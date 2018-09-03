وزير داخلية إيطاليا لـDW: ميركل استهانت بخطر قضية الهجرة

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه يتفق مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في حديثه حول حماية الحدود الأوروبية عبر الحماية من داخل الدول التي يجيئ منها المهاجرون وإقامة استثمارات في إفريقيا، مضيفا في حوار خاص مع DW "يجب علينا وبسرعة استثمار 500 مليون يورو في إفريقيا.. فما يهم هو أن يتم مساعدة الناس حتى لا يضطروا إلى الفرار من دولهم".
وأضاف زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف أنه "يمكن أن يتفق في المستقبل القريب مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن توزيع المهاجرين على كافة الدول الأوروبية".
وحول سؤال عن رأيه في المظاهرات التي وقعت مؤخرا في مدينة كيمنتس بشرق ألمانيا، حيث هاجم اليمين المتطرف الألماني لاجئين ومهاجرين في الشوارع، قال سالفيني: "من المؤكد أن أنغيلا ميركل قد استهانت في السنوات الأخيرة بخطر المشاكل الاجتماعية من خلال الادعاء بأن هناك مساحة لمئات الآلاف من هؤلاء الناس في ألمانيا".
وتابع وزير الداخلية الإيطالي في حديثه مع DW: "أستطيع أن أتذكر ما حدث في ليلة رأس السنة الجديدة في كولونيا وغيرها من الأماكن. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون العنف حلاً أبداً. العنف يولّد عنفاً جديداً، لكن الحكومة الألمانية قللت من شأن المشكلة لسنوات".
وأكد سالفيني أن "صعود (حزب) البديل من أجل ألمانيا هو رد فعل واضح على ذلك. وهذا هو الجواب الذي يحاول العديد من الألمان غير الراضين تقديمه".
ص.ش/ع.ش (DW)
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محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين
قوات خاصة على الحدود البلغارية
تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.
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محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين
ليبيا: بوابة المهاجرين
تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.
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محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين
معاناة يومية
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محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين
اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين
من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.
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محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين
طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟
أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.
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محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين
الطريق من المغرب إلى إسبانيا
أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.
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محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين
رقابة حدودية مشددة
شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.