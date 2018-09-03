 وزير داخلية إيطاليا لـDW: ميركل استهانت بخطر قضية الهجرة | أخبار | DW | 03.09.2018

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أخبار

وزير داخلية إيطاليا لـDW: ميركل استهانت بخطر قضية الهجرة

دعا وزير الداخلية الإيطالي إلى استثمار نصف مليار يورو في إفريقيا من أجل "مساعدة الناس حتى لا يضطروا إلى الفرار من دولهم". وأضاف ماتيو سالفيني في حوار مع DW أن الحكومة الألمانية استخفت لسنوات بالمشكلات الاجتماعية للهجرة.

Matteo Salvini, Innenminister Italien (DW/A. DeLoore)

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه يتفق مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في حديثه حول حماية الحدود الأوروبية عبر الحماية من داخل الدول التي يجيئ منها المهاجرون وإقامة استثمارات في إفريقيا، مضيفا في حوار خاص مع DW "يجب علينا وبسرعة استثمار 500 مليون يورو في إفريقيا.. فما يهم هو أن يتم مساعدة الناس حتى لا يضطروا إلى الفرار من دولهم".

مختارات

يحمّل اليمين المتطرف المستشارة ميركل مسؤولية اتساع رقعة انعدام الأمن. وبعد أعمال عنف جديدة في كيمنتس قال المتحدث باسم المستشارة إن مسيرات اليمين المتطرف تهدف لتوجيه رسالة كراهية ضد الأجانب والسياسيين والشرطة والصحافة. (03.09.2018)

في ضوء احتجاجات اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس بعد مقتل شاب ألماني، انتقد وزير الخارجية الألماني حالة من التقاعس في المجتمع الألماني في مكافحة العنصرية والدفاع عن الديمقراطية. (02.09.2018)

وأضاف زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف أنه "يمكن أن يتفق في المستقبل القريب مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن توزيع المهاجرين على كافة الدول الأوروبية".

وحول سؤال عن رأيه في المظاهرات التي وقعت مؤخرا في مدينة كيمنتس بشرق ألمانيا، حيث هاجم اليمين المتطرف الألماني لاجئين ومهاجرين في الشوارع، قال سالفيني: "من المؤكد أن أنغيلا ميركل قد استهانت في السنوات الأخيرة بخطر المشاكل الاجتماعية من خلال الادعاء بأن هناك مساحة لمئات الآلاف من هؤلاء الناس في ألمانيا".

وتابع وزير الداخلية الإيطالي في حديثه مع DW: "أستطيع أن أتذكر ما حدث في ليلة رأس السنة الجديدة في كولونيا وغيرها من الأماكن. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون العنف حلاً أبداً. العنف يولّد عنفاً جديداً، لكن الحكومة الألمانية قللت من شأن المشكلة لسنوات".

وأكد سالفيني أن "صعود (حزب) البديل من أجل ألمانيا هو رد فعل واضح على ذلك. وهذا هو الجواب الذي يحاول العديد من الألمان غير الراضين تقديمه".

ص.ش/ع.ش (DW)

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


مختارات

محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

بعد نحو عامين على دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا، توجه أغلبهم إلى ألمانيا. دول أوروبية تسعى لإحكام السيطرة على حدودها ومنع دخول المزيد من اللاجئين من خلال تشديد المراقبة على الحدود. (17.08.2017)  

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