Kulturcenter in Halle-Neustadt. Das Zentrum besteht nach eigenen Angaben seit 1993 und versteht sich als Religionsgemeinschaft. Ziel ist laut Homepage, die religiöse, soziale und kulturelle Betreuung von Muslimen in und um Halle. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

ألمانيا ـ إطلاق نار على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هالة 24.01.2022

أُطلقت أعيرة نارية من بندقية هوائية على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هاله الألمانية، وفق ما كشفت الشرطة. و"المجلس المركزي للمسلمين" يطالب بتوضيح كامل للحادث، مذكرا بأنه الهجوم الثالث على نفس المركز خلال ست سنوات.