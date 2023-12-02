وزير: مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم على المارة بوسط باريس

في هجوم لم تتضح أبعاده بعد، كشف وزير الداخلية الفرنسي عن اعتداء على المارة في باريس ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وتوقيف المهاجم. فرانس برس نقلت عن مصدر في الشرطة قوله إنّ المهاجم إسلامي متطرف ويعاني اضطرابات نفسية.

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، اليوم السبت (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2023) إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر بعد أن اعتدى شخص على المارة في وسط باريس.

وأضاف الوزير "ألقت الشرطة للتو القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس... لقي شخص حتفه وأصيب آخر... يرجى تجنب المنطقة".

في غضون ذلك ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله إنّ مهاجما طعن شخصا حتى الموت وأصاب آخر في باريس السبت وهو يهتف "الله أكبر"، قبل أن يتم القبض عليه.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المهاجم مولود في فرنسا وهو فرنسي، مشيرا إلى أن الجريح يتلقى العلاج. وأضاف المصدر أنّ منفذ هجوم باريس إسلامي متطرف ويعاني اضطرابات نفسية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

يشار إلى أنه لم ترد تأكيدات من مصادر أخرى حول هوية منفذ هجوم باريس ودوافعه حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ف.ي/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)