وزير سعودي: يدنا ممدودة لإيران ولا وجود لـ"ناتو عربي"

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان السبت (16 تموز/يوليو 2022) "إن قمة جدة التي عقدت بعد ظهر اليوم السبت ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة".
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقب ختام قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، "إن يد المملكة ممدودة للجارة إيران للوصول إلى علاقات طبيعية"، مشيراً إلى "أن المحادثات التي جرت مع إيران إيجابية لكنها لم تصل لنتائج".
كما أعلن "أنه لم يكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة"، مؤكداً "أن الحوار والدبلوماسية هي الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي".
ورداً على سؤال لأحد الصحفيين، أشار الوزير بن فرحان إلى "أنه لم يُطرح، ولم يُناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل". وشدد بن فرحان على أنه "لا يوجد أي شيء اسمه ناتو عربي".
وأكد وزير الخارجية "أنه لا يوجد أي نقاش بخصوص "تحالف دفاعي" مع إسرائيل".
وبخصوص قضية الصحفي جمال خاشقجي، قال وزير الخارجية السعودي: "إننا تعاملنا بمؤسسية كدولة وحاسبنا قتلة الصحفي السعودي المقتول في القنصلية السعودية في تركيا جمال خاشقجي، وهذا الأمر حدث مثله في الولايات المتحدة".
وأشار بن فرحان إلى أن منظومة العمل العربي المشترك وصلت لمرحلة "النضج"، مضيفاً: "نعرف ما نريد ونعرف كيف نحققه.. لا ننتظر أي أحد ليحقق احتياجاتنا". وقال: "لم نناقش موضوع إنتاج النفط في قمة جدة.. وأوبك تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه".
وتابع وزير الخارجية السعودي: "الولايات المتحدة تبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي لنا"، مشدداً على أن "شراكة المملكة مع أمريكا قديمة ومستمرة.. والاتفاقيات التي وقعناها مع أمريكا لم تأت بين يوم وليلة".
ورداً على سؤال، قال الوزير بن فرحان إن "الاتفاقيات التي وقعناها مع الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت شهوراً".
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة جدة.
العلاقة مع إسرائيل
وتطرق الوزير لقرار فتح الأجواء السعودية للطيران المدني، مشدداً على أن ذلك القرار "لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق". وشدد على "أن المملكة ملتزمة ببروتوكول شيكاغو الخاص بعبور الأجواء"، مشيراً إلى أن "كل طائرات دول العالم سيسمح لها بعبور الأجواء السعودية طالما تطبق القوانين في هذا المجال وقرار فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق".
وحول الأزمة اليمنية، قال وزير الخارجية السعودي: "نعمل بكل جدية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار باليمن، وعلى الحوثيين أن يستوعبوا أن مصلحة اليمن في السلام والاستقرار"، مضيفاً بالقول: "السلاح الإيراني جزء من أسباب استمرار الصراع باليمن".
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان نفى "وجود شيء اسمه ناتو عربي".
ونوه بن فرحان إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذكر أن الطاقة الإنتاجية القصوى للسعودية هي 13 مليون برميل نفط يوميا، كما دعا إلى نهج متوازن للوصول إلى "الحياد الصفري".
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن كثير من الدول لا تستطيع التحول للطاقة المتجددة بشكل سريع. وقال الوزير بن فرحان إنه "إذا لم يتم التوسع في الاستثمارات النفطية فسترتفع الأسعار مستقبلا".
وعن الأزمة الغذائية العالمية جراء الحرب في أوكرانيا، قال وزير الخارجية السعودي: "ناقشنا في قمة جدة للأمن والتنمية موضوع الغذاء والحبوب، ونعمل على زيادة مستوى التنسيق بين الدول العربية لضمان الأمن الغذائي".
وتطرق الوزير بن فرحان إلى وجود "تنسيق مع أمريكا والعرب بخصوص التعامل مع إيران"، مشدداً على أنه "أصبح واضحا أن من أراد أن يكون له أجندة عالمية فعليه التحدث مع السعودية".
