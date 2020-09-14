وزير داخلية البحرين يوضح أسباب إقامة بلاده لعلاقات مع إسرائيل

قال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني الاثنين (14 أيلول/ سبتمبر 2020) إن إقامة علاقات مع إسرائيل يحمي مصالح البحرين ويعزز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسط التهديد المستمر من إيران. وقال الوزير في بيان "هذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية...إنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم".

وقالت البحرين يوم الجمعة إنها ستقيم علاقات مع إسرائيل لتلحق بالإمارات التي أعلنت نفس الإجراء الشهر الماضي وذلك في تحركين مدفوعين جزئيا بمخاوف مشتركة من إيران.

وقال الوزير "إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكلت خطرا مستمرا للإضرار بأمننا الداخلي"، مضيفا أن من الحكمة "استشراف الخطر والتعامل معه".

من جهة أخرى قال تقرير إخباري إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني عبد الله النعيمي. وذكرت هيئة البث الإٍسرائيلي أن الوزيرين بحثا في الاتصال الهاتفي التعاون الأمني بين إسرائيل والبحرين. وأضافت أن الوزير غانتس وجه الدعوة للنعيمي لزيارة إسرائيل.

وكانت وكالة أنباء البحرين (بنا) قد أفادت بأن اتصالا هاتفيا جرى صباح اليوم الاثنين بين زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين وأوفير اكونيس وزير التعاون الإقليمي بإسرائيل، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان إقامة السلام بين الجانبين.

وأضافت أنه تم خلال الاتصال "مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، ما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية".

ومن المتوقع أن يتم في البيت الأبيض غدا الثلاثاء التوقيع على اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل، بالتزامن مع توقيع اتفاق مماثل بين دولة الإمارات وإسرائيل.

مشاهدة الفيديو 02:34 شارك أصداء اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3iSzF عشية توقيعها... أصداء اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين

وتحكم أسرة آل خليفة السنية البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. وكثيرا ما تتهم الحكومة إيران، التي يحكمها شيعة، بالسعي لتقويض البحرين. وتعاني البحرين من اضطرابات مستمرة منذ انتفاضة فاشلة في عام 2011.

ص.ش (رويترز، د ب أ)