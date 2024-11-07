فرنسا ـ انتقادات لرفع مشجعين لسان جيرمان لافتة سياسية

انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو رفع مشجعين لافتة مكتوب عليها "فلسطين حرة" خلال مباراة لفريق باريس سان جيرمان، قائلا إنها "غير مقبولة"، ويأتي ذلك قبل نحو أسبوع من مباراة فرنسا وإسرائيل في باريس ضمن دوري الأمم.

رفع أنصار لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لافتة عملاقة تعبر عن دعمهم للفلسطينيين كتبت عليها عبارة "فلسطين حرة" وشخص يرتدي الكوفية وآخر ملفوف بالعلم اللبناني، كما كتب أسفل في اللافتة "الحرب على أرض الملعب لكن السلام في العالم"، وذلك أثناء مباراة سان جيرمان مع أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات دوري أيطال أوروبا لكرة القدم، وقبل 8 أيام من مباراة فرنسا وإسرائيل في باريس بدوري الأمم.

وانتقد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ويتابو، بشدة رفع المشجعين لهذه اللافتة، وقال إنها "غير مقبولة" وردا على سؤال عما إذا كان سيسعى لفرض عقوبات على باريس سان جيرمان، قال ريتايو في تصريح إذاعي اليوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024) "أنا لا أستبعد أي شيء. سأطالب باريس سان جيرمان بتوضيحات".

وقال الوزير في تغريدة على موقع إكس إن على الأندية التأكد من أن السياسة لا تضر بالرياضة التي "يجب أن تبقى دائما حافزا للوحدة. وهذه اللافتة لم يكن لها مكان في الملعب، ومثل هذه الرسائل محظورة بموجب لوائح الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا" وأضاف ريتابو في تغريدته بأنه سيفكر في "حظر اللافتات العملاقة للأندية التي لا تطبق القواعد".

أتلتيكو يعمق جراح سان جيرمان

وبالنسبة للمباراة، فقد ضاعف أتلتيكو مدريد من جراح مضيفه باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وحقق أتلتيكو فوزا ثمينا 2 / 1 على سان جيرمان، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، ليصالح جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته في الجولتين الماضيتين.

وعلى ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية، بادر النجم الشاب وارين زايري إميري بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 14، لكن سرعان ما أحرز ناهويل مولينا هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 18، وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1 / 1، خطف أتلتيكو النقاط الثلاث، عقب تسجيل نجمه آنخيل كوريا الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي حقق فوزه الثاني مقابل خسارتين بالمسابقة، إلى 6 نقاط في المركز الـ23، في حين توقف رصيد سان جيرمان عند 4 نقاط في المركز الـ 25 في ترتيب المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة.

وافتتح سان جيرمان مشواره في البطولة بالفوز على ضيفه جيرونا الإسباني، قبل أن يخسر أمام مضيفه أرسنال الإنجليزي ويتعادل مع ضيفه أيندهوفن الهولندي، في الجولتين التاليتين. في المقابل، بدأ أتلتيكو مدريد مسيرته في المسابقةبالفوز على ضيفه لايبزيغ الألماني، لكنه خسر أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي ثم ضيفه ليل الفرنسي في مفاجأة من العيار الثقيل.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ)