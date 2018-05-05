 وزير: منفذ الاعتداء أمام البرلمان بريطاني من أصول مهاجرة | أخبار | DW | 14.08.2018

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أخبار

وزير: منفذ الاعتداء أمام البرلمان بريطاني من أصول مهاجرة

قال وزير الأمن البريطاني بن والاس إن الرجل الذي قاد سيارة ودهس بها المارة في ممر للمشاة أمام البرلمان مواطن بريطاني جاء في الأصل من دولة أخرى دون أن يكشف اسمها. لندن قالت إنها تنظر للواقعة حاليا على أنها "عمل إرهابي".

Mann fährt mit Auto in Absperrung vor Londoner Parlament (picture-alliance/AP Photo/ITN)

بعد ساعات من اعتقاله، قال وزير الأمن البريطاني بن والاس إن قائد السيارة التي دهست المارة في ممر للمشاة أمام البرلمان البريطاني عند ويستمنستر بريج اليوم الثلاثاء(14 آب/أغسطس 2018) بريطاني الجنسية جاء في الأصل من دولة أخرى، لم يكشف عنها. وأضاف والاس لتلفزيون (بي.بي.سي) "إنه مواطن بريطاني. جاء من دولة أخرى في الأصل. الواقعة يُنظر إليها في الوقت الراهن على أنها عمل إرهابي ولم نؤكد ذلك بشكل تام حتى الآن".

واعتقلت الشرطة الرجل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بعد أن دهس عددا من المشاة وسائقي الدراجات قبل أن تصطدم سيارته بحواجز في ويستمنستر.

وصدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء في هجوم يشتبه بأنه إرهابي، تسبب بسقوط ثلاثة جرحى على بعد أمتار عن المكان الذي قتل فيه خمسة اشخاص العام الماضي. وأعلنت اسكتلنديارد توقيف السائق ولم يعثر على أي سلاح في المكان. وأضافت إنه "في هذا المرحلة، نعتبر الحادثة عملا إرهابيا" وأن أيا من الجرحى "ليس في حال الخطر".

من جانبها، كتبت رئيسة الحكومة تيريزا ماي التي تقضي حاليا إجازة في سويسرا على تويتر أن "مشاعري مع المصابين في حادثة ويستمنستر وأشكر أجهزة الطوارئ لتحركها الفوري والشجاع". وأشارت رئيسة الوزراء أن "التهديد الإرهابي في بريطانيا يبقى خطيرا" ودعت الجمهور إلى "توخي الحذر". وعقد اجتماع وزاري طارئ بعد الظهر.

من ناحيته دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى التعامل بحزم مع من وصفهم بـ "الحيوانات" الذين يقفون خلف الهجوم. وقال في تغريدة إن "هؤلاء الحيوانات مجانين ويجب التعامل معهم بحزم وشدة!"

وشهد جسر ويستمنستر العام الماضي اعتداء ارهابيا عندما قام خالد مسعود، البريطاني البالغ 52 عاما، بدهس مارة على الجسر الذي يعبر فوق نهر تايمز في وسط لندن، قبل أن يترجل من سيارته ويطعن شرطيا حتى الموت أمام مبنى البرلمان.

ح.ع.ح/أ.ح(رويترز/أ.ف.ب)

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/Zumapress/V. Flores)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    فاجأت سيارة شحن صغيرة ليل السبت (الثالث من حزيران/ يونيو) المارة، بعدما تعمد سائقها الخروج عن مساره والقيادة باتجاههم ودهسهم.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/empics/F. De Caria)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    قالت هيئة الإسعاف إنها نقلت 20 شخصا على الأقل للمستشفيات وعالجت آخرين في الموقع بعد الهجوم في منطقة جسر لندن.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/AA/I. Infantes)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    بعد الهجوم قامت الشرطة فورا بإغلاق جسر لندن ومنعت المرور عبره.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Getty Images/C. Court)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    قامت الشرطة إثر الاعتداء بإخلاء الجسر من المارة عبر ممرات خاصة وهي تراقبهم بحذر تحسبا لأي طارئ.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Reuters/H. McKay)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    انتشرت حالة من الهلع والذعر بين الناس بعد الهجوم الإرهابي وأصيب البعض بالصدمة وخارت قواه.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/dpa/Y.Mok/PA Wire)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    انتشرت الشرطة بكثافة على جسر لندن والمنطقة المحيطة به. كما سارعت وحدات خاصة من الشرطة مدججة بالأسلحة إلى المنطقة وتطويقها.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/empics/D. Lipinski/PA Wire)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    ذكرت الشرطة وتقارير إعلامية أن العديد من الأشخاص أصيبوا في حادث دهس على جسر لندن، بالإضافة إلى طعن عدد أخر من الأشخاص في (بورو ماركت) المجاور للجسر، في حادثين ارهابيين فيما يبدو أنهما مرتبطين ببعضهما. وأكدت الشرطة أن الحادثين كانا ارهابيين، مضيفة أن حادث الطعن الذي وقع في حي فوكسهول جنوبي لندن في وقت لاحق لا صلة له بالحادثين الآخرين.

  • England Vorfall auf der London Bridge Mehrere Fußgänger angefahren (Picture alliance/empics/D. Lipinski/PA Wire)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    طائرات مروحية أيضا حلقت في سماء لندن بحثا عن المشتبه بهم في هجوم الجسر ومنطقة بورو ماركت بالقرب من الجسر.

  • Großbritannien Unterhaus Debatte | Theresa May (picture-alliance/dpa)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    دعت رئيسة الوزراء البريطانيا تيريزا ماي، لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة وهي أعلى لجنة أمنية في البلاد، للاجتماع وبحث ما شهدته لندن وقالت في بيان "بعد متابعة تقارير الشرطة والمسؤولين الأمنيين، أستطيع أن أؤكد أنه يتم التعامل مع الأحداث المروعة في لندن على أنها عمل إرهابي محتمل".

  • London Bürgermeister Sadiq Khan (picture-alliance/AP Photo/K. Wigglesworth)

    جسر لندن مسرح لاعتداء إرهابي

    بدوره أدان رئيس بلدية لندن صديق خان الهجومين الذين وقعا في منطقتي لندن بريدج وبورو ماركت بواسطة حافلة صغيرة وسكين، ووصفهما "بالبربرية". وقال خان "هذا كان هجوما متعمدا وجبانا على لندنيين أبرياء وعلى زوار لمدينتنا كانوا يستمتعون بليلة السبت".


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