خ.س/أ.ح (د ب أ)
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
1931: اعتراف أمريكي بدولة وليدة
الولايات المتحدة تعترف بمملكة الحجاز ونجد، التي أعيد تسميتها إلى المملكة العربية السعودية في العام التالي. وبعد عامين منحت المملكة امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. وحقق فرعها السعودي، الذي أعيد تسميته فيما بعد إلى أرامكو، أول اكتشاف تجاري في عام 1938. ولم تستكمل السعودية شراء 100 بالمئة من أسهم الشركة إلا في 1980.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
1945: لقاء في قناة السويس
الرئيس الأمريكي فرانكلين دي. روزفلت يلتقي مع الملك عبد العزيز على متن السفينة يو.إس.إس كوينسي في قناة السويس، مما مهد الطريق أمام علاقات وثيقة على مدى عقود من الزمن.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
1950 – 1951: من النفط إلى السلاح
أعادت السعودية التفاوض بشأن امتياز أرامكو لتحصل على مزيد من الإيرادات. وبعد عام من ذلك وقعت المملكة مع الولايات المتحدة اتفاقية دفاع متبادل، مما فتح الطريق أمام مبيعات هائلة من الأسلحة الأمريكية.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
1973: حظر نفطي
انضمت السعودية إلى حظر نفطي عربي على الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعمها لإسرائيل في حرب 1973 مع مصر وسوريا، مما أدى إلى تضاعف أسعار النفط إلى أربع مرات تقريباً. رفع الحظر في 1974.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
1979: تمويل "المجاهدين" الأفغان
بالتعاون مع الولايات المتحدة وباكستان، ساعدت المملكة السعودية في تمويل المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفييتي. وقام العديد من السعوديين، ومن بينهم أسامة بن لادن السعودي المولد، بتمويل المقاتلين الأفغان والانضمام إليهم.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
1990: غزو الكويت
بعد أن قام نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بغزو الكويت، استخدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة السعودية نقطة انطلاق لطرد القوات العراقية من الكويت. وشاركت القوات السعوية في العملية. وبعد ذلك غادرت معظم القوات الأمريكية المملكة، لكن الآلاف بقوا هناك.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
1996: تفجير الخبر
أدى انفجار شاحنة مفخخة في مجمع عسكري أمريكي في الخبر إلى مقتل 19 جندياً أمريكياً. أعلن زعيم تنظيم القاعدة إسامة بن لادن "الجهاد" ضد الأمريكيين واصفاً القوات الأمريكية هناك بقوات احتلال.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2001: هجمات سبتمبر الإرهابية
قتل نحو ثلاثة آلاف في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي نفذها خاطفو طائرات من تنظيم القاعدة. ومن بين 19 خاطفاً، كان هناك 15 سعودياً. ونفت السعودية أي صلة أو معرفة بالهجمات. لم تجد لجنة حكومية أمريكية في 2004 أي دليل على أن السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر. وتُرك الأمر مفتوحاً بشأن ما إذا كان مسؤولون سعوديون قد فعلوا ذلك بصورة فردية أم لا.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2003: غزو العراق
لم تشارك السعودية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وسحبت الولايات المتحدة جميع القوات القتالية المتبقية من المملكة. في هذا العام قتل ثلاثة مفجرين انتحاريين 35 شخصاً على الأقل، بينهم تسعة أمريكيين، في الرياض، وذلك في إطار هجمات ضد أجانب ومنشآت حكومية سعودية.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2011: الربيع العربي
هزت الاضطرابات العالم العربي بسبب الانتفاضات والاحتجاجات التي سُميت بـ "الربيع العربي". وسرعان ما أبدت السعودية قلقها مما تعتبره تخلي الرئيس باراك أوباما عن الرئيس المصري حسني مبارك حليف الولايات المتحدة.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2013: قلق وشكوى
في حدث نادر أعلن أفراد العائلة المالكة للسعودية عن تذمرهم علناً من سياسات الحليف الأمريكي بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تغيير نهجه بلاده إزاء إيران وعدم تدخلها بقوة في الملف السوري الملتهب بخلاف تدخلها في إسقاط النظام بليبيا.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2015: الملف النووي الإيراني
بعد أن توصلت القوى العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران لتخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، أعلنت الرياض عن خشيتها أن يقوي هذا الاتفاق الغريم الإيراني. وفي هذا العام شنت المملكة حملة عسكرية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن أبلغت واشنطن قبلها بساعات قليلة فقط. لكن الولايات المتحدة قدمت الدعم العسكري المطلوب.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2016: فيتو الكونغرس
ألغى الكونغرس حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه أوباما ضد قانون يرفع الحصانة السيادية ويفتح الطريق أمام أقارب ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول لمقاضاة السعودية بشأن الهجمات الإرهابية التي أوقعت الآلاف من القتلى والجرحى.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2018: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي
أبدت السعودية ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أدانت الولايات المتحدة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2019: دور محمد بن سلمان
قام مشرعون أمريكيون، مستشهدين بأدلة على دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية خاشقجي ومدفوعين بالغضب من الخسائر بين المدنيين في الغارات الجوية السعودية باليمن، بزيادة جهود منع بيع الأسلحة إلى الرياض. وقالت الرياض إن قتل خاشقجي ارتكبته مجموعة خالفت صلاحيات الأجهزة وتنفي أن يكون للأمير محمد بن سلمان أي دور.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2020: دعم لاتفاقيات إبراهيم
أعلنت السعودية دعمها لاتفاقيات إبراهيم التي أقام بموجبها حلفاؤها الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل. ولم تصل الرياض إلى حد الاعتراف بإسرائيل نفسها.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2021: سجل حقوق الإنسان
تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا أكثر تشددا تجاه سجل السعودية في حقوق الإنسان. وتعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية بجعل الرياض "منبوذة" بسبب مقتل خاشقجي. كما أعلن بايدن وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.
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الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية
2022: "قيادة شجاعة"
في يونيو/ حزيران الماضي، قال بايدن إن المملكة أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال مساندة تمديد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة في اليمن. ومع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا، رحب البيت الأبيض بقرار دول أوبك+ زيادة الإمدادات النفطية.