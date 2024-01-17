وزير: حوالي مليوني وظيفة شاغرة في سوق العمل بألمانيا

أكد وزير الإقتصاد الألماني روبرت هابيك أن عدد الوظائف الشاغرة داخل ألمانيا كبيرة، وتقدر بحوالي 2 مليون وظيفة. وأكد الوزيرأن أعدادالوظائف الشاغرة الفعلية تفوق أعداد الوظائف المعلن عنها، ودعا إلى ضرورة حل الإشكالية.

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأنه يتوقع أن عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الألماني أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه حتى الآن.

وقال هابيك في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء (17 يناير/ كانون الثاني 2024) إن هناك تقديرات تشير إلى أن عدد هذه الوظائف يقارب مليوني وظيفة، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات التي لا تقوم بالإبلاغ عن الوظائف الشاغرة وإنما "تقبل بهذا الأمر في صمت".

وتابع الوزير أنه لهذا السبب يمكن افتراض أن عدد الوظائف الشاغرة يفوق العدد المعلن رسميا والمقدر بـ 700,000 وظيفة.

وأضاف هابيك، وهو أيضا نائب المستشار أولاف شولتس، أن النقص في القوى العاملة يشكل تهديدا للاقتصاد الألماني، وقال: "هذه مشكلة هيكلية ستشكل تحديا قويا للاقتصاد الوطني الألماني وتؤثر عليه في السنوات المقبلة".

وأوضح السياسي المنتمي لحزب الخضر أن الحكومة الألمانية تبذل جهودا لمعالجة الإخفاقات التي حدثت في الماضي.

وأعرب هابيك عن اعتقاده بأن الإجراء المضاد المركزي الذي اتخذته الحكومة لمواجهة هذه المشكلة يتمثل في قانون هجرة القوى العاملة الذي تم تعديله منذ فترة قصيرة، وقال: "تم إقرار قانون هجرة الكوادر الفنية المتخصصة، يجب إحياؤه وتنفيذه الآن".

في الوقت نفسه، دعا هابيك إلى استغلال كل الإمكانيات المحلية ومن ذلك على سبيل المثال تشجيع الوظائف الإضافية وإتاحة الفرصة للبقاء في سوق العمل لفترة أطول.

ع.أج/ أ.ح (د ب ا)



