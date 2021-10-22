وزير داخلية إيطاليا السابق أمام المحكمة بسبب إعاقة رسو سفينة لاجئين

يمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، أمام المحكمة السبت (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) في مدينة باليرمو، عاصمة صقلية، لدوره في منع سفينة "أوبن آرمز" لإنقاذ المهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019 .

ويتهم الادعاء سالفيني بإساءة استغلال السلطة وسلب الحرية، بعد قيامه بمنع سفينة الإغاثة الإسبانية التي كان على متنها نحو 150 مهاجرا من دخول ميناء في أغسطس/ آب عام 2019، خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية. وقد يواجه زعيم حزب "الرابطة" اليميني السجن لمدة 15 عاماً في حالة إدانته.

وينفي سالفيني هذه الاتهامات. ويدفع بأنه تصرف لصالح البلاد ولصالح بقية الحكومة في روما. وبدأت المحاكمة رسمياً في 15 ايلول /سبتمبر، لكن تم تأجيلها، كما كان متوقعاً، إلى 23تشرين أول /أكتوبر.

يذكر أن سالفيني كان وزيراً للداخلية في الفترة من يونيو/ حزيران 2018 وحتى سبتمبر/ أيلول 2019، في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي.

وانتهج سالفيني موقفاً كان يعتبر متشدداً ضد الهجرة.

ي.أ/ خ.س (د ب أ)