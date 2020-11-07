وسائل إعلام أمريكية تعلن فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت، بعد وصوله إلى فارق كبير من الأصوات في بنسلفانيا غير قابل للتدارك، فيما أضافت قناة فوكس أن بادين فاز كذلك بولاية نيفادا ووصل إلى 290 مجمعا انتخابياً.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وبعد إعلان وسائل الإعلام الأميركية الكبرى انتصاره في الانتخابات الرئاسية تعهد جو بايدن بأن يكون "رئيس جميع الأميركيين". وأعلن بايدن في بيان "إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة" كامالا هاريس مضيفا "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة".

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، منافسه جو بايدن، وقال ترامب إن الانتخابات لم تنته بعد، متعهدا بالمضي قدما في الإجراءات القانونية.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بنتائج الانتخابات الأمريكية اختار الرئيس ترامب التوجه إلى ناديه الخاص بالغولف "نادي ترامب الوطني للغولف" في ولاية فرجينيا، هذا الصباح، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية سبتمبر/ أيلول.

وقضى ترامب ساعات الصباح الأولى في كتابة تغريدات على تويتر، حول اتهامات متكررة بالغش وتزوير الانتخابات، غير أن شركة تويتر نبهت المستخدمين إلى أن هذه التغريدات قد تحتوي معلومات مضللة.

وحسب سي أن أن، فقد وضع تويتر علامة تنبيه على 37 في المئة من تغريدات ترامب منذ نهاية يوم الاقتراع. وكان ترامب قد أعلن في البداية فوزه قبل أن يبدأ باتهام بعض الولايات بالتزوير.

إ.ع/ص.ش ( د ب أ، أ ف ب)