وزير هولندي يسعى لمنع ممارسة الناس لليوغا مع الكلاب والقطط

بعد أشهر من تحقيق "يوغا الكلاب" نجاحا كبيرا في هولندا قال وزير الزراعة إن ممارسة الناس لليوغا بإشراك جِراء وقطط صغيرة تتعارض مع مبدأ الرفق والرأفة بالحيوان مشددا على عدم إيقاظها لأنها كالأطفال تحتاج للنوم من أجل النمو.

أعلن وزير الزراعة الهولندي أنه يدرس فرض حظر على "يوغا الكلاب"، قائلاً إن هذه الممارسة الشائعة التي يتم خلالها إشراك جراء صغيرة في ممارسات مختلفة أثناء ممارسة الناس اليوغا، تتعارض مع الرفق بالحيوان. وقد حققت "يوغا الكلاب" نجاحا كبيرا في هولندا منذ إطلاقها في البلاد قبل بضعة أشهر، وخصوصاً في أمستردام.

وقال وزير الزراعة بيت أديما الجمعة (31 مايو / أيار 2024) إنه يعارض هذه الممارسة، قائلا إن الجِراء كثيرا ما يتم إيقاظها من النوم لاستخدامها في هذه الجلسات، وأن الكثير من الحيوانات أبدت سلوكا يدل على التوتر. وأوضح أديما لوكالة الأنباء الهولندية "آيه إن بي" بعد اجتماع وزاري: "لا أعتقد أن هذا مناسب. فالجراء تحتاج إلى النوم، إذ إنها في مرحلة مبكرة جداً من نموها". وشدد الوزير على وجوب "مقارنة ذلك بما يحصل لدى الأطفال. لا يمكن حمل طفل طوال اليوم وجعله يقوم بأمور شتَّى. يحتاج الأطفال إلى النوم. وهذه هي الطريقة التي ينمون بها".

وأضاف أن يوغا الكلاب ممارسة "بلا فائدة وبلا معنى، ويجب وضع حد لها".

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وبحسب الوزير أجرت وكالة مراقبة المنتجات الاستهلاكية الهولندية -المسؤولة أيضاً عن رعاية الحيوانات- تحقيقاً في هذا النشاط الجديد وقررت أنه "لا يترك مساحة كافية لتلبية احتياجات الكلاب".

وقال الوزير إنه يريد فرض حظر كامل على ممارسة يوغا الكلاب وكذلك حظر استخدام الحيوانات الصغيرة الأخرى مثل القطط الصغيرة. وفي الوقت نفسه يمكن حجز جلسات يوغا للكلاب في أمستردام مقابل حوالي 45 يورو، وفقاً لمواقع إلكترونية مختلفة.

ع.م/خ.س (أ ف ب